Рецепта на деня: Вкусна закуска от стар хляб

Необходими продукти:
- 100 г кашкавал (или твърдо сирене);
- 50 г сирене;
- една връзка пресен копър,
- няколко резена хляб (всеки резен да бъде с дебелина около два пръста);
- 3 яйца;
- 20 мл олио;
- 15 г краве масло.
Начин на приготвяне:
Започнете, като настържете двата вида сирене на едро ренде. Към тях прибавете ситно нарязания копър и разбъркайте добре. Нарежете хляба на плътни резени и във всеки направете напречен разрез като джоб, без да го разрязвате напълно. В този джоб се поставя част от сиренената плънка.
В купа разбийте яйцата. Потопете всяка филия от двете страни, така че да попие добре от сместа. Загрейте в тиган малко олио и добавете маслото. Изпечете сандвичите на среден огън, като ги обръщате по няколко пъти, докато придобият равномерна, апетитна коричка, пише flagman.bg.
