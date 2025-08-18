Финалист от "Игри на волята 6" се ожени след дълго чакане (СНИМКА)

Финалистът от шести сезон на "Игри на волята" Добрин Добрев сключи брак с дългогодишната си приятелка тази неделя. Риалити героят и негови приятели и близки заляха социалните мрежи с кадри от венчавката с красивата булка Йоана.

Младоженците спазиха някои стари традиции, като например приятелките на булката да барикадират вратата на дома и да осуетят "краденето" на булката. За да стигне до нея, Добрин мина през серия весели изпитания, преди да я заведе пред олтара.

Йоана също е отдадена на спорта – състезателка е по калистеника като своя любим, който стигна до самия финал на екстремното шоу и бе на косъм да победи, но неговият пръв приятел в играта - Мартин Кънев спечели последния излъчен сезон на формата. Припомняме, че още с влизането си в "Игри на волята" Добрин обяви, че отлага сватбата си, за да участва в екстремното риалити шоу, понеже е огромна негова мечта.