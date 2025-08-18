Новини
Любопитно »
Финалист от "Игри на волята 6" се ожени след дълго чакане (СНИМКА)

Финалист от "Игри на волята 6" се ожени след дълго чакане (СНИМКА)

18 Август, 2025 12:58 467 2

  • добрин добрев-
  • игри на волята-
  • сватба-
  • ожени-
  • финалист

Още с влизането си Добрин обяви, че отлага сватбата си, за да участва в екстремното риалити шоу

Финалист от "Игри на волята 6" се ожени след дълго чакане (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финалистът от шести сезон на "Игри на волята" Добрин Добрев сключи брак с дългогодишната си приятелка тази неделя. Риалити героят и негови приятели и близки заляха социалните мрежи с кадри от венчавката с красивата булка Йоана.

Младоженците спазиха някои стари традиции, като например приятелките на булката да барикадират вратата на дома и да осуетят "краденето" на булката. За да стигне до нея, Добрин мина през серия весели изпитания, преди да я заведе пред олтара.

Финалист от "Игри на волята 6" се ожени след дълго чакане (СНИМКА)

Йоана също е отдадена на спорта – състезателка е по калистеника като своя любим, който стигна до самия финал на екстремното шоу и бе на косъм да победи, но неговият пръв приятел в играта - Мартин Кънев спечели последния излъчен сезон на формата. Припомняме, че още с влизането си в "Игри на волята" Добрин обяви, че отлага сватбата си, за да участва в екстремното риалити шоу, понеже е огромна негова мечта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    0 1 Отговор
    Българите въобще не ви харесвам!

    13:05 18.08.2025

  • 2 въпросче

    0 0 Отговор
    Какво е калистеника?

    13:18 18.08.2025