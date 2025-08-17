Новини
Натали Трифонова в трескава подготовка за бебето, няма търпение да роди

17 Август, 2025

  • натали трифонова-
  • бебе-
  • бременност-
  • подготовка

"Съвсем скоро ще стана майка за първи път и вълнението ми е огромно!", написа водещата в Инстаграм профила си

Натали Трифонова в трескава подготовка за бебето, няма търпение да роди - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова няма търпение да роди. Това сподели тя в социалните мрежи, правейки реклама на мокри кърпички. Тя вече се е подготвила да посрещне бебето си подобаващо в уютен, спокоен и безопасен дом. Красивата водеща по bTV е сигурна, че ще даде на рожбата си всичко най-добро, пише bgdnes.bg.

"Съвсем скоро ще стана майка за първи път и вълнението ми е огромно!💙 Всеки ден подготвям малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни – от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка. Сигурна съм, че когато най-важният човек в живота ми се появи, ще имам всичко необходимо, за да му дам най-доброто."


Бременността на водещата напредва, но не я спира да пътува и да отмаря лежерно по гръцките плажове. Открай време Натали Трифонова обича лятото и морските му приключения, а южната ни съседка е сред любимите ѝ дестинации.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РРРРРРРРР

    10 1 Отговор
    ЧЕ ДА РАЖДА !!! КОЙ И ПРЕЧИ !!!!!

    15:00 17.08.2025

  • 3 Сталин

    8 0 Отговор
    Как се забременява кифла- като се напълни с мармалад

    15:02 17.08.2025

  • 4 Малко

    0 14 Отговор
    Жени могат да се сравняват с нея!

    15:02 17.08.2025

  • 5 Чорбара

    11 0 Отговор
    Раз по ретина.

    15:03 17.08.2025

  • 6 Горката

    6 0 Отговор
    Колко е изстрадала

    15:06 17.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    И сега Малката Ема Барселонска каква се пада на отрочето на Наталито?🤔

    15:23 17.08.2025