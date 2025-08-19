Новини
Победителят в "Игри на волята" Иван Рълев показа новото си гадже (СНИМКИ)

19 Август, 2025 16:31 684 5

Шампионът е на екзотична почивка с нова мистериозна красавица

Победителят в "Игри на волята" Иван Рълев показа новото си гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителят в петия сезон на „Игри на волята“ Иван Рълев разкри коя е красивата дама, която е до него от известно време. Риалити шампионът, който досега ревниво пазеше връзката си далеч от публичното пространство, публикува в социалните мрежи романтични кадри от лятната почивка с хубавицата, но все пак не издава самоличността ѝ.

На летните кадри на влюбената двойка се виждат залези, романтични вечери с гледка към морето, дълги разходки по плажа и дори забавни игри на табла.

Привлекателната дама до Рълев впечатли последователите му с елегантност и физически заложби, а от снимките се вижда, че двамата не са сами – компания им прави чаровен мини пудел, най-вероятно собственост на хубавицата.

Феновете на Иван Рълев не закъсняха с поздравленията и коментарите, като мнозина отбелязаха, че двойката изглежда повече от щастлива, пише Шоу Блиц.


  • 1 Бачо е баччо

    Дреми ми на Янко...

    16:37 19.08.2025

  • 2 Богат мъж

    Българите ви ненавиждам при първа възможност напускам тази прокудена територия , прокълната държава.

    16:38 19.08.2025

  • 4 Я па теа простаци

    Колеги, аз викам да местим!

    П.П.: Защо им се дава трибуна на тия селяндури?

    16:46 19.08.2025

  • 5 Ха ха ха

    Тоя ушопляс и много смешен. Къв победител, кви пет лева …

    16:49 19.08.2025