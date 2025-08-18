Украинска диетоложка развенча най-големия мит за пъпеша

Вероятно всеки е чувал предупреждението, че пъпешът не трябва да се консумира заедно с други храни, защото ще започне да гние в стомаха. Този популярен мит обаче няма научна основа, обяснява украинският диетолог д-р Оксана Скиталинская.
"Всъщност няма научни данни или регистрирани случаи на смърт от комбиниране на пъпеш с други продукти," заяви специалистът. Според нея основите на този мит произлизат от остарялата теория за разделното хранене, популяризирана в началото на XX век от натуропата Хърбърт Шелтън - човек без медицинско или научно образование, пише dunavmost.com.
Диетоложката посочва, че италианците, испанците и французите спокойно се наслаждават на пъпеш с прошуто, хамон и отлежали сирена без никакви проблеми. На съвременните конференции за дълголетие и здравословно хранене пъпешът дори се сервира като здравословна закуска заедно с ядки, диня и тъмен шоколад.
Човешкото тяло се е адаптирало перфектно към консумацията на смесена храна в продължение на хиляди години еволюция. Процесът на храносмилане е сложен конвейер, който започва в устата, продължава в стомаха и завършва в червата, където специални ензими и жлъчка ефективно разграждат едновременно протеини, мазнини и въглехидрати.
Самият пъпеш се състои от 90% вода и лесно смилаеми въглехидрати като глюкоза и фруктоза, които бързо се преработват от организма.
Пъпешът често е наричан плод на младостта заради богатото си съдържание на бета-каротин, който помага за предпазване на кожата от ултравиолетовата радиация и стимулира производството на колаген. По отношение на витамин А, пъпешът може да подобри зрението и да предпази очите от възрастовите промени.
"Можете спокойно да го консумирате в комбинация с други храни. Насладете се на пъпеш в салати, с месо или сирене, тялото ви ще се справи перфектно с неговото усвояване," съветва д-р Скиталинская.
1 До Путин
09:09 18.08.2025
2 Тая
09:12 18.08.2025
3 Ааа... Не !
Коментиран от #7, #12
09:13 18.08.2025
4 стоян георгиев
09:14 18.08.2025
5 За пръв път
Коментиран от #6
09:16 18.08.2025
6 тъпа мисирка
До коментар #5 от "За пръв път":ама аз откъде да знам какво се случва в стомаха ми. Трябваше нещо да публикувам, че и гладно не се стои.
09:24 18.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коста
Коментиран от #11
09:41 18.08.2025
11 Само рускините
До коментар #10 от "Коста":са широки!
09:45 18.08.2025
12 Злоби, злобарски
До коментар #3 от "Ааа... Не !":И понеже е украинка я плюете, ако беше руска тьотя ще се превъзнасяте и веднага ще вземете пъпешите дори от прасетата,😂😂
Коментиран от #13
09:52 18.08.2025
13 Повече
До коментар #12 от "Злоби, злобарски":От пъпеша украинките си припадат да консумират гъста бяла и хверчаща на талази и пашмаци ......
09:56 18.08.2025