Стивън Тайлър от Aerosmith загуби гласа си

Новината, която разтърси феновете на рок музиката по цял свят, идва с тъжен привкус: Стивън Тайлър, емблематичният фронтмен на Aerosmith, може би никога повече няма да излезе на сцена. Това разкри китаристът и съосновател на групата Джо Пери в интервю за британския Mirror, цитирано от dnes.bg.

Състоянието на 77-годишния Тайлър се е влошило до такава степен, че дори разговорите за евентуално събиране с останалите членове на бандата изглеждат невъзможни.

„Стивън не само не иска, но и не е в състояние да поеме ново турне“, споделя Пери, подчертавайки сериозността на гласовите проблеми, които измъчват дългогодишния му приятел и колега.

Въпреки мрачните прогнози, надеждата за прощално шоу на Тайлър все още не е угаснала напълно сред членовете на Aerosmith. Музикантите не крият, че мечтаят за последна среща с публиката, макар и съдбата да изглежда все по-неблагосклонна.

Припомняме, че през 2024 година Aerosmith официално сложиха край на концертната си дейност, отменяйки планираното си прощално турне.