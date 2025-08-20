"Мис Палестина" ще участва за първи път в "Мис Вселена" (СНИМКИ)

27-годишната Надин Аюб, носителка на титлата "Мис Палестина" за 2024 година, ще бъде първата жена от палестински произход, която ще се състезава на международната сцена на конкурса "Мис Вселена". Новината беше потвърдена от организаторите на събитието, цитирани от редица световни медии, сред които и CNN.

Аюб, която работи като адвокат и модел, вече привлече вниманието със своята професионална подготовка и ангажираност към социални каузи. В официално изявление от организацията "Мис Вселена" я определят като символ на устойчивост и решителност – качества, които отразяват не само нейната индивидуалност, но и духа на представяната от нея общност.

В конкурса тази година ще се включат участнички от над 130 държави, а финалът е насрочен за 21 ноември в Банкок, Тайланд. Надин Аюб ще има възможност да представи Палестина редом с претендентки от цял свят. Според организаторите, нейната поява е "исторически момент", който подчертава нарастващата глобална видимост на палестинската култура и идентичност.

"Мис Вселена" е един от най-старите и най-престижни конкурси за красота в света, създаден през 1952 година в САЩ. За първи път в почти 70-годишната история на съревнованието Палестина ще бъде официално представена. Решението идва на фона на засилен международен интерес към темите за национална идентичност и равнопоставеност в сферата на световните форуми. Но мнозина виждат в това политически ход, който цели да убеди повече държави да признаят Палестина като независима държава.