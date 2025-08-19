Кола се вряза в инфлуенсъри, докато снимаха влог в ресторант (ВИДЕО)

Двойка инфлуенсъри преживяха неочакван инцидент по време на посещение в популярен ресторант в Хюстън, Тексас, след като автомобил се вряза в заведението, докато камерата им все още снимаше влог, на който показват храната. Инцидентът стана в ресторант CuVee’s Culinary Creations и беше заснет изцяло, като на кадрите се вижда моментът, в който SUV се разбива в помещението, а стъкла се разхвърчават на всички страни.

Собственикът на ресторанта потвърди, че и двамата влогъри - Нина Сантяго и Патрик Блекуд, са били откарани в болница, което самите те документираха във вече станалото вирусно видео. Шофьорът на автомобила не е пострадал, но по информация на собственика ще отговаря за причинените щети.

Все още не са ясни всички обстоятелства около инцидента, но се съобщава, че водачът е пътувал към ресторанта за частно събитие, когато по неустановена причина е загубил контрол върху автомобила. Полицията е разследвала случая и е установено, че шофьорът не е бил под въздействие на алкохол или наркотици, а произшествието е класифицирано като нещастен случай.

Нина Сантяго вече коментира преживяното и публикува снимки на нараняванията си след инцидента, като подчерта, че моментът е показал колко крехък е животът и че всичко може да се промени за секунди, което според него е повод хората да проявяват повече доброта и да оставят враждите зад гърба си.