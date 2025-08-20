Любо Киров коментира избухването си и средните пръсти по време на концерт (ВИДЕО)

Около поп звездата Любо Киров се разигра истински медиен скандал, след като по време на концерт той най-невъзмутимо размаха средни пръсти към публиката, докато до него на сцената имаше десетки деца.
Видеото от случката бързо обиколи социалните мрежи и предизвика лавина от критики, които удариха върху досегашния му имидж на един от най-обичаните и позитивни изпълнители у нас.
Любо Киров обаче не остана безмълвен и реши да адресира ситуацията в личния си профил, но не за да се извини за постъпката си, а за да се оправдае.
Ето какво написа Любо Киров:
"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в изказа си, но се интересуват от истините, които казвам! Начина по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм, като домакин в собствената си къща.
В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие! Както Роби Уилямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смеха, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми".
И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам! Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!", закани се изпълнителят, без да уточнява какво точно има предвид.
В първоначалната си тирада той заклейми радиостанциите за това, че не пускат неговата музика, а въртят едни и същи парчета на изпълнители на Саня Армутлиева. Любо поясни, че все пак тя му е приятелка, "но не вярва в Исус".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
14:33 20.08.2025
2 И тоя е една поп звезда
Коментиран от #5, #6
14:33 20.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дика
14:36 20.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
До коментар #2 от "И тоя е една поп звезда":Турат му ....го !!! Така се става" звезда " ...
14:38 20.08.2025
7 ЕЛЕМЕНТАРЕН
14:40 20.08.2025
8 Учуден
Коментиран от #10
14:43 20.08.2025
9 ГОЛЯМ МЛАДЕЖ
14:48 20.08.2025
10 Сила
До коментар #8 от "Учуден":Ама той има ли втора песен ....??! Щото и първата не я знам ?!?
Коментиран от #11
14:52 20.08.2025
11 има как да няма!
До коментар #10 от "Сила":има поне 5... ама сега точно не се сещам за нито една. Иначе има.
15:05 20.08.2025
12 факуса
15:10 20.08.2025
13 Механик
Изобщо, как ти хрума да се сравняваш с някой от световна величина??
Изобщо, кой си ти, че да може да правиш неприлични жестове пред деца?
В доста държави биха възприели тия жестове като опит за развращаване на подрастващите. А от там до фадромата с вързан клуп на греблото е само една крачка.
Коментиран от #14
15:25 20.08.2025
14 Не съди...
До коментар #13 от "Механик":Ще бъдеш съден.
15:36 20.08.2025