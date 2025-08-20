Новини
Учител по история засне порно с 15-годишна в класната стая

20 Август, 2025 21:34 1 263 19

  • учител по история-
  • порно-
  • секс-
  • ученичка-
  • класна стая-
  • санкт петербург-
  • русия

Учителят е арестуван, срещу него е образувано наказателно дело

Учител по история засне порно с 15-годишна в класната стая - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

33-годишен учител по история от Санкт Петербург беше обвинен в заснемане на порно с ученичка в училищна класна стая, съобщи Konkretno.ru.

Според медията, 48-годишна жена е подала полицейски сигнал на 3 април. Тя е заявила, че от май 2024 г. до март 2025 г. учител в едно от училищата в Централния район е развращавал 15-годишната ѝ дъщеря и е имал интимна връзка с нея. Оказало се, че учителят е общувал с момичето в месинджър и ѝ е изпращал свои голи снимки. Освен това, от септември до октомври 2024 г. обвиняемият е заснел ученичката гола в училищния кабинет с телефона си.

Учителят е арестуван. Срещу него е образувано наказателно дело.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 Ироничен

    6 3 Отговор
    Бой, неговата мама.
    То и пиклата е била виновна, но той основно.

    Коментиран от #2, #4

    21:37 20.08.2025

  • 2 Не може

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ироничен":

    да бъде, морала там е на ниво

    21:39 20.08.2025

  • 3 Дедо

    7 7 Отговор
    Боже мой , как е възможно това да се случи в православната , морална и велика Русия ? Това е нарочно направено от джендърски Европейски соросоиди .

    21:40 20.08.2025

  • 4 РИТОРИЧЕН

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ироничен":

    ЕВРАЗИЙСКИ ЦЕННОСТИ
    АПРОПО....МОН НЯКОГА
    ПРОВЕРЯВАЛО ЛИ Е
    СЪВЕТСКОТО УЧИЛИЩЕ НА БУЛ. СВ.НАУМ???
    ТАМ КЪДЕТО СЪВЕТСКАТА РЕЗИДЕНТУРА
    СИ СПИРА СУТРИН ОБЕД И ВЕЧЕР
    КОЛИТЕ В АКТИВНАТА ЛЕНТА ЗА ДВИЖЕНИЕ
    И АВТОБУСИТЕ СЕ МЪЧАТ ОЩЕ ОТ
    СВЕТОФАРА НА УЛ.МИЛИН КАМЪК....!!!!!
    ВИЖТЕ СЛЕД ДЕСЕТ ДЕНА...
    ТЕЗИ(......)ПОЧВАТ УЧ.ГОД.НА 1.09.

    21:45 20.08.2025

  • 5 Помия

    3 3 Отговор
    Госпожата, която е сътворила този огромен кафяво- бежов- миризлив продукт, да се подготви за един зигански прът

    21:46 20.08.2025

  • 6 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Айде айде. Нормални руски ценности.

    21:49 20.08.2025

  • 7 Карлос Друсар

    2 1 Отговор
    Не го оправдавам, ама все пак е рускинче, човещина е. С новата ми приятелка (Дон Кихот) и аз (Санчо Панса от Червен бряг) слушаме руска музика, друсаме от скъпото и се возим в колицата наляво надясно, и ич ни не е за този и онзи, важното е ние да сме добре, бело и секс да има по много..

    21:50 20.08.2025

  • 8 Макрон

    2 0 Отговор
    В какво по-точно е обвинен?

    21:52 20.08.2025

  • 9 Роза

    4 0 Отговор
    "Там,където си вадиш хляба,не си вади други неща!"-стара бълг.поговорка.

    21:53 20.08.2025

  • 10 Цецко

    3 1 Отговор
    Е ко толкова , поиграли са си на Маша и Мечока без гащи.

    Коментиран от #11, #12

    21:53 20.08.2025

  • 11 Хермес

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цецко":

    Или са играли на Чебурашка и Крокодила Гена хехе

    21:54 20.08.2025

  • 12 Каквото повикало...

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цецко":

    Ако баща и сега си поиграе с него така, дали ще бъде лошо?

    21:55 20.08.2025

  • 13 Бойко

    1 2 Отговор
    Даскала е денацифицирал палавницата .

    21:56 20.08.2025

  • 14 Стар Виц

    2 0 Отговор
    Прибира се дъщерята от училище!
    И казва на майка си: Мамо в нашия клас има само една девственица;
    Майката: Ти ли маминото;
    Дъщерята: Не учителката!!!

    Коментиран от #16

    21:57 20.08.2025

  • 15 Айде

    0 1 Отговор
    Да не ми се правите! И вашите деца се плющят като луди по училищата. И ние сме го правили, и те го правят! Но никога не сме накиснали учителка която ни е направила добро, като атлантичетата обратни!

    22:00 20.08.2025

  • 16 Още по-стар виц

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стар Виц":

    Младеж се прибира от купон на следващата сутрин. Майка му го разпитва:
    - Как беше?
    - Както обикновено - пиене, секс...
    - Момичета имаше ли?
    - Имаше, ама след пиенето си тръгнаха.

    22:01 20.08.2025

  • 17 Бен Вафлек

    0 0 Отговор
    путинист е даскалът. Подражава на кумира си пдфил

    22:01 20.08.2025

  • 18 Играли са си

    0 0 Отговор
    На Бриджит и Макрон

    22:01 20.08.2025

  • 19 И в българия има такива даскали

    0 0 Отговор
    Възраждане имат списък с такива, говорят на децата за трибинг и фистинг, раздават брошури

    22:02 20.08.2025