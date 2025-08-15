Ферай от „Ергенът“ се впуска в надпреварата за короната на „Мис Варна“ (СНИМКИ)

Ферай Неджиб, една от най-запомнящите се участнички в последния сезон на Ергенът, се отправя към ново предизвикателство, този път на модния подиум. 23-годишната варненка е сред 23-те финалистки в юбилейното 20-о издание на конкурса Мис Варна и ще се състезава с номер 20.
В социалните мрежи Ферай вече призова феновете си за подкрепа. „Здравейте, може да ме подкрепите с Вашия глас – с номер 20, след което натиснете бутона 'Гласувай'“, написа тя в своя публикация, отправяйки личен апел към почитателите си.
На официалния сайт на конкурса Ферай е представена с мерки 83/60/85 и височина 162 см. Организаторите разкриват, че зад кулисите на конкурса тече усилена подготовка за голямото събитие на 21 август, когато ще бъде коронясана най-красивата варненка.
Въпреки че Ферай е сред най-възрастните претендентки тази година, като регламентът допуска участнички в диапазона 16-24 години, но тя вече има солиден опит пред камера и публика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:16 15.08.2025
2 Дам
16:18 15.08.2025
3 И Варна
16:19 15.08.2025
4 Иво
16:19 15.08.2025
5 айде пак кифленски истории и мераци
бая момета в червено
като в център за развлечения
16:20 15.08.2025
6 таксиджия 🚖
16:21 15.08.2025
7 Пластики
16:24 15.08.2025
8 Ферай е
Коментиран от #10
16:26 15.08.2025
9 писарке а и ти се снимай в червено
16:29 15.08.2025
10 Ферай е
До коментар #8 от "Ферай е":като типична луксозна кола
Ферари
много мераклии искат да я покарат
ама малко от тея с големите пенсии успяват да се доредят да си направят кръгчета
Коментиран от #15, #16
16:33 15.08.2025
11 Българската храна
16:39 15.08.2025
12 МАЛИИ КОЛКО
Коментиран от #13
16:40 15.08.2025
13 АБСОЛЮТНО
До коментар #12 от "МАЛИИ КОЛКО":туше
16:40 15.08.2025
14 Ей хора
16:43 15.08.2025
15 Требе
До коментар #10 от "Ферай е":Майка ти още да те шамаросва като погледнеш към жена защото веднага се разбира , че не си виждал много !
16:50 15.08.2025
16 ужас
До коментар #10 от "Ферай е":ха ха ха ха .КРИТЕРЙЙ БРАТКО.
16:53 15.08.2025