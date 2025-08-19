Победителят в "Игри на волята" Иван Рълев показа новото си гадже (СНИМКИ)

Победителят в петия сезон на „Игри на волята“ Иван Рълев разкри коя е красивата дама, която е до него от известно време. Риалити шампионът, който досега ревниво пазеше връзката си далеч от публичното пространство, публикува в социалните мрежи романтични кадри от лятната почивка с хубавицата, но все пак не издава самоличността ѝ.

На летните кадри на влюбената двойка се виждат залези, романтични вечери с гледка към морето, дълги разходки по плажа и дори забавни игри на табла.

Привлекателната дама до Рълев впечатли последователите му с елегантност и физически заложби, а от снимките се вижда, че двамата не са сами – компания им прави чаровен мини пудел, най-вероятно собственост на хубавицата.

Феновете на Иван Рълев не закъсняха с поздравленията и коментарите, като мнозина отбелязаха, че двойката изглежда повече от щастлива, пише Шоу Блиц.