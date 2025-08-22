Ваня Червенкова изглежда неузнаваема с нови корекции по лицето (СНИМКИ)

През последните дни бизнесдамата Ваня Червенкова прие нова и отговорна роля в живота си – тя стана кръстница на красиво момченце. Щастливото събитие се състоя преди два дни, а Червенкова сподели емоцията от новото си важно призвание с последователите си в социалните мрежи.
„От вчера имам нова духовна мисия – да бъда достойна кръстница на Тервел Атанансов Майсторов. Имаме нов воин в лоното на християнския свят. Съдбата ми подари нова кръвна връзка, но не по плът, а по дух“, написа Ваня в Инстаграм, като публикува и серия снимки от кръщенето на момченцето, на които стои до неговите родители.
Фотосите показват трогателни моменти от празненството – усмивки, благословии и близостта между бизнесдамата и нейното ново духовно дете. Последователите на Червенкова я поздравиха с десетки коментари и пожелания, като я нарекоха „силна жена с голямо сърце“.
На фона на това обаче пролича, че Червенкова драстично е променила визията си с нова порция естетични корекции. Лицето на бизнесдамата изглежда по-опънато от всякога, а скулите и брадичката ѝ изострени. Цялостната ѝ визия показва, че тя е и отслабнала доста и за кръщенето е заложила на по-свободни и широки дрехи, които допълнително подчертават изчезналите килограми. Ваня Червенкова обаче не издава нищо за промяната във вида си, как я е постигнала и дали и тя като десетки други знаменитости е използвала известните инжекции за бързо вталяване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъдю
18:40 22.08.2025
2 софиянец
18:41 22.08.2025
3 безделников
Коментиран от #5
18:41 22.08.2025
4 Сила
18:42 22.08.2025
5 Сила
До коментар #3 от "безделников":За еднократно използване ....да не се рециклира !!! Директно на боклука ...!!!
18:43 22.08.2025
6 1111
18:43 22.08.2025
7 Нека да пиша
18:44 22.08.2025
8 Сила
18:46 22.08.2025
9 Нека да пиша
18:46 22.08.2025
10 Дядо Митьо
18:49 22.08.2025
11 зевзек
18:54 22.08.2025
12 Така е!!!
18:55 22.08.2025
13 Умен
18:55 22.08.2025
14 Отвратен
Деца, не гледайте това човекоподобие!
18:57 22.08.2025
15 ха ха
18:57 22.08.2025
16 естет
19:00 22.08.2025
17 Без име
19:05 22.08.2025
18 Де що
19:12 22.08.2025
19 Пиги - 2 !
19:15 22.08.2025
20 Самота
19:44 22.08.2025
21 Р Г В
19:56 22.08.2025