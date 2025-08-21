Кирстен Дънст заяви, че всички произнасят името ѝ грешно (ВИДЕО)

Актрисата Кирстен Дънст разкри, че през цялата си кариера името ѝ масово се произнася неправилно, като уточни и правилния начин за произнасяне. 43-годишната кино звезда сподели, че особено често хората във Великобритания не успяват да произнесат името ѝ правилно. Дънст заяви, че не обвинява никого, но е свикнала да ѝ казват по всякакъв начин – от „Крис-тен“, „Кер-стин“ до „Киър-стен“.

Във видео за списание Town and Country тя заявява: „Всички бъркат името ми, така че вече се отказах. Не ми пука... Не виня хората. В Англия просто не го казват правилно. Последният снимачен екип – имаше шведи и унгарци, всички го казваха грешно. Просто се предаваш.“ Кирстен уточни, че правилното произнасяне е „Киър-стен“. Тя допълва с усмивка: „Но, честно, кой се вълнува? Няма значение.“

Феновете ѝ реагираха в социалните мрежи, като някои споделиха, че след като веднъж чули от нея самата как се произнася, никога не са забравили. Други признаха, че също често им бъркат имената и отдавна са престанали да реагират.

Дънст споделя още, че по време на снимките на трилогията „Спайдър-мен“ с режисьор Сам Рейми често я наричали с шеговитото прозвище „girly-girl“, но никога не е протестирала – нещо, което според нея днес, след движението MeToo, вероятно би направила по-открито.

Актрисата разкрива и че след успеха си във филма „Силата на кучето“ през 2021 г. е взела двугодишна пауза от актьорството, тъй като ѝ били предлагани почти единствено роли на „тъжна майка“. По думите ѝ това е предизвикателство, тъй като ролите за жени на нейната възраст са по-малко, а усещането за липса на лична реализация е познато на много майки, не само на нея.