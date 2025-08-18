Новини
Руската "Мис Вселена" 2017 почина след тежък инцидент с лос

18 Август, 2025 08:41

  • ксения александрова-
  • porsche-
  • мис вселена-
  • инцидент-
  • лос-
  • русия

Ксения Александрова се е возела на пасажерската седалка в Porsche-то на съпруга си

Руската "Мис Вселена" 2017 почина след тежък инцидент с лос - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Представителката на Русия в конкурса "Мис Вселена" през 2017 г. е починала след тежък пътен инцидент в родината си, става ясно от официално съобщение от нейната модна агенция "Модус Вивендис".


30-годишната Ксения Александрова се е возела на пасажерската седалка в Porsche-то на съпруга си на 5 юли, когато на пътя внезапно изскача лос. Колата се ударя в животното, тялото му пробива предното стъкло и се спира в главата на младата жена. Вследствие на тежката травма Александрова изпада в кома. Тя остава в това състояние до 13 август, когато е обявена смъртта ѝ, пише dir.bg.

Ксения представя Русия на конкурса "Мис Вселена" през 2017 г. в Лас Вегас, но не успява да се класира сред първите 16 финалистки. Тя и съпругът ѝ са сключили брак само четири месеца преди инцидента.

"Ксения беше светла и талантлива. Тя умееше да вдъхновява, да подкрепя и да дарява с топлина всички около себе си. За нас тя завинаги ще остане символ на красота, доброта и вътрешна сила. Искрено скърбим и поднасяме най-дълбоките си съболезнования на нейното семейство, приятели и на всички, които имаха щастието да я познават", коментираха от модната агенция "Модус Вивендис".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно днес ли се сетихте

    13 4 Отговор
    5-ти Юли беше преди месец и половина.

    Коментиран от #15, #17, #19

    08:43 18.08.2025

  • 2 кастроли

    26 0 Отговор
    Ох,жалко за тая пленителна красавица!!!

    08:44 18.08.2025

  • 3 Жалко

    36 2 Отговор
    Хубава жена , необезобразена като нашите селяндурки с патешки джуки и силиконови аербеци !

    08:45 18.08.2025

  • 4 Ако се беше возила в масквич

    13 4 Отговор
    сега щеше да е жива.

    Коментиран от #14

    08:47 18.08.2025

  • 5 щурецъ

    23 5 Отговор
    не успява да се класира сред първите 16 финалистки,защото е от голямата,източна държава

    Коментиран от #23

    08:50 18.08.2025

  • 6 Перо

    10 8 Отговор
    Разложението на новите руски е до нивото на джендърията в БГ! Скъпи коли и мозък на пиле! Селска първенющина и избиване на комплекси!

    08:51 18.08.2025

  • 7 Опааа

    11 1 Отговор
    😆Ударя ли се Венелинооооо?!? Откъде си МА мисиркооо?!? Ударя…😆🤦‍♂️

    Коментиран от #9

    08:55 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 удари

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    на маа си лоното

    08:59 18.08.2025

  • 10 Бог да я прости!

    16 2 Отговор
    Красива жена!

    09:03 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ивелин Михайлов

    14 4 Отговор
    Жалко за момичето, Бог да я прости! 🙏

    Коментиран от #22

    09:06 18.08.2025

  • 14 мастич

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако се беше возила в масквич":

    ама от старите

    09:06 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Aлфа Bълкът

    6 5 Отговор
    Рекох че като Екатерина Велика с коня е починала миската с лоса.

    09:08 18.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 отторвался

    2 1 Отговор
    трамп

    09:11 18.08.2025

  • 21 ахтунг

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аха...":

    викаш вече и с сегменти от к700 вече не държиш аййй

    09:13 18.08.2025

  • 22 Тони

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":

    Жалко за лоса, той не се е движил с несъобразена скорост, нито е бил без предпазен колан.

    09:29 18.08.2025

  • 23 рупон

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "щурецъ":

    Знаеш ли я географията? На Изток е пълно с големи страни, пълни с екзотични красавици. Изтокът не свършва с Русия.

    На тази и провървя. Не се наложи да скача от прозорец.

    10:12 18.08.2025