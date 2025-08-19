Моника Валериева се готви да става майка (СНИМКИ)

Бившата еротична моделка Моника Валериева изненада последователите си в мрежата си с интересно решение - да замрази яйцеклетките си. Тунингованата хубавица пусна няколко снимки от болницата, облечена в пациентска нощница и без капка грим.
От кадрите, качени от болницата, феновете най-вероятно са очаквали бившата плеймейтка да се похвали с нова интервенция, но този път тя изненада всички – оказа се, че толкова много иска да стане майка някой ден, че взима превантивни мерки, за да запази здравите си яйцеклетки за по-късен етап, когато ще има и мъж до себе си.
„Обръщам се към жените – хубаво е да замразите яйцеклетки навреме! След 35 клетките стареят, а това е вариант Б, ако искаме бебе по-късно“, пише Моника в стори. Тя пояснява, че 20 дни е била подложена на стимулации, за да може днес вече да има „сигурни“ замразени яйцеклетки.
