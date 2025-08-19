Новини
Любопитно »
Кола се вряза в инфлуенсъри, докато снимаха влог в ресторант (ВИДЕО)

Кола се вряза в инфлуенсъри, докато снимаха влог в ресторант (ВИДЕО)

19 Август, 2025 19:01 731 5

  • влог-
  • инфлуенсъри-
  • кола-
  • ресторант-
  • врязване-
  • катастрофа-
  • инцидент

За щастие двойката се отървава само с уплаха и леки наранявания

Кола се вряза в инфлуенсъри, докато снимаха влог в ресторант (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Двойка инфлуенсъри преживяха неочакван инцидент по време на посещение в популярен ресторант в Хюстън, Тексас, след като автомобил се вряза в заведението, докато камерата им все още снимаше влог, на който показват храната. Инцидентът стана в ресторант CuVee’s Culinary Creations и беше заснет изцяло, като на кадрите се вижда моментът, в който SUV се разбива в помещението, а стъкла се разхвърчават на всички страни.

Собственикът на ресторанта потвърди, че и двамата влогъри - Нина Сантяго и Патрик Блекуд, са били откарани в болница, което самите те документираха във вече станалото вирусно видео. Шофьорът на автомобила не е пострадал, но по информация на собственика ще отговаря за причинените щети.

Публикация, споделена от @NINAUNRATED (@ninaunrated)

Все още не са ясни всички обстоятелства около инцидента, но се съобщава, че водачът е пътувал към ресторанта за частно събитие, когато по неустановена причина е загубил контрол върху автомобила. Полицията е разследвала случая и е установено, че шофьорът не е бил под въздействие на алкохол или наркотици, а произшествието е класифицирано като нещастен случай.

Нина Сантяго вече коментира преживяното и публикува снимки на нараняванията си след инцидента, като подчерта, че моментът е показал колко крехък е животът и че всичко може да се промени за секунди, което според него е повод хората да проявяват повече доброта и да оставят враждите зад гърба си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    3 1 Отговор
    Си ганска държава е ФАЩ.

    19:02 19.08.2025

  • 2 Твърде много

    0 1 Отговор
    То вече всеки постнал 2 видеа е инфлуенсър. Така че, шанса да стане катастрофа и де НЕ учавства някой инфлуенсър е минимален. Всеки е Някой и то Важен.

    19:09 19.08.2025

  • 3 Българин

    2 0 Отговор
    Таа милфка после е яла биг бляк кок

    Коментиран от #5

    19:28 19.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Браво! Дано няма сериозни щети по колата.

    19:41 19.08.2025

  • 5 Ерик Делко циганина

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ми чи тя толкова грозна, че никой бял няма да се прежали да си легне с тоя крокодил приличащ на травестит.

    19:42 19.08.2025