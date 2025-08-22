Новини
Почина Васил Кожухаров, гласът от култови филми и дублажи

22 Август, 2025 10:38

Тъжната новина съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова

Почина Васил Кожухаров, гласът от култови филми и дублажи - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Почина Васил Кожухаров, гласът от всички култови филми и дублажи от времето на VHS касетите, които гледахме като деца, пише focus-news.net. Тъжната новина съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по-малко останаха, като че ли!

Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език!!

Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а до тогава- Довиждане и лек път......", написа Милена Живкова.

Снимка: Facebook


  • 1 Помня един VHS превод

    3 0 Отговор
    Ни мъ убивай батмъние!

    Коментиран от #4

    10:43 22.08.2025

  • 2 Дедо

    4 0 Отговор
    Те все мъжкари били, затова сме на тоя хал.

    10:44 22.08.2025

  • 3 Слушайте какво ви казват

    3 0 Отговор
    Ако не се беше подлъгал по програмата на СЗО за съкращаване на пенсионерите, можеше да си поживее още няколко годинки.

    Коментиран от #5

    10:47 22.08.2025

  • 4 Батмане помогни ни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помня един VHS превод":

    Ни моа майна, излитам. Имаше култови преводи. А това да гледаш целия филм и всичко преведено от един глас- безценно.

    10:52 22.08.2025

  • 5 Дедовия

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слушайте какво ви казват":

    Пий си белината и жевей вечно :)

    10:53 22.08.2025