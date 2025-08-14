Принц Уилям ненавиждал принц Андрю, защото бил груб с Кейт

Неоторизирана биография на британския принц Андрю, автор на която е писателят Андрю Лауни, предизвика широк медиен отзвук във Великобритания и извън нея. Книгата, озаглавена Entitled: The Rise and Fall of the House of York, излиза на 14 август и, според кралски коментатори, представлява 400-страничен удар по репутацията на херцога на Йорк, описан като „последния пирон в ковчега му“.

В изданието, изградено върху стотици интервюта и източници, се твърди, че в определен момент Андрю е проявил грубост към Кейт Мидълтън, смятана за един от най-ценните членове на кралското семейство. Това, според книгата, е довело до трайно напрежение между него и принц Уилям, който от години работел зад кулисите за отстраняването на чичо си от резиденцията „Роял Лодж“ в Уиндзор. Не се споменава обаче какъв точно е бил случаят.

Авторът представя Андрю като ексцентричен пътешественик и женкар, известен с необичайни навици, като т.нар. „въздушни душове“ и колекция от плюшени животни, както и с изблици, довеждали персонала му до сълзи. Книгата съдържа и твърдения за спорни бизнес връзки и подробности за близките му отношения с американския финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Според Лауни, контактите между двамата започват още в началото на 90-те години — значително по-рано от официално известното.

Изданието повтаря и известните вече елементи от аферата „Вирджиния Джуфре“, при която принцът бе обвинен в сексуално посегателство срещу непълнолетна. През 2022 г. Андрю постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре, без да признава вина, и се съгласи на „значителна“ дарителска сума за организация, подпомагаща жертви на насилие. Същата година покойната кралица Елизабет II му отне военните почетни звания и благотворителните патронажи.

Сред описаното в книгата са и предполагаеми конфликти в кралското семейство, нарастващата изолация на херцога, както и обтегнатите му отношения с по-широкия обществен кръг. Лауни цитира източници, според които Андрю е изиграл ролята на „полезен глупак“ за Епстийн, предоставяйки му социална легитимност и достъп до влиятелни фигури.

Редица кралски експерти коментират, че книгата засилва призивите за премахване на останалите му титли, включително „Херцог на Йорк“ — процес, който би изисквал акт на британския парламент и обществен дебат. Въпреки оттеглянето му от публични задължения през 2019 г., той все още запазва някои церемониални функции, включително званието „Рицар на Ордена на жартиера“.

По данни на британски медии, Андрю прекарва по-голямата част от времето си в „Роял Лодж“ заедно с бившата си съпруга Сара Фъргюсън, като избягва публични прояви. Според наблюдатели, връщането му към активна роля в кралския живот е малко вероятно.