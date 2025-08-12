Избраха актьора, който ще изиграе младия Рамбо в предистория

Ноa Сентинео ще изиграе младия Джон Рамбо в новия предистория филм на Millennium Media, озаглавен „John Rambo“. Култовата роля направи Силвестър Сталоун световна кинозвезда след участието му в оригиналната поредица.

Първият филм за Рамбо е адаптация по романа на Дейвид Морел от 1972 г. „Първа кръв“, който разказва за травмиран ветеран от войната във Виетнам и бивш войник от специалните части на армията на САЩ, специалист по оръжия, ръкопашен бой и партизанска тактика. Поредицата включва пет филма – „Рамбо: Първа кръв“ (1982), „Рамбо: Първа кръв, втора част“ (1985), „Рамбо III“ (1988), „Рамбо“ (2008) и „Рамбо: Последна кръв“ (2019), като общите приходи надхвърлят 800 милиона долара в световен мащаб.

Сентинео добива популярност с участието си в сериала „The Fosters“, а пробивът му идва с ролята на Питър Кавински в филмовата трилогия на Netflix „To All the Boys I’ve Loved Before“.

Той е звездата и изпълнителен продуцент на шпионския сериал „The Recruit“ за платформата. През 2022 г. се появява редом до Дуейн „Скалата“ Джонсън в „Черният Адам“ в ролята на Atom Smasher. Наскоро изиграва оръжеен стрелец Брайън Зауи във филма на Рей Мендоса и Алекс Гарланд „Warfare“ за A24, заедно с Джоузеф Куин, Кит Конър, Чарлз Мелтън и Д’Фаро Уун-а-Тай. Сред другите му участия са „Ангелите на Чарли“ и „Sierra Burgess Is a Loser“.

Ноа Сентинео е съосновател на продуцентската компания Arkhum Productions заедно с Енцо Марк. Първият им пълнометражен филм, „Our Hero, Balthazar“, имаше премиера на фестивала „Трайбека“ по-рано тази година. Лентата, написана и режисирана от Оскар Бойсън, е черна комедия за богат тийнейджър, който публикува видеа в социалните мрежи с призив за по-строги закони за оръжията като начин да привлече внимание, но животът му се променя, когато се среща с онлайн трол, заявяващ, че планира масова стрелба в училище.