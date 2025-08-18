Руската "Мис Вселена" 2017 почина след тежък инцидент с лос

Представителката на Русия в конкурса "Мис Вселена" през 2017 г. е починала след тежък пътен инцидент в родината си, става ясно от официално съобщение от нейната модна агенция "Модус Вивендис".
30-годишната Ксения Александрова се е возела на пасажерската седалка в Porsche-то на съпруга си на 5 юли, когато на пътя внезапно изскача лос. Колата се ударя в животното, тялото му пробива предното стъкло и се спира в главата на младата жена. Вследствие на тежката травма Александрова изпада в кома. Тя остава в това състояние до 13 август, когато е обявена смъртта ѝ, пише dir.bg.
Ксения представя Русия на конкурса "Мис Вселена" през 2017 г. в Лас Вегас, но не успява да се класира сред първите 16 финалистки. Тя и съпругът ѝ са сключили брак само четири месеца преди инцидента.
"Ксения беше светла и талантлива. Тя умееше да вдъхновява, да подкрепя и да дарява с топлина всички около себе си. За нас тя завинаги ще остане символ на красота, доброта и вътрешна сила. Искрено скърбим и поднасяме най-дълбоките си съболезнования на нейното семейство, приятели и на всички, които имаха щастието да я познават", коментираха от модната агенция "Модус Вивендис".
1 Точно днес ли се сетихте
Коментиран от #15, #17, #19
08:43 18.08.2025
2 кастроли
08:44 18.08.2025
3 Жалко
08:45 18.08.2025
4 Ако се беше возила в масквич
Коментиран от #14
08:47 18.08.2025
5 щурецъ
Коментиран от #23
08:50 18.08.2025
6 Перо
08:51 18.08.2025
7 Опааа
Коментиран от #9
08:55 18.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 удари
До коментар #7 от "Опааа":на маа си лоното
08:59 18.08.2025
10 Бог да я прости!
09:03 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ивелин Михайлов
Коментиран от #22
09:06 18.08.2025
14 мастич
До коментар #4 от "Ако се беше возила в масквич":ама от старите
09:06 18.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Aлфа Bълкът
09:08 18.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 отторвался
09:11 18.08.2025
21 ахтунг
До коментар #18 от "Аха...":викаш вече и с сегменти от к700 вече не държиш аййй
09:13 18.08.2025
22 Тони
До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":Жалко за лоса, той не се е движил с несъобразена скорост, нито е бил без предпазен колан.
09:29 18.08.2025
23 рупон
До коментар #5 от "щурецъ":Знаеш ли я географията? На Изток е пълно с големи страни, пълни с екзотични красавици. Изтокът не свършва с Русия.
На тази и провървя. Не се наложи да скача от прозорец.
10:12 18.08.2025