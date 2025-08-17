Новини
Стивън Тайлър от Aerosmith загуби гласа си

17 Август, 2025 09:41 494 3

„Стивън не само не иска, но и не е в състояние да поеме ново турне“, споделя Джо Пери

Стивън Тайлър от Aerosmith загуби гласа си - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новината, която разтърси феновете на рок музиката по цял свят, идва с тъжен привкус: Стивън Тайлър, емблематичният фронтмен на Aerosmith, може би никога повече няма да излезе на сцена. Това разкри китаристът и съосновател на групата Джо Пери в интервю за британския Mirror, цитирано от dnes.bg.

Състоянието на 77-годишния Тайлър се е влошило до такава степен, че дори разговорите за евентуално събиране с останалите членове на бандата изглеждат невъзможни.

„Стивън не само не иска, но и не е в състояние да поеме ново турне“, споделя Пери, подчертавайки сериозността на гласовите проблеми, които измъчват дългогодишния му приятел и колега.

Въпреки мрачните прогнози, надеждата за прощално шоу на Тайлър все още не е угаснала напълно сред членовете на Aerosmith. Музикантите не крият, че мечтаят за последна среща с публиката, макар и съдбата да изглежда все по-неблагосклонна.

Припомняме, че през 2024 година Aerosmith официално сложиха край на концертната си дейност, отменяйки планираното си прощално турне.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    1 1 Отговор
    Дядковски проблеми ! Да не се мисли за Лили Иванова ?!

    09:45 17.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Наркоман и гей. Дъщеря му бебе Лив преди 20 годин е била много красива. Гадже със Бен Вафлек и такоа. Но той изтегли късата клечка и трябваше да се жертва, но на влизане Бруус Вилис го избута и му каза:"сега ти си отговорен за момичето ми!". И натисна копчето, астероида де взриви и бебе Лив видя липсата на връзка от Космоса, телевизорите загубиха сигнала и тя се разплака. Бен също ревеше.

    09:48 17.08.2025

  • 3 абе да

    0 0 Отговор
    че той кога е имал глас ??? само грачи това глас ли е?

    10:05 17.08.2025