Любо Киров коментира избухването си и средните пръсти по време на концерт (ВИДЕО)

20 Август, 2025 14:31

Певецът се оправда, че концертите му са неговият дом и понякога е по-рязък в изказа си

Любо Киров коментира избухването си и средните пръсти по време на концерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Около поп звездата Любо Киров се разигра истински медиен скандал, след като по време на концерт той най-невъзмутимо размаха средни пръсти към публиката, докато до него на сцената имаше десетки деца.

Видеото от случката бързо обиколи социалните мрежи и предизвика лавина от критики, които удариха върху досегашния му имидж на един от най-обичаните и позитивни изпълнители у нас.

Любо Киров обаче не остана безмълвен и реши да адресира ситуацията в личния си профил, но не за да се извини за постъпката си, а за да се оправдае.

Ето какво написа Любо Киров:

"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в изказа си, но се интересуват от истините, които казвам! Начина по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм, като домакин в собствената си къща.

В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие! Както Роби Уилямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смеха, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми".

И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам! Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!", закани се изпълнителят, без да уточнява какво точно има предвид.

В първоначалната си тирада той заклейми радиостанциите за това, че не пускат неговата музика, а въртят едни и същи парчета на изпълнители на Саня Армутлиева. Любо поясни, че все пак тя му е приятелка, "но не вярва в Исус".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Сила

    10 2 Отговор
    "Идем от село ..." Бичето го изпя навремето !!!

    14:33 20.08.2025

  • 2 И тоя е една поп звезда

    13 3 Отговор
    Хахаха тури му пепел

    Коментиран от #5, #6

    14:33 20.08.2025

  • 4 Дика

    12 4 Отговор
    Не го слушам и не знам как не ми е излязла пъпка на г..а от тая липса. Звезда до звезда тука.

    14:36 20.08.2025

  • 6 Сила

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "И тоя е една поп звезда":

    Турат му ....го !!! Така се става" звезда " ...

    14:38 20.08.2025

  • 7 ЕЛЕМЕНТАРЕН

    10 4 Отговор
    ПОСРЕДТВЕН.АЗИС2

    14:40 20.08.2025

  • 8 Учуден

    12 3 Отговор
    На концерта Киров и двете си песни ли е изпял, въпреки че така и не успях да се сетя, коя е втората?

    Коментиран от #10

    14:43 20.08.2025

  • 9 ГОЛЯМ МЛАДЕЖ

    11 6 Отговор
    Това , че даже не съм чувал кой е този Любо Киров, вероятно не е най големия пропуск в моя живот, но това, че този младеж може дори в писан текст да се сравнява с Роби Уилямс, обяснява и извинява факта защо не съм чувал нищо за него!!!

    14:48 20.08.2025

  • 10 Сила

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Учуден":

    Ама той има ли втора песен ....??! Щото и първата не я знам ?!?

    Коментиран от #11

    14:52 20.08.2025

  • 11 има как да няма!

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    има поне 5... ама сега точно не се сещам за нито една. Иначе има.

    15:05 20.08.2025

  • 12 факуса

    5 1 Отговор
    много си поверва пидирът

    15:10 20.08.2025

  • 13 Механик

    0 2 Отговор
    Да де, ама не си Роби Уилямс.
    Изобщо, как ти хрума да се сравняваш с някой от световна величина??
    Изобщо, кой си ти, че да може да правиш неприлични жестове пред деца?
    В доста държави биха възприели тия жестове като опит за развращаване на подрастващите. А от там до фадромата с вързан клуп на греблото е само една крачка.

    Коментиран от #14

    15:25 20.08.2025

  • 14 Не съди...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Ще бъдеш съден.

    15:36 20.08.2025