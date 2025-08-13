Новини
Любопитно »
Бионсе с първа награда "Еми"

Бионсе с първа награда "Еми"

13 Август, 2025 13:15 412 0

  • бионсе-
  • награда еми-
  • награди грами-
  • отличие

Певицата прибави нов трофей към колекцията си от 35 награди "Грами"

Бионсе с първа награда "Еми" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Суперзвездата Бионсе - най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами" с 35 трофея, прибави към колекцията си своето първо отличие "Еми", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Певицата, истинското име на която е Бионсе Ноулс-Картър, е сред отличените в категорията за изключителни костюми за вариететно, документално или риалити предаване за Beyonce Bowl - шоуто ѝ на уестърн тематика на полувремето на коледния мач между "Балтимор Рейвънс" и "Хюстън Тексанс", излъчен от Нетфликс.

По време на шоуто в родния ѝ град Хюстън Бионсе представи на живо за първи път песните от албума си Cowboy Carter.

Специалната награда "Еми", която се присъжда извън редовния процес на гласуване и се връчва без официална номинация, е първата за Бионсе. Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила.

Отличията "Еми" за технически постижения се обявяват предварително и се раздават на церемонията Creative Arts Emmy Awards, която ще бъде следващия месец.

Със своите 35 "Грами"-та и първата си "Еми", Бионсе е на половината път от спечелването на "голямата четворка" ЕГОТ - водещите отличия за телевизия, музика, кино и театър. Засега в колекцията на изпълнителката липсват награди "Оскар" и "Тони".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ