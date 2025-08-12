Новини
Християн Гущеров саботира развода си със Светлана Василева

12 Август, 2025 14:15 1 141 10

  • светлана василева-
  • християн гущеров-
  • развод-
  • саботаж

Бизнесменът не се явява на заседанията в съда,

Християн Гущеров саботира развода си със Светлана Василева - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Християн Гущеров продължава да затруднява процеса по развода си със Светлана Василева, като умишлено не се явява на заседанията в съда, съобщава “Хотнюз”. Бизнесменът, който е син на известния Добромир Гущеров, не е присъствал на нито едно от последните три заседания, насрочени от Темида, въпреки че бившата му съпруга подаде молба за прекратяване на брака им.

Последното съдебно заседание по делото за развод беше насрочено за края на юни, но и този път Християн Гущеров не се яви. В обкръжението на Светлана Василева се предполага, че той умишлено саботира процеса, като причина за това е вероятността съдът да му наложи задължение да плаща издръжка за техните четири деца.

В интервю наскоро Светлана сподели, че от момента на раздялата им в края на миналата година, Християн е допринесъл само с 2000 лева за издръжката на децата. Тя също така разкри, че самата тя издържа децата си чрез приходите от рекламни договори като инфлуенсър в Instagram, а също и с помощта на своите родители и близки приятели.

„Не се срамувам от живота, който водя. В някои сайтове пишат, че мизерстваме с децата ми, но не е истина. Работя си, изкарвам си пари – да, сравнително малко, но все пак ги има, а и приятелките ми помагат. Всеки минава през трудности. Приемам настоящия период като урок, от който трябва да си извадя съответните поуки. Това, че в момента нямам възможност да отида на почивка в Сен Тропе или Миконос, не е краят на света“, заяви неотдавна Светлана.

Процесът по развода на известната плеймейтка и бизнесмена изглежда няма да приключи скоро, след като Гущеров продължава да саботира съдебния процес и да избягва отговорностите, които ще му бъдат наложени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор
    След като Гущерова мигрира в Дубай да работи, някой има ли актуална обява? Интересува ме цената, да сравня как върви пазара.

    Коментиран от #6

    14:19 12.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    10 0 Отговор
    Такива красиви хора , такива красавци , такива "духовно "и интелектуално извисени личности не трябва да бъдат разделени .....даже трябва да си направят още 5, 6 дечица за радост на дедо им !!! Никакъв развод !!!

    14:20 12.08.2025

  • 4 Сила

    14 0 Отговор
    Апропо , продължава много да ме радва титулуването на тоя младеж като" бизнесменът " ....някой знае ли какъв е бизнесът му , с какво се занимава или се е занимавал някога ...???!!!??? Освен да муфти баща си за пари или да взима заеми , които пак баща му да изплаща ...

    Коментиран от #5

    14:24 12.08.2025

  • 5 Носи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Чантите на " гущеровици " а те му разправят че е слаб и красив !

    14:32 12.08.2025

  • 6 тия двете са с голям километраж

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    тая гущеровата и оная мара отварачка са винаги номер 1

    14:35 12.08.2025

  • 7 Румен лъжомана

    1 0 Отговор
    Дадох на сина ми и дъщеря ми 200000 долара да си харчат. Аз искарвам те харчат. 🤣🤣🤣🤣🤣🥳💯

    14:36 12.08.2025

  • 8 Какво

    8 0 Отговор
    мрънка на 2 000 лева издръжка на децата ? Да си отиде с тях на село в Търговищко , зарзават от градината , плодове от дърветата , кокошки , яйца........ В Търговище Шишеджам има свободни работни места ! Ама тя свикнала в друг бизнес !

    14:38 12.08.2025

  • 9 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Гущерът да няма нещо общо с Пеевски

    14:47 12.08.2025

  • 10 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    3 0 Отговор
    П0връщаMи се от тези сBиHE

    14:51 12.08.2025