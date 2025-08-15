Новини
Ферай от „Ергенът“ се впуска в надпреварата за короната на „Мис Варна“ (СНИМКИ)

15 Август, 2025 16:15

Вижте снимки от подготовката

Снимка: Instagram
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Ферай Неджиб, една от най-запомнящите се участнички в последния сезон на Ергенът, се отправя към ново предизвикателство, този път на модния подиум. 23-годишната варненка е сред 23-те финалистки в юбилейното 20-о издание на конкурса Мис Варна и ще се състезава с номер 20.

В социалните мрежи Ферай вече призова феновете си за подкрепа. „Здравейте, може да ме подкрепите с Вашия глас – с номер 20, след което натиснете бутона 'Гласувай'“, написа тя в своя публикация, отправяйки личен апел към почитателите си.

Снимка: Facebook

На официалния сайт на конкурса Ферай е представена с мерки 83/60/85 и височина 162 см. Организаторите разкриват, че зад кулисите на конкурса тече усилена подготовка за голямото събитие на 21 август, когато ще бъде коронясана най-красивата варненка.

Въпреки че Ферай е сред най-възрастните претендентки тази година, като регламентът допуска участнички в диапазона 16-24 години, но тя вече има солиден опит пред камера и публика.

Снимка: Facebook


  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    Малееее...🤣🤣🤣🤣🤣

    16:16 15.08.2025

  • 2 Дам

    7 0 Отговор
    Маникюристката отляво е по-добра от туркинята с изкуствения нос.

    16:18 15.08.2025

  • 3 И Варна

    12 0 Отговор
    Като навсякъде ! Какви красиви жени има там , ама за конкурсите изпонаскачали най грозните и селски пръчки , защото нямат самооценка !

    16:19 15.08.2025

  • 4 Иво

    9 0 Отговор
    Много грозна тази, че и останалите, има даже и една доста дебела. Явно красивите умни момичета не искат да се излагат до тази паплач.

    16:19 15.08.2025

  • 5 айде пак кифленски истории и мераци

    7 0 Отговор
    за баш мис кифла

    бая момета в червено
    като в център за развлечения

    16:20 15.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    2 3 Отговор
    3-та лт дясно наляво и 3-та отляво надясно са най-красиви.

    16:21 15.08.2025

  • 7 Пластики

    8 0 Отговор
    В конкурси за Мис не може да се допускат момичета с пластични операции, освен ако не е Мис баба.

    16:24 15.08.2025

  • 8 Ферай е

    10 0 Отговор
    типично варненско име.

    Коментиран от #10

    16:26 15.08.2025

  • 9 писарке а и ти се снимай в червено

    4 2 Отговор
    да те оценим на фона на конкуренцията ти

    16:29 15.08.2025

  • 10 Ферай е

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ферай е":

    като типична луксозна кола
    Ферари

    много мераклии искат да я покарат
    ама малко от тея с големите пенсии успяват да се доредят да си направят кръгчета

    Коментиран от #15, #16

    16:33 15.08.2025

  • 11 Българската храна

    0 2 Отговор
    Забелязваме ,че всички малки фирми в България ,които в годините на демокрация решиха да се занимават с продажбата на хранителни стоки бяха жестоко прецакани първо от Борисов ,а сега и от Пеевски. Тези лешояди прекрасно знаят ,че един роб може без дрехи , кола или жилище ,но не може да оцелее без храна и вода. И в този ред на мисли Борисов подготви почвата като съсипа българското земеделие ,за да докара големите хранителни вериги у нас и да взима своята комисионна ,а сега Шиши като един виден гастроном се зае да ни изхранва като нарои подобно на „Лавка“ ,цялата страна със зелените скъпарски магазинчета. Но това не му е достатъчно ,защото както се вижда от тлъстото му телосложение , той има голям апетит и е алчен за още ..... магазини. За това реши да отваря Хоре МАГ като тези по селата едно време. Та нашите малки търговци или трябва да протестират ,но не им го препоръчвам ,защото ще ги смачкат с НАП и милиция , така че по-добре да емигрират.

    16:39 15.08.2025

  • 12 МАЛИИ КОЛКО

    3 1 Отговор
    СА ГРОЗНИ ВСИЧКИ!!! ТОВА СА КРАСИВИТЕ БЪЛГАРКИ.ПРОБЛЕМА НА ТЕЗ Е ЧЕ НЯМА КАПКА СВЕЖЕСТ И АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЧАР.УЖАСТ.НЕ СЛУЧАЙНО В ЕДИН ЕПИЗОД НА АЛФ ТАНЕР ПИТА АЛФ ДАЛИ ГЛЕДА СЪСТЕЗАНИЕ ПО БОРБА А ТАНЕР МУ ОТГОВАРЯ--- НЕ ГЛЕДАМ КОНКУРС ЗА МИС БЪЛГАРИЯ---- БЕЗ МАЙТАП УИЛИ.

    Коментиран от #13

    16:40 15.08.2025

  • 13 АБСОЛЮТНО

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "МАЛИИ КОЛКО":

    туше

    16:40 15.08.2025

  • 14 Ей хора

    2 0 Отговор
    да се смееш ли или мнооого да плачеш?

    16:43 15.08.2025

  • 15 Требе

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ферай е":

    Майка ти още да те шамаросва като погледнеш към жена защото веднага се разбира , че не си виждал много !

    16:50 15.08.2025

  • 16 ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ферай е":

    ха ха ха ха .КРИТЕРЙЙ БРАТКО.

    16:53 15.08.2025