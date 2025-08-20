Учител по история засне порно с 15-годишна в класната стая

33-годишен учител по история от Санкт Петербург беше обвинен в заснемане на порно с ученичка в училищна класна стая, съобщи Konkretno.ru.
Според медията, 48-годишна жена е подала полицейски сигнал на 3 април. Тя е заявила, че от май 2024 г. до март 2025 г. учител в едно от училищата в Централния район е развращавал 15-годишната ѝ дъщеря и е имал интимна връзка с нея. Оказало се, че учителят е общувал с момичето в месинджър и ѝ е изпращал свои голи снимки. Освен това, от септември до октомври 2024 г. обвиняемият е заснел ученичката гола в училищния кабинет с телефона си.
Учителят е арестуван. Срещу него е образувано наказателно дело.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ироничен
То и пиклата е била виновна, но той основно.
Коментиран от #2, #4
21:37 20.08.2025
2 Не може
До коментар #1 от "Ироничен":да бъде, морала там е на ниво
21:39 20.08.2025
3 Дедо
21:40 20.08.2025
4 РИТОРИЧЕН
До коментар #1 от "Ироничен":ЕВРАЗИЙСКИ ЦЕННОСТИ
АПРОПО....МОН НЯКОГА
ПРОВЕРЯВАЛО ЛИ Е
СЪВЕТСКОТО УЧИЛИЩЕ НА БУЛ. СВ.НАУМ???
ТАМ КЪДЕТО СЪВЕТСКАТА РЕЗИДЕНТУРА
СИ СПИРА СУТРИН ОБЕД И ВЕЧЕР
КОЛИТЕ В АКТИВНАТА ЛЕНТА ЗА ДВИЖЕНИЕ
И АВТОБУСИТЕ СЕ МЪЧАТ ОЩЕ ОТ
СВЕТОФАРА НА УЛ.МИЛИН КАМЪК....!!!!!
ВИЖТЕ СЛЕД ДЕСЕТ ДЕНА...
ТЕЗИ(......)ПОЧВАТ УЧ.ГОД.НА 1.09.
21:45 20.08.2025
5 Помия
21:46 20.08.2025
6 Хахахаха
21:49 20.08.2025
7 Карлос Друсар
21:50 20.08.2025
8 Макрон
21:52 20.08.2025
9 Роза
21:53 20.08.2025
10 Цецко
Коментиран от #11, #12
21:53 20.08.2025
11 Хермес
До коментар #10 от "Цецко":Или са играли на Чебурашка и Крокодила Гена хехе
21:54 20.08.2025
12 Каквото повикало...
До коментар #10 от "Цецко":Ако баща и сега си поиграе с него така, дали ще бъде лошо?
21:55 20.08.2025
13 Бойко
21:56 20.08.2025
14 Стар Виц
И казва на майка си: Мамо в нашия клас има само една девственица;
Майката: Ти ли маминото;
Дъщерята: Не учителката!!!
Коментиран от #16
21:57 20.08.2025
15 Айде
22:00 20.08.2025
16 Още по-стар виц
До коментар #14 от "Стар Виц":Младеж се прибира от купон на следващата сутрин. Майка му го разпитва:
- Как беше?
- Както обикновено - пиене, секс...
- Момичета имаше ли?
- Имаше, ама след пиенето си тръгнаха.
22:01 20.08.2025
17 Бен Вафлек
22:01 20.08.2025
18 Играли са си
22:01 20.08.2025
19 И в българия има такива даскали
22:02 20.08.2025