Светлана Василева разкри има ли мъж до себе си

Светлана Василева откровено пред „Телеграф“ разкри, че към момента в живота ѝ няма нов мъж въпреки плъзналите слухове.

„Сама съм“, заяви тя и добави, че въпреки всичко, което се случи в личния ѝ живот, все още е романтичка и вярва в истинската любов. „Нов мъж в живота ми няма. А дори и да има, вече не ми се иска да коментирам личния си живот в детайли – научих, че понякога тишината казва повече от думите. В момента съм сама и съм изцяло отдадена на децата и семейството си. Това е моят свят, моята сила и моето вдъхновение“, категорична беше Светлана.

В момента най-ценното нещо за нея е спокойствието. „Не бързам да допускам нов човек до себе си. Смятам, че когато съдбата реши, ще ми поднесе правилния мъж – този, който ще приеме не само мен, но и четирите ми деца с цялата ни енергия, радости и предизвикателства“, добави Светлана. Разбира се, след всичките предизвикателства, през които мина, знае точно какъв човек трябва да бъде новата ѝ половинка.

„Първо трябва да мине през децата ми. Това е пътят – няма пряк обход. Ако той успее да спечели тяхното доверие, уважение и обич, тогава вече ще има шанс да спечели и мен. И не говоря само за това „да се прави, че ги харесва“. Говоря за истинско отношение, за искрена грижа, за умението да общува с тях, да ги изслушва, да им се радва и да ги приеме като част от своя живот. След това идва и другото – да е мъж с главно „М“. В днешно време това е рядкост. За мен истинският мъж е този, който държи на думата си, който стои зад гърба на жената, която обича, и който не се плаши от трудности. Мъж, с когото се чувствам сигурна и спокойна, който ме кара да се усмихвам и да се чувствам ценена. Не търся приказен герой или милионер, а човек, който разбира, че най-ценните неща са простичките – уважение, разбирателство, честност и топлина“, казва тя. Определя брака си с Християн Гущеров като урок и изпитание. „Това беше много важна глава от живота ми – години, в които израснах като жена, като партньор и като майка. Преживяхме заедно и щастливи, и трудни моменти, но именно те ме направиха по-силна и по-осъзната. Научих се да ценя вътрешния си мир, да поставям ясни граници и да пазя себе си и семейството си. Разбрах, че понякога най-големите уроци идват от хората, които са били най-близо до нас. Днес гледам на този период с благодарност – за доброто, което сме споделили, и за уроците, които съм взела със себе си. Това е затворена глава, но тя винаги ще бъде част от историята ми“, искрено сподели тя.

Признава, че харесва силни личности – не само физически, а и емоционално. Иска мъжът до нея да може да поеме отговорност, да взема решения и да бъде опора. „Днес за мен любовта е по-спокойна, по-зряла и по-истинска. Тя не крещи, а шепне. Не те разтърсва, а ти дава стабилност и усещане, че си на точното място“, споделя тя. След месеците, в които живее сама, напълно осъзнава, че една жена може да бъде напълно щастлива и без мъж до себе си. „Щастието не идва от това дали имаш партньор, а от това дали си в мир със себе си и живееш живота, който искаш. Мъжът може да е чудесно допълнение, но не е условие за пълноценен живот“, казва плеймейтката. Смята, че жената, която знае какво иска, която се обича, която се развива и е обградена от любовта на близките си, вече е щастлива. „Да зависиш от присъствието на някой друг, за да се чувстваш пълноценна – това е капан, в който не искам да попадам. За мен жената е силна, когато може да бъде щастлива сама, но е мъдра, когато избере да сподели щастието си с някого, който го заслужава“, обяснява Светлана.

„Понякога човек не подозира на какво е способен, докато не премине през изпитания. Бракът ми с Християн беше период, в който израснах много – научих се да бъда по-търпелива, по-уверена и по-спокойна в решенията си“, казва още Василева. Не съжалява за нищо в живота си. И вярва, че именно заради всички моменти е това, което е. Най- голямото вдъхновение в живота ѝ са децата. „Лятото с децата ми е най-цветният и емоционален период от годината. Опитвам се да прекарваме колкото може повече време с тях“, обяснява Светлана. Спортът и игрите на открито винаги са фаворит – футбол, плуване, каране на колела или просто тичане и гонене по плажа. „Обичат и състезанията помежду си – кой ще скочи най-далече, кой ще направи най-големия пясъчен замък или кой ще изяде най-бързо сладоледа (това винаги е весело). Рисуваме, редим пъзели, правим ръчни изработки. Понякога организираме семейни представления, в които всеки си измисля роля и играем малки театрални сценки – смехът тогава е гарантиран“, добавя Светлана. Като родител иска да ги научи да бъдат – добри и с уважение към хората. „Искам да ги науча и на отговорност – към себе си, към близките, към това, което правят. Да знаят, че думата има тежест и че постъпките им трябва да са в хармония с нея“, казва тя. И добавя, че друга ценност е благодарността.

Това лято планира почивката си да е максимално спокойна и зареждаща. „Обичам морето и винаги се връщам към него, но харесвам и по-спокойни места, където мога просто да се откъсна от всичко. Харесват ми дестинации с красива природа и добра храна – за мен това е перфектната комбинация. Не гоня непременно най-популярните курорти, а по-скоро места с атмосфера и уют. За мен идеалната лятна ваканция е повече спокойствие. Лятото е моментът, в който искам да забавя темпото, да се насладя на простите неща – хубава гледка, вкусна храна, тишина. Харесвам да имам и малки моменти на приключения, но в умерена доза – разходка с лодка, разглеждане на ново място, но без бързане и напрежение. Разбира се, с децата“, споделя блондинката.

Светлана мечтае не само за лично, но и професионално развитие. „Фокусирам се върху това да съм по-пълноценна за себе си и за хората около мен – да отделям време за личното си развитие и за семейството си. В професионален план се надявам да реализирам нови проекти и идеи, които ме вълнуват, да развия още повече инициативите си и да ги насоча към успех. За мен е важно всичко, което правя, да носи удовлетворение и радост както на мен, така и на хората, с които работя и общувам“, завърши миската.

Лятото е време за лекота. Именно заради това Светлана не носи грим, не прави тежки прически. Има своите летни ритуали за красота: „Обичам да нося по-леки дрехи, почти без грим, и да оставям кожата си да почива“. Залагам на повече грижа за косата и хидратация за кожата, защото слънцето и топлината изискват това. Василева е известна с това, че има специален режим и на хранене – фастинг, и не обича тренировките в залата. „Лятото ми е любим сезон, защото естествено ми идва да се храня по-леко. Обичам риба, салати, много плодове. Често правя фастове, които ми помагат да се чувствам добре и да поддържам форма, без да се лишавам от вкусна храна. За мен балансът е най-важен – да се храня с удоволствие, но и с мярка“, споделя моделката.

Светлана обожава да пътува. В миналото заради страха на половинката ѝ от самолети е била основно в Европа. Затова сега мечтае да лети със самолет до най-далечните точки на света. „Мечтая да отида в Малдивите, да усетя истинския релакс край океана, както и да посетя големи градове като Ню Йорк и Лас Вегас. За съжаление, в миналото заради бившия ми съпруг не съм имала шанса да пътувам толкова далеч, но сега се надявам да реализирам тези мечти. И всъщност искам да посетя и още по-далечни, интересни дестинации – такива, които дават усещането за приключение и нов свят“, признава тя.