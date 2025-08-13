Новини
Любопитно »
Деси Слава: Напускам София, връщам се в Пловдив

Деси Слава: Напускам София, връщам се в Пловдив

13 Август, 2025 07:38 913 5

  • деси слава-
  • концерт-
  • пловдив-
  • античния театър

Това заяви певицата след концерта й в Античния театър

Деси Слава: Напускам София, връщам се в Пловдив - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любимата на филяди попфолк певица Деси Слава се мести окончателно в Пловдив, пише hotarena.net. Това обяви тя пред пълния Античен театър, където направи фолклорен концерт. Деси Слава сподели от сцената, че е живяла 10 години в Пловдив, но после се преместила в София.

Концертът ѝ в Античния театър е под мотото „България в душата ми!“. Името на турнето е заглавието на песен, която се роди на един дъх, споделя Деси Слава.

"Тя е за всички българи, които са далеч от родината, но пазят спомена за нея в душите и сърцата си... Вярвам, че България е духовен център за целия свят, тук енергията е някак различна... Във времена на войни, кризи, полюсни мнения и разединение трябва да бъдем по-обединени от всякога! Българският народ е преминал през много трудности и именно нашата музика и традиции са успявали да съхранят духа ни и да пазят спомена за нашите велики дела... Когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път - да се завърне към корените си... там, където е мястото му... там, където е душата му!“, казва изпълнителката в публикация в социалната мрежа.

На концерта участие взеха и други музикални звезди, като една от тях беше нейната леля - Мими Иванова. В профила си в социалната мрежа любимата на Развигор Попов написа специална публикация след концерта на своята племенница. В нея тя заяви, че е горда с Деси Слава, и допълни, че се е сбъднала нейна мечта, а именно да има самостоятелен концерт с български фолклор в Античния театър.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Утре ще има нощно бдение на много Филяди софиянци с молби и тюхкания за връщането на чалгарката

    07:51 13.08.2025

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    Защо идват в София? Дано и други я последват!

    08:04 13.08.2025

  • 5 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    Явно не може да си плащ наема

    08:31 13.08.2025