Брад Пит си купи ново имение близо два месеца след обира

Брад Пит е придобил ново имение в Холивуд Хилс за 12 милиона долара от Дейв Кьонинг, водещия китарист на рок групата The Killers. Сделката за този испански стил имот е осъществена на 5 август, денят, в който майката на актьора, Джейн Ета Пит, почина на 84-годишна възраст.

61-годишният носител на „Оскар“ е успял да купи имота на по-ниска цена от първоначално обявената, която беше 13,99 милиона долара. Пит вече притежава значителна недвижима собственост, включително имоти в Лос Анджелис, и се очаква това да бъде поредната добавка към неговата имотна империя.

Новото му имение разполага със 6 спални и 8 бани и се намира в престижната общност „Outpost Estates“. От него се открива гледка към Лос Анджелис и Тихия океан. Кухнята е оборудвана с модерни уреди и мраморни плотове, а в основната зона на имота има просторна всекидневна с камина. На втория етаж има голям балкон, от който се вижда задния двор с открит басейн и зона за барбекю.

Сделката идва по-малко от два месеца след като домът на Брад Пит в Лос Фелис беше обран, а трима заподозрени вече са задържани. През последните години актьорът е извършил няколко големи имотни сделки, като през 2023 г. е продал имение за 33 милиона долара, а след това е закупил ново за 5,5 милиона долара.

Пит също така прекарва време в своя 40 милионен имот в Кармел, Калифорния, заедно със своята приятелка Инес де Рамон. Според местни източници, двамата често посещават ресторантите и магазините в региона и се радват на спокойствието на малкия град.

През този месец беше съобщено и за смъртта на майка му, Джейн Ета Пит, която е била учител и съветник. Семейството потвърди загубата чрез социалните медии, като посочи, че ще бъде проведена частна церемония в нейна чест.

Брад Пит също така е зает с подготовката за новия си проект „The Continuing Adventures of Cliff Booth“, продължение на филма на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“, като режисьор на новия проект ще бъде Дейвид Финчър.