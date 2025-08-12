Християн Гущеров саботира развода си със Светлана Василева

Християн Гущеров продължава да затруднява процеса по развода си със Светлана Василева, като умишлено не се явява на заседанията в съда, съобщава “Хотнюз”. Бизнесменът, който е син на известния Добромир Гущеров, не е присъствал на нито едно от последните три заседания, насрочени от Темида, въпреки че бившата му съпруга подаде молба за прекратяване на брака им.

Последното съдебно заседание по делото за развод беше насрочено за края на юни, но и този път Християн Гущеров не се яви. В обкръжението на Светлана Василева се предполага, че той умишлено саботира процеса, като причина за това е вероятността съдът да му наложи задължение да плаща издръжка за техните четири деца.

В интервю наскоро Светлана сподели, че от момента на раздялата им в края на миналата година, Християн е допринесъл само с 2000 лева за издръжката на децата. Тя също така разкри, че самата тя издържа децата си чрез приходите от рекламни договори като инфлуенсър в Instagram, а също и с помощта на своите родители и близки приятели.

„Не се срамувам от живота, който водя. В някои сайтове пишат, че мизерстваме с децата ми, но не е истина. Работя си, изкарвам си пари – да, сравнително малко, но все пак ги има, а и приятелките ми помагат. Всеки минава през трудности. Приемам настоящия период като урок, от който трябва да си извадя съответните поуки. Това, че в момента нямам възможност да отида на почивка в Сен Тропе или Миконос, не е краят на света“, заяви неотдавна Светлана.

Процесът по развода на известната плеймейтка и бизнесмена изглежда няма да приключи скоро, след като Гущеров продължава да саботира съдебния процес и да избягва отговорностите, които ще му бъдат наложени.