Новини
Любопитно »
Ваня Червенкова изглежда неузнаваема с нови корекции по лицето (СНИМКИ)

Ваня Червенкова изглежда неузнаваема с нови корекции по лицето (СНИМКИ)

22 Август, 2025 18:31 1 139 21

  • ваня червенкова-
  • визия-
  • корекции-
  • отслабване-
  • лице-
  • бизнесдама

Бизнесдамата публикува снимки, на които изглежда коренно различно от обичайно

Ваня Червенкова изглежда неузнаваема с нови корекции по лицето (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните дни бизнесдамата Ваня Червенкова прие нова и отговорна роля в живота си – тя стана кръстница на красиво момченце. Щастливото събитие се състоя преди два дни, а Червенкова сподели емоцията от новото си важно призвание с последователите си в социалните мрежи.

„От вчера имам нова духовна мисия – да бъда достойна кръстница на Тервел Атанансов Майсторов. Имаме нов воин в лоното на християнския свят. Съдбата ми подари нова кръвна връзка, но не по плът, а по дух“, написа Ваня в Инстаграм, като публикува и серия снимки от кръщенето на момченцето, на които стои до неговите родители.

Фотосите показват трогателни моменти от празненството – усмивки, благословии и близостта между бизнесдамата и нейното ново духовно дете. Последователите на Червенкова я поздравиха с десетки коментари и пожелания, като я нарекоха „силна жена с голямо сърце“.

На фона на това обаче пролича, че Червенкова драстично е променила визията си с нова порция естетични корекции. Лицето на бизнесдамата изглежда по-опънато от всякога, а скулите и брадичката ѝ изострени. Цялостната ѝ визия показва, че тя е и отслабнала доста и за кръщенето е заложила на по-свободни и широки дрехи, които допълнително подчертават изчезналите килограми. Ваня Червенкова обаче не издава нищо за промяната във вида си, как я е постигнала и дали и тя като десетки други знаменитости е използвала известните инжекции за бързо вталяване.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъдю

    18 0 Отговор
    Стара ЧАН.ТА - МАЧ.КАН ЛА.К

    18:40 22.08.2025

  • 2 софиянец

    21 0 Отговор
    МАКАК

    18:41 22.08.2025

  • 3 безделников

    18 0 Отговор
    Много пластмаса

    Коментиран от #5

    18:41 22.08.2025

  • 4 Сила

    17 0 Отговор
    Семейство полуидиоти ...детенцето е готово за дедо си Жан Пол Готие !!!

    18:42 22.08.2025

  • 5 Сила

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "безделников":

    За еднократно използване ....да не се рециклира !!! Директно на боклука ...!!!

    18:43 22.08.2025

  • 6 1111

    12 0 Отговор
    Нормално... Малия се дърпа здравата. Стрес за цял живот е получил.

    18:43 22.08.2025

  • 7 Нека да пиша

    16 0 Отговор
    Тези които стрелаха по този хипопотам, са големи леваци. Сега тази прилича на 🐷

    18:44 22.08.2025

  • 8 Сила

    15 0 Отговор
    Брадавицата и тя ли е пластика ....некъв нов лифтинг ??!

    18:46 22.08.2025

  • 9 Нека да пиша

    16 0 Отговор
    Детето се уплаши, баба Яга..

    18:46 22.08.2025

  • 10 Дядо Митьо

    13 0 Отговор
    И най-слабата крава не е газела!

    18:49 22.08.2025

  • 11 зевзек

    11 0 Отговор
    Ако си сложи и халка на носа с едно истинско папагалче ще стане супер.

    18:54 22.08.2025

  • 12 Така е!!!

    13 0 Отговор
    Неузнаваема е, пази Боже по тъмна доба да го срещнеш това, пу-пу.... Кръстим се и бегам с 200, неузнаваема.....

    18:55 22.08.2025

  • 13 Умен

    12 0 Отговор
    Егати урода тая госпожа

    18:55 22.08.2025

  • 14 Отвратен

    11 0 Отговор
    Отврат, Отврат, Отврат, Отврат!
    Деца, не гледайте това човекоподобие!

    18:57 22.08.2025

  • 15 ха ха

    16 0 Отговор
    Ваня Червенкова била знаменитос според жълтите мисирки-вица на деня.Тя беше и си остана мутра в пола.Преди години поне бе себе си,сега е карикатура на жена след корекциите.

    18:57 22.08.2025

  • 16 естет

    10 0 Отговор
    С тия джуки не прилича на българка, а на афробългарка.

    19:00 22.08.2025

  • 17 Без име

    7 0 Отговор
    Прилича на маймуна!

    19:05 22.08.2025

  • 18 Де що

    11 0 Отговор
    Детенцето е истинско ангелче! Красиво! Но кръстницата прилича на нещо виртуално, проектирано на компютър. Защо тези жени си мислят, че с изтънен нос, патешка човка и татуирани вежди, също и хлътнали бузи са красиви? Такива “ кикимори” май само в България се срещат под път и над път, посред бял ден.В чужбина това е визията на едни жени, предимно нощни пеперуди! Явно и българските мъже не са с висок естетичен вкус, че харесват такива странни физиономии!

    19:12 22.08.2025

  • 19 Пиги - 2 !

    5 0 Отговор
    Пиги - 2 !

    19:15 22.08.2025

  • 20 Самота

    4 0 Отговор
    Заприличала е на Алла Пугачова. Забелязала съм, че до властните жени никога не стои силен мъж. В природата има баланс и везните , не могат да се уравновесят. На всички снимки в профила Ваня е сама и парите , хвърлени за пластични корекциите не могат да й помогнат да си намери партнъор в живота.

    19:44 22.08.2025

  • 21 Р Г В

    2 0 Отговор
    Вместо да и се намести сивото вещество след като я стреляха в ЧМК на Колхозен пазар във Варна и оцеля по чудо взе да се прави на още по велика. Участничка в смяната на имената на турците по време на възродителния процес във Варненски окръг като служителка на ЕСГРАОН с шеф др. Божилов ,после влезе в особено отношения със служители на ОУ МВР Варна и след промяната се озова в София и се превърна в бизнес дама. Това накратко.

    19:56 22.08.2025