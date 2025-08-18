Андреа изненада феновете с пламенна промяна във външния си вид (ВИДЕО)

Попфолк сензацията Андреа отново прикова вниманието на почитателите си, този път с дръзка трансформация. Изпълнителката, известна със своята смелост и експерименти с визията, се появи в социалните мрежи с изцяло нова прическа, която буквално запали интернет пространството.

В кратко, но ефектно видео, споделено в профила ѝ в Instagram, Андреа разкри огнената си метаморфоза – косата ѝ вече сияе в наситен оранжев нюанс.

„Аз съм лошо момче“, написа певицата към клипа, с което още повече разпали любопитството и коментарите на последователите си.

Новата визия на Андреа предизвика буря от реакции – феновете не спестиха възторжените си отзиви и комплименти за смелия избор на цвят. Огнената промяна на Андреа вече се превърна в гореща тема в социалните мрежи, а снимките и видеата ѝ събират хиляди харесвания и споделяния.