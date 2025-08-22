Новини
Любопитно »
Ози Озбърн знаел, че краят му наближава преди последния концерт с Black Sabbath

Ози Озбърн знаел, че краят му наближава преди последния концерт с Black Sabbath

22 Август, 2025 18:59 653 5

  • ози озбърн-
  • концерт-
  • последен концерт-
  • блек сабат-
  • метъл-
  • рок

Том Морело смята, че Ози е знаел, че това трябва да бъде последното му излизане на сцената, защото е усещал края си

Ози Озбърн знаел, че краят му наближава преди последния концерт с Black Sabbath - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Когато видимо отслабеният Ози Озбърн излезе на сцената за последното си шоу с Black Sabbath, самият той осъзнаваше, че краят е близо, смята Том Морело.

Ако трябва да си отидеш – бих искал Ози да живее още 30 години – но ако трябва да си отидеш, усещането беше, че той го знаеше“, коментира музикантът Том Морело в интервю за радиостанцията Q101 в Чикаго, определяйки Озбърн като един от най-великите в историята на рока.

Морело, който бе музикален директор на прощалния концерт „Back to the Beginning“ в Англия на 5 юли, изрази възхищението си от факта, че Озбърн е имал възможност още веднъж да усети обичта на феновете и да изпълни класики като „Paranoid“ и „Crazy Train“. Китаристът на Audioslave и Rage Against the Machine подчерта, че макар на самия ден много неща да са могли да се объркат, събитието се е превърнало в духовен момент за всички почитатели на рокендрола.

Въпреки че Ози Озбърн е съзнавал, че краят наближава, новината за смъртта му е била „ужасна“, признава Морело. „Той беше болнав от известно време, но мои приятели го видяха седмица по-късно.“ Макар да нарече кончината на легендата „трагедия“, Морело изтъкна, че е „чудо“, че Ози Озбърн е живял толкова дълго, предвид рисковия му начин на живот.

Морело допълни, че е целял прощалният концерт да бъде „най-великият ден в историята на хеви метъла“, а огромната публика, хилядите гледащи живото предаване, както и отзивите след концерта, показват, че целта е била изпълнена.

Ози Озбърн почина на 22 юли на 76-годишна възраст. „С огромна тъга съобщаваме, че нашият любим Ози Озбърн си отиде тази сутрин“, се казваше в официалното изявление на семейството. „Беше със семейството си, обграден с любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този момент. Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис.“

Легендарната група Black Sabbath също отдаде почит на фронтмена си с публикация в Instagram: „Ozzy Forever“, гласи посланието под една от неговите последни снимки от сцената.

Източници споделят пред Page Six, че последното шоу на Озбърн го е „озарило и изпълнило с живот“ в последните дни от живота му. „Беше се забавил значително, но след концерта сякаш отново беше себе си. Това е един красив финал“, споделя дългогодишен приятел на музиканта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледах първите концерти

    0 2 Отговор
    Колко комплексиран трябва да е бил Тони Айоми, да е той в центъра на сцената (където не му е мястото) а в лявата страна запратен Ози, да го гледа половината зала.

    19:12 22.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баба Гошка

    3 2 Отговор
    Хайде пак латерната за туй аддовоиззчадие. От мрака дошъл в мрака отишъл. Сега половин година и певци песни за него ще пеят и възпяват адда на земята и аддовите наместници

    Коментиран от #4, #5

    19:23 22.08.2025

  • 4 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    Много точен коментар!

    19:26 22.08.2025

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    Щастието е да не живееш в кочина ...като вас !!!

    19:39 22.08.2025