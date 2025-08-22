Почина Васил Кожухаров, гласът от култови филми и дублажи

Почина Васил Кожухаров, гласът от всички култови филми и дублажи от времето на VHS касетите, които гледахме като деца, пише focus-news.net. Тъжната новина съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова.
"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по-малко останаха, като че ли!
Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език!!
Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а до тогава- Довиждане и лек път......", написа Милена Живкова.
1 Помня един VHS превод
Коментиран от #4
10:43 22.08.2025
2 Дедо
10:44 22.08.2025
3 Слушайте какво ви казват
Коментиран от #5
10:47 22.08.2025
4 Батмане помогни ни
До коментар #1 от "Помня един VHS превод":Ни моа майна, излитам. Имаше култови преводи. А това да гледаш целия филм и всичко преведено от един глас- безценно.
10:52 22.08.2025
5 Дедовия
До коментар #3 от "Слушайте какво ви казват":Пий си белината и жевей вечно :)
10:53 22.08.2025