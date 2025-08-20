Новини
Любопитно »
Джоан Колинс - на 92 г. и перфектна по бански (СНИМКА)

20 Август, 2025 09:38 984 10

  • джоан колинс-
  • актриса-
  • възраст-
  • по бански

Актрисата доказа, че никой не бива да я подценява зарази възрастта ѝ

Джоан Колинс - на 92 г. и перфектна по бански (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Джоан Колинс сподели кадър от почивката си в Южна Франция. На снимката Джоан е с бял бански и красиви тюркоазени бижута. Емблематичната ѝ усмивка озарява кадъра и зарежда с енергия, пише rozali.com.

Джоан Колинс е на 92 години, но това не означава, че е спряла да полага грижи за себе си. Актрисата доказа, че никой не бива да я подценява зарази възрастта ѝ. На снимката Джоан Колинс е седнала на шезлонг, облечена в цял бял бански. Красива шапка с периферия в ярко червено контрастира на пищните ѝ тюркоазени бижута. Розово червило и педикюр в червено бяха финалните щрихи към нейната визия.


Почитателите и последователите на Джоан Колинс я обсипаха с комплименти, макар да не липсваха и критици. Според недоволните потребители Джоан Колинс е използвала твърде много филтри, за да подобри визията си и че всъщност не изглежда така в реалния живот. Публичните личности често отнасят критики заради филтрите в социалните мрежи. Смята се, че така подхранват нереалните стандарти за красота.

Любопитното е, че Джоан Колинс неведнъж е говорила за своите рутина и процедури за красота.

В интервю за Guardian през 2023 г. тя твърди, че не се е полагала на никакви процедури.

"Нищо не съм си правила. Не бих могла. Първо - имам фобия от игли. Майка ми е човекът, който ме научи да хидратирам кожата си и да нося нощен крем", казва Джоан Колинс

Въпреки това, през 2012, в друго интервю споделя, че веднъж си е слагала ботокс, но билката била толкова силна, че не можела да го понесе.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    5 2 Отговор
    не се е поДлагала на никакви процедури.

    Коментиран от #5

    09:43 20.08.2025

  • 2 хе хе

    8 0 Отговор
    Фотошоп направи всички "перфектни". Така се раждат митовете...

    09:43 20.08.2025

  • 3 Ели Енчева

    2 1 Отговор
    Аз съм намазана с дневен крем. През нощта спя.

    09:44 20.08.2025

  • 5 Това стига

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Само на ретуш.

    09:45 20.08.2025

  • 6 Луд фен

    4 0 Отговор
    Чудя се колко ли почитатели са и останали на 92? Най-младият сигурно е на 75-80. За останалите е просто една запазена антика.

    09:53 20.08.2025

  • 8 Нека да пиша

    5 1 Отговор
    Макрон полудя, и всички геронтофили!

    10:12 20.08.2025

  • 9 зидаромазач

    4 0 Отговор
    ба.ба Лили Иванова как си беше намерила млад шпакловчик, то другото е опасно, щото може да се прокъса.

    Коментиран от #10

    10:15 20.08.2025

  • 10 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "зидаромазач":

    Баба Лили Иванова, е мумия. Светица за геронтофилите.

    10:19 20.08.2025