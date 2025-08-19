Зрителите на „Диви и красиви“ недоволстват срещу участието на Чефо

Влогърът Стефан Попов – Чефо официално стана част от участниците в романтичното риалити „Диви и красиви“, където е решил да търси любовта. Само че още първата поява на Чефо в шоуто предизвика бурни негативни реакции от страна на зрителите.

Решението дали да остане трябваше да вземат жените, които след напрегнато гласуване категорично решиха да му дадат шанс, пише Шоу Блиц.

Преди да му дадат зелена светлина обаче, красавиците устроиха на Чефо истински кръстосан разпит. Част от тях открито заявиха, че не вярват в сериозните му намерения и че той търси само мимолетна авантюра, а не дълбока връзка. От друга страна пък зрителите се обединяват около мнението, че водещият на подкаст влиза, за да добие по-голяма популярност, а не да търси истинска любов.

Чефо побърза да опровергае негативите, които се трупат на негов гръб, като заяви, че вече е минал 30-те, „грабил е от живота с пълни шепи“, но моментът за промяна е настъпил, когато открил първия си бял косъм. Допълнителен стимул за женитба, по думите му, била и неговата 92-годишна баба, която постоянно го подканяла да си намери булка.

След официалното му приемане в шоуто първата, която побърза да го придърпа на своя страна бе Ивелина.

Коментиращите шоуто в социалните мрежи категорично смятат, че жените ще се стремят към близост с него, тъй като популярността му може да им донесе допълнително внимание и шанс за слава.