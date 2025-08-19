Новини
Моника Валериева се готви да става майка (СНИМКИ)

19 Август, 2025 15:31 1 079 15

Моделът сподели с последователите си, че си е замразила яйцеклетки

Моника Валериева се готви да става майка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата еротична моделка Моника Валериева изненада последователите си в мрежата си с интересно решение - да замрази яйцеклетките си. Тунингованата хубавица пусна няколко снимки от болницата, облечена в пациентска нощница и без капка грим.

От кадрите, качени от болницата, феновете най-вероятно са очаквали бившата плеймейтка да се похвали с нова интервенция, но този път тя изненада всички – оказа се, че толкова много иска да стане майка някой ден, че взима превантивни мерки, за да запази здравите си яйцеклетки за по-късен етап, когато ще има и мъж до себе си.

„Обръщам се към жените – хубаво е да замразите яйцеклетки навреме! След 35 клетките стареят, а това е вариант Б, ако искаме бебе по-късно“, пише Моника в стори. Тя пояснява, че 20 дни е била подложена на стимулации, за да може днес вече да има „сигурни“ замразени яйцеклетки.

Моника Валериева се готви да става майка (СНИМКИ)


  • 1 ПО ТОЗИ ПОВОД

    11 0 Отговор
    ПРАВИ ОПИТИ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ ПРЕЗ ДЕНОНОЩИЕТО

    15:33 19.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    12 1 Отговор
    От Закрила на детето своевременно да се самосезират ...преди да е станало късно !!!

    15:34 19.08.2025

  • 4 шири

    4 2 Отговор
    Ура,другари! Още деца в България!

    15:34 19.08.2025

  • 5 аутисти сър

    16 0 Отговор
    не знам защо занимават народа с такива безмозъчни нарцистични психопати с аутизъм

    15:36 19.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор
    Ехх тази алчност за пари и маркови буклуци маде ин чайна! Вече отива към лелка Моника, а преди години толкова красива беше. От който да е поискала, щеше да има бебе!

    15:36 19.08.2025

  • 7 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ДА СПРЕ ДА ГЪЛТА И ДА ГО СЛАГА НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО И ГОТОВО!

    15:40 19.08.2025

  • 8 ннннннннн

    8 0 Отговор
    Да замрази за този период и оная си, розовата работа!

    15:41 19.08.2025

  • 9 Кори Гофф

    6 0 Отговор
    Смятам да си замразя мозъка,слагайки главата си в камерата на хладилника.

    15:50 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Татра

    7 0 Отговор
    И кво от това !!!!!

    15:54 19.08.2025

  • 12 Маро

    7 0 Отговор
    Тази не беше ли държанка на Пеевски ?

    15:56 19.08.2025

  • 13 Авеее

    2 0 Отговор
    Дръпни я за нослето! И работата ще стане.

    15:59 19.08.2025

  • 14 Филип Плейна от Филиповци

    2 0 Отговор
    “Варянт” ще бъде ако го преместиш с 3 см напред в другата дупка. Отзад няма да стане, най много да ти прочистят тръбата!

    16:22 19.08.2025

  • 15 Тити

    2 0 Отговор
    Ама след 35 никой не търси такива изтривалки.

    16:36 19.08.2025