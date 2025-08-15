Новини
Брад Пит си купи ново имение близо два месеца след обира

15 Август, 2025 13:58 808 6

Актьорът купи новия си дом от китариста на The Killers Дейв Кьонинг

Брад Пит си купи ново имение близо два месеца след обира - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Брад Пит е придобил ново имение в Холивуд Хилс за 12 милиона долара от Дейв Кьонинг, водещия китарист на рок групата The Killers. Сделката за този испански стил имот е осъществена на 5 август, денят, в който майката на актьора, Джейн Ета Пит, почина на 84-годишна възраст.

61-годишният носител на „Оскар“ е успял да купи имота на по-ниска цена от първоначално обявената, която беше 13,99 милиона долара. Пит вече притежава значителна недвижима собственост, включително имоти в Лос Анджелис, и се очаква това да бъде поредната добавка към неговата имотна империя.

Новото му имение разполага със 6 спални и 8 бани и се намира в престижната общност „Outpost Estates“. От него се открива гледка към Лос Анджелис и Тихия океан. Кухнята е оборудвана с модерни уреди и мраморни плотове, а в основната зона на имота има просторна всекидневна с камина. На втория етаж има голям балкон, от който се вижда задния двор с открит басейн и зона за барбекю.

Сделката идва по-малко от два месеца след като домът на Брад Пит в Лос Фелис беше обран, а трима заподозрени вече са задържани. През последните години актьорът е извършил няколко големи имотни сделки, като през 2023 г. е продал имение за 33 милиона долара, а след това е закупил ново за 5,5 милиона долара.

Пит също така прекарва време в своя 40 милионен имот в Кармел, Калифорния, заедно със своята приятелка Инес де Рамон. Според местни източници, двамата често посещават ресторантите и магазините в региона и се радват на спокойствието на малкия град.

През този месец беше съобщено и за смъртта на майка му, Джейн Ета Пит, която е била учител и съветник. Семейството потвърди загубата чрез социалните медии, като посочи, че ще бъде проведена частна церемония в нейна чест.

Брад Пит също така е зает с подготовката за новия си проект „The Continuing Adventures of Cliff Booth“, продължение на филма на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“, като режисьор на новия проект ще бъде Дейвид Финчър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    Местя го за БРад ПиД и брат му.

    14:00 15.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Имението му в Калифорния нали изгоря?

    14:01 15.08.2025

  • 3 Бай Георги

    0 0 Отговор
    Благодаря,за информацията,много е полезна!

    14:01 15.08.2025

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    и какво ще прави сам в нова имение не може ли една къща да си вземе ?

    14:07 15.08.2025

  • 5 Дика

    3 0 Отговор
    Тия звезди толкова ли са мръсни че имотите им са все с по 6-7 бани?

    14:08 15.08.2025

  • 6 Хамерика заприлича на

    0 0 Отговор
    руската кочина! Че и по-зле!

    15:11 15.08.2025