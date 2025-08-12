Избраха актьора, който ще изиграе младия Рамбо в предистория

Ноa Сентинео ще изиграе младия Джон Рамбо в новия предистория филм на Millennium Media, озаглавен „John Rambo“. Култовата роля направи Силвестър Сталоун световна кинозвезда след участието му в оригиналната поредица.
Първият филм за Рамбо е адаптация по романа на Дейвид Морел от 1972 г. „Първа кръв“, който разказва за травмиран ветеран от войната във Виетнам и бивш войник от специалните части на армията на САЩ, специалист по оръжия, ръкопашен бой и партизанска тактика. Поредицата включва пет филма – „Рамбо: Първа кръв“ (1982), „Рамбо: Първа кръв, втора част“ (1985), „Рамбо III“ (1988), „Рамбо“ (2008) и „Рамбо: Последна кръв“ (2019), като общите приходи надхвърлят 800 милиона долара в световен мащаб.
Сентинео добива популярност с участието си в сериала „The Fosters“, а пробивът му идва с ролята на Питър Кавински в филмовата трилогия на Netflix „To All the Boys I’ve Loved Before“.
Той е звездата и изпълнителен продуцент на шпионския сериал „The Recruit“ за платформата. През 2022 г. се появява редом до Дуейн „Скалата“ Джонсън в „Черният Адам“ в ролята на Atom Smasher. Наскоро изиграва оръжеен стрелец Брайън Зауи във филма на Рей Мендоса и Алекс Гарланд „Warfare“ за A24, заедно с Джоузеф Куин, Кит Конър, Чарлз Мелтън и Д’Фаро Уун-а-Тай. Сред другите му участия са „Ангелите на Чарли“ и „Sierra Burgess Is a Loser“.
Ноа Сентинео е съосновател на продуцентската компания Arkhum Productions заедно с Енцо Марк. Първият им пълнометражен филм, „Our Hero, Balthazar“, имаше премиера на фестивала „Трайбека“ по-рано тази година. Лентата, написана и режисирана от Оскар Бойсън, е черна комедия за богат тийнейджър, който публикува видеа в социалните мрежи с призив за по-строги закони за оръжията като начин да привлече внимание, но животът му се променя, когато се среща с онлайн трол, заявяващ, че планира масова стрелба в училище.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5, #10, #16
16:34 12.08.2025
2 Емили с Тротинетката
Коментиран от #13
16:34 12.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":откогато ,,ФАКТИ,, стана ,,медия,,
Коментиран от #7
16:36 12.08.2025
4 Механик
То не че филма беше кой знае какво (да не река почти нищо), ама все пак е класика.
А сега ще се изтропате отгоре му едно хууубавичко и ароматничко.
п.п.
Младия Рамбосилек ще е мъж от другия пол, нали? Нали знаете за квотата и политкоректността. Да не се наказваме после.
Коментиран от #6
16:37 12.08.2025
5 Коста
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Рамбо се е родил Роки и е боксьор. Снима се във филмите за Роки когато му е скучно.
16:39 12.08.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Механик":В новия филм Тримата мускетари Портос е гей а началника им е негър.
Коментиран от #11
16:39 12.08.2025
7 Механик
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ааа не е така!
Тук работят най-професионалните български журналисти. Българския език го владеят до съвършенство. И устно и писмено. Апа какъв стил, каква логическа мисъл вадят, направо да си глътнеш граматиката.
Тва ФрансПрес, тва СиЕнЕн, тва ряпа да ядат.
Мара като напише статия, чак на Паисий мъ пресъва устата. Па като прасне вътре едно "бабичка бе пометена" или "намсикойси бе наръган", също и "за което бе опандизен"///
Думи, думи нямам.
Или па "убиха мъж с нож"... Да се чудиш дали са го убили понеже е с нож, дали са го убили с нож понеже е бил без нож. Абе, къде съм аз, къде са те, ейййй!
16:42 12.08.2025
8 да питам
Коментиран от #14
16:43 12.08.2025
9 Сила
16:43 12.08.2025
10 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кога ти стана ресторантьор ...🤫
16:44 12.08.2025
11 Механик
До коментар #6 от "Последния Софиянец":В ролята на Портос, Емили с туртунетката ли ще ? Щото ако не, ще е голяма загуба за зрителя.
16:47 12.08.2025
12 всички млади ЛГБЛТ
Коментиран от #15
16:48 12.08.2025
13 Божеее , Боже
До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":А навремето по руззкий само се казваше - пидир@z .. Добре го учите английският , ше ви трябва , като идете да бачкате на Запад ..🤭
16:49 12.08.2025
14 Механик
До коментар #8 от "да питам":Избраха. Ще го играе Зели облечен с раирана ризка. Ще кара "таксито" без ръце. Филмът ще бъде сниман от "КОЛИМА-пикчърс".
Коментиран от #17
16:49 12.08.2025
15 да питам
До коментар #12 от "всички млади ЛГБЛТ":Какво е ЛГБЛТ , МТЕЛБЕ И БЪТЪРЪ ?
16:52 12.08.2025
16 Это това е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Млвдият Рамбо е бил борец против комунизма. Още в училище е ходил на бой-скаут лагери за оцеляване и е изучавал трудовете на Ленин и Маркс. След това е попаднал на Теодор Кочетов и той го направил човек.
16:52 12.08.2025
17 ха ха хааа
До коментар #14 от "Механик":ЩЕ се срещнем , в ГААГА ... 🤭
16:53 12.08.2025