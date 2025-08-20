Любо Киров коментира избухването си и средните пръсти по време на концерт (ВИДЕО)

Около поп звездата Любо Киров се разигра истински медиен скандал, след като по време на концерт той най-невъзмутимо размаха средни пръсти към публиката, докато до него на сцената имаше десетки деца.

Видеото от случката бързо обиколи социалните мрежи и предизвика лавина от критики, които удариха върху досегашния му имидж на един от най-обичаните и позитивни изпълнители у нас.

Любо Киров обаче не остана безмълвен и реши да адресира ситуацията в личния си профил, но не за да се извини за постъпката си, а за да се оправдае.

Ето какво написа Любо Киров:

"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в изказа си, но се интересуват от истините, които казвам! Начина по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм, като домакин в собствената си къща.

В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие! Както Роби Уилямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смеха, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми".

И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам! Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!", закани се изпълнителят, без да уточнява какво точно има предвид.

В първоначалната си тирада той заклейми радиостанциите за това, че не пускат неговата музика, а въртят едни и същи парчета на изпълнители на Саня Армутлиева. Любо поясни, че все пак тя му е приятелка, "но не вярва в Исус".