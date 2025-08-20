Учител по история засне порно с 15-годишна в класната стая

33-годишен учител по история от Санкт Петербург беше обвинен в заснемане на порно с ученичка в училищна класна стая, съобщи Konkretno.ru.

Според медията, 48-годишна жена е подала полицейски сигнал на 3 април. Тя е заявила, че от май 2024 г. до март 2025 г. учител в едно от училищата в Централния район е развращавал 15-годишната ѝ дъщеря и е имал интимна връзка с нея. Оказало се, че учителят е общувал с момичето в месинджър и ѝ е изпращал свои голи снимки. Освен това, от септември до октомври 2024 г. обвиняемият е заснел ученичката гола в училищния кабинет с телефона си.

Учителят е арестуван. Срещу него е образувано наказателно дело.