Ферай от „Ергенът“ се впуска в надпреварата за короната на „Мис Варна“ (СНИМКИ)

Ферай Неджиб, една от най-запомнящите се участнички в последния сезон на Ергенът, се отправя към ново предизвикателство, този път на модния подиум. 23-годишната варненка е сред 23-те финалистки в юбилейното 20-о издание на конкурса Мис Варна и ще се състезава с номер 20.

В социалните мрежи Ферай вече призова феновете си за подкрепа. „Здравейте, може да ме подкрепите с Вашия глас – с номер 20, след което натиснете бутона 'Гласувай'“, написа тя в своя публикация, отправяйки личен апел към почитателите си.

Снимка: Facebook

На официалния сайт на конкурса Ферай е представена с мерки 83/60/85 и височина 162 см. Организаторите разкриват, че зад кулисите на конкурса тече усилена подготовка за голямото събитие на 21 август, когато ще бъде коронясана най-красивата варненка.

Въпреки че Ферай е сред най-възрастните претендентки тази година, като регламентът допуска участнички в диапазона 16-24 години, но тя вече има солиден опит пред камера и публика.

Снимка: Facebook