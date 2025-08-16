Новини
Рецепта на деня: Вкусна закуска от стар хляб
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Вкусна закуска от стар хляб

16 Август, 2025 10:05 701 3

Златисти, ароматни сандвичи с разтопено сирене вътре и свежа нотка от копъра

Рецепта на деня: Вкусна закуска от стар хляб - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 100 г кашкавал (или твърдо сирене);
  • 50 г сирене;
  • една връзка пресен копър,
  • няколко резена хляб (всеки резен да бъде с дебелина около два пръста);
  • 3 яйца;
  • 20 мл олио;
  • 15 г краве масло.

Начин на приготвяне:

Започнете, като настържете двата вида сирене на едро ренде. Към тях прибавете ситно нарязания копър и разбъркайте добре. Нарежете хляба на плътни резени и във всеки направете напречен разрез като джоб, без да го разрязвате напълно. В този джоб се поставя част от сиренената плънка.

В купа разбийте яйцата. Потопете всяка филия от двете страни, така че да попие добре от сместа. Загрейте в тиган малко олио и добавете маслото. Изпечете сандвичите на среден огън, като ги обръщате по няколко пъти, докато придобият равномерна, апетитна коричка, пише flagman.bg.


