Украинска диетоложка развенча най-големия мит за пъпеша

Вероятно всеки е чувал предупреждението, че пъпешът не трябва да се консумира заедно с други храни, защото ще започне да гние в стомаха. Този популярен мит обаче няма научна основа, обяснява украинският диетолог д-р Оксана Скиталинская.

"Всъщност няма научни данни или регистрирани случаи на смърт от комбиниране на пъпеш с други продукти," заяви специалистът. Според нея основите на този мит произлизат от остарялата теория за разделното хранене, популяризирана в началото на XX век от натуропата Хърбърт Шелтън - човек без медицинско или научно образование, пише dunavmost.com.

Диетоложката посочва, че италианците, испанците и французите спокойно се наслаждават на пъпеш с прошуто, хамон и отлежали сирена без никакви проблеми. На съвременните конференции за дълголетие и здравословно хранене пъпешът дори се сервира като здравословна закуска заедно с ядки, диня и тъмен шоколад.

Човешкото тяло се е адаптирало перфектно към консумацията на смесена храна в продължение на хиляди години еволюция. Процесът на храносмилане е сложен конвейер, който започва в устата, продължава в стомаха и завършва в червата, където специални ензими и жлъчка ефективно разграждат едновременно протеини, мазнини и въглехидрати.

Самият пъпеш се състои от 90% вода и лесно смилаеми въглехидрати като глюкоза и фруктоза, които бързо се преработват от организма.

Пъпешът често е наричан плод на младостта заради богатото си съдържание на бета-каротин, който помага за предпазване на кожата от ултравиолетовата радиация и стимулира производството на колаген. По отношение на витамин А, пъпешът може да подобри зрението и да предпази очите от възрастовите промени.

"Можете спокойно да го консумирате в комбинация с други храни. Насладете се на пъпеш в салати, с месо или сирене, тялото ви ще се справи перфектно с неговото усвояване," съветва д-р Скиталинская.