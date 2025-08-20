Джоан Колинс - на 92 г. и перфектна по бански (СНИМКА)

Актрисата Джоан Колинс сподели кадър от почивката си в Южна Франция. На снимката Джоан е с бял бански и красиви тюркоазени бижута. Емблематичната ѝ усмивка озарява кадъра и зарежда с енергия, пише rozali.com.
Джоан Колинс е на 92 години, но това не означава, че е спряла да полага грижи за себе си. Актрисата доказа, че никой не бива да я подценява зарази възрастта ѝ. На снимката Джоан Колинс е седнала на шезлонг, облечена в цял бял бански. Красива шапка с периферия в ярко червено контрастира на пищните ѝ тюркоазени бижута. Розово червило и педикюр в червено бяха финалните щрихи към нейната визия.
Почитателите и последователите на Джоан Колинс я обсипаха с комплименти, макар да не липсваха и критици. Според недоволните потребители Джоан Колинс е използвала твърде много филтри, за да подобри визията си и че всъщност не изглежда така в реалния живот. Публичните личности често отнасят критики заради филтрите в социалните мрежи. Смята се, че така подхранват нереалните стандарти за красота.
Любопитното е, че Джоан Колинс неведнъж е говорила за своите рутина и процедури за красота.
В интервю за Guardian през 2023 г. тя твърди, че не се е полагала на никакви процедури.
"Нищо не съм си правила. Не бих могла. Първо - имам фобия от игли. Майка ми е човекът, който ме научи да хидратирам кожата си и да нося нощен крем", казва Джоан Колинс
Въпреки това, през 2012, в друго интервю споделя, че веднъж си е слагала ботокс, но билката била толкова силна, че не можела да го понесе.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
Коментиран от #5
09:43 20.08.2025
2 хе хе
09:43 20.08.2025
3 Ели Енчева
09:44 20.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това стига
До коментар #1 от "глоги":Само на ретуш.
09:45 20.08.2025
6 Луд фен
09:53 20.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нека да пиша
10:12 20.08.2025
9 зидаромазач
Коментиран от #10
10:15 20.08.2025
10 Нека да пиша
До коментар #9 от "зидаромазач":Баба Лили Иванова, е мумия. Светица за геронтофилите.
10:19 20.08.2025