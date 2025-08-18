Новини
Андреа изненада феновете с пламенна промяна във външния си вид (ВИДЕО)

18 Август, 2025 10:44 882 4

Косата ѝ вече сияе в наситен оранжев нюанс

Андреа изненада феновете с пламенна промяна във външния си вид (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк сензацията Андреа отново прикова вниманието на почитателите си, този път с дръзка трансформация. Изпълнителката, известна със своята смелост и експерименти с визията, се появи в социалните мрежи с изцяло нова прическа, която буквално запали интернет пространството.

В кратко, но ефектно видео, споделено в профила ѝ в Instagram, Андреа разкри огнената си метаморфоза – косата ѝ вече сияе в наситен оранжев нюанс.

„Аз съм лошо момче“, написа певицата към клипа, с което още повече разпали любопитството и коментарите на последователите си.


Новата визия на Андреа предизвика буря от реакции – феновете не спестиха възторжените си отзиви и комплименти за смелия избор на цвят. Огнената промяна на Андреа вече се превърна в гореща тема в социалните мрежи, а снимките и видеата ѝ събират хиляди харесвания и споделяния.


  • 1 Хари

    Ква мъръсотия и прашоляк е по тия покриви, а тва момиче оди тамо.

    10:48 18.08.2025

  • 2 няма такава държава

    Само с такива звИзди които рекламирате ,държавата ни ще стане по добра и от Швейцария.

    10:55 18.08.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    Късата база е, личи си по крачето, като бутчето е доста прилично. Въпреки това, за гаври мисля че става.

    11:17 18.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    Много кит, много боя, много употреба, много фотошоп. Не може да пее, не може да ражда деца.

    11:47 18.08.2025