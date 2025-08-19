Новини
Зрителите на „Диви и красиви“ недоволстват срещу участието на Чефо

19 Август, 2025 15:59

  • чефо-
  • диви и красиви-
  • зрители-
  • критики-
  • недоволство

Мнозина смятат, че влогърът не е влязъл там да търси любов, а за да стане още по-известен

Зрителите на „Диви и красиви“ недоволстват срещу участието на Чефо - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова

Влогърът Стефан Попов – Чефо официално стана част от участниците в романтичното риалити „Диви и красиви“, където е решил да търси любовта. Само че още първата поява на Чефо в шоуто предизвика бурни негативни реакции от страна на зрителите.

Решението дали да остане трябваше да вземат жените, които след напрегнато гласуване категорично решиха да му дадат шанс, пише Шоу Блиц.

Преди да му дадат зелена светлина обаче, красавиците устроиха на Чефо истински кръстосан разпит. Част от тях открито заявиха, че не вярват в сериозните му намерения и че той търси само мимолетна авантюра, а не дълбока връзка. От друга страна пък зрителите се обединяват около мнението, че водещият на подкаст влиза, за да добие по-голяма популярност, а не да търси истинска любов.

Чефо побърза да опровергае негативите, които се трупат на негов гръб, като заяви, че вече е минал 30-те, „грабил е от живота с пълни шепи“, но моментът за промяна е настъпил, когато открил първия си бял косъм. Допълнителен стимул за женитба, по думите му, била и неговата 92-годишна баба, която постоянно го подканяла да си намери булка.

След официалното му приемане в шоуто първата, която побърза да го придърпа на своя страна бе Ивелина.

Коментиращите шоуто в социалните мрежи категорично смятат, че жените ще се стремят към близост с него, тъй като популярността му може да им донесе допълнително внимание и шанс за слава.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шам фъстък

    5 0 Отговор
    ГОЛЯМЪ И ЗЕЛЕНЪ ПРАЗЪ!

    16:01 19.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Тагаренко плащаше по 10 000 лв на месец на Чефо да плюе по Русия.Сега няма кой да плаща и глад.

    Коментиран от #6

    16:02 19.08.2025

  • 3 ПИКО

    18 0 Отговор
    Евро-атлантически ерген с багаж на зелена еуглена.

    16:05 19.08.2025

  • 4 Тв критик

    13 0 Отговор
    Пак някаво шоу с някави си там непотребни за обществото хора.

    16:09 19.08.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 0 Отговор
    Влогър какво влага този ??? 😎😎😎😎🤟🤟🤟🤟

    Коментиран от #8

    16:09 19.08.2025

  • 6 Първия се.л.янин

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тя росия сама си се плюе и унижава - всеки боои ден.

    16:10 19.08.2025

  • 7 Сила

    6 0 Отговор
    Къде го е открил , белия косъм , на кое място точно ...и каква любов търси по точно , на кое място ....??! Сладур ...чак па и" актьор " се титулува това нещо ....??!

    16:12 19.08.2025

  • 9 Боздуган

    9 0 Отговор
    Ченефо е по-мазен от мас. Намерил бял косъм между зъбите си, косъма бил плосък. Па си казал стига само за слава, дай пари да вадя!

    16:21 19.08.2025

  • 10 Хани

    2 0 Отговор
    Момчето няма необходимото излъчване за Мачо

    16:24 19.08.2025

  • 11 Георги

    3 0 Отговор
    Тоя не беше ли от модерни "дъгички" .... Тоя за 2 лв ще продаде 92-годишната си баба, за която говори.

    16:24 19.08.2025

  • 12 Този съм го

    7 0 Отговор
    Виждал в парка.. тича като чедераст, сигурно му харесва

    16:27 19.08.2025

  • 13 ТОЯ НЕ БЕШЕ ЛЕ

    4 0 Отговор
    Платения пьодал на бандера служителя Тагарев?

    16:33 19.08.2025

  • 14 Влогър

    0 0 Отговор
    Не може да оцелее в гнездото на змиите.

    16:49 19.08.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Ми нормално.. писнало им е да гледат меки джендъри...

    16:54 19.08.2025