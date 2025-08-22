Ваня Червенкова изглежда неузнаваема с нови корекции по лицето (СНИМКИ)

През последните дни бизнесдамата Ваня Червенкова прие нова и отговорна роля в живота си – тя стана кръстница на красиво момченце. Щастливото събитие се състоя преди два дни, а Червенкова сподели емоцията от новото си важно призвание с последователите си в социалните мрежи.

„От вчера имам нова духовна мисия – да бъда достойна кръстница на Тервел Атанансов Майсторов. Имаме нов воин в лоното на християнския свят. Съдбата ми подари нова кръвна връзка, но не по плът, а по дух“, написа Ваня в Инстаграм, като публикува и серия снимки от кръщенето на момченцето, на които стои до неговите родители.

Фотосите показват трогателни моменти от празненството – усмивки, благословии и близостта между бизнесдамата и нейното ново духовно дете. Последователите на Червенкова я поздравиха с десетки коментари и пожелания, като я нарекоха „силна жена с голямо сърце“.

На фона на това обаче пролича, че Червенкова драстично е променила визията си с нова порция естетични корекции. Лицето на бизнесдамата изглежда по-опънато от всякога, а скулите и брадичката ѝ изострени. Цялостната ѝ визия показва, че тя е и отслабнала доста и за кръщенето е заложила на по-свободни и широки дрехи, които допълнително подчертават изчезналите килограми. Ваня Червенкова обаче не издава нищо за промяната във вида си, как я е постигнала и дали и тя като десетки други знаменитости е използвала известните инжекции за бързо вталяване.