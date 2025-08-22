Ози Озбърн знаел, че краят му наближава преди последния концерт с Black Sabbath

Когато видимо отслабеният Ози Озбърн излезе на сцената за последното си шоу с Black Sabbath, самият той осъзнаваше, че краят е близо, смята Том Морело.

„Ако трябва да си отидеш – бих искал Ози да живее още 30 години – но ако трябва да си отидеш, усещането беше, че той го знаеше“, коментира музикантът Том Морело в интервю за радиостанцията Q101 в Чикаго, определяйки Озбърн като един от най-великите в историята на рока.

Морело, който бе музикален директор на прощалния концерт „Back to the Beginning“ в Англия на 5 юли, изрази възхищението си от факта, че Озбърн е имал възможност още веднъж да усети обичта на феновете и да изпълни класики като „Paranoid“ и „Crazy Train“. Китаристът на Audioslave и Rage Against the Machine подчерта, че макар на самия ден много неща да са могли да се объркат, събитието се е превърнало в духовен момент за всички почитатели на рокендрола.

Въпреки че Ози Озбърн е съзнавал, че краят наближава, новината за смъртта му е била „ужасна“, признава Морело. „Той беше болнав от известно време, но мои приятели го видяха седмица по-късно.“ Макар да нарече кончината на легендата „трагедия“, Морело изтъкна, че е „чудо“, че Ози Озбърн е живял толкова дълго, предвид рисковия му начин на живот.

Морело допълни, че е целял прощалният концерт да бъде „най-великият ден в историята на хеви метъла“, а огромната публика, хилядите гледащи живото предаване, както и отзивите след концерта, показват, че целта е била изпълнена.

Ози Озбърн почина на 22 юли на 76-годишна възраст. „С огромна тъга съобщаваме, че нашият любим Ози Озбърн си отиде тази сутрин“, се казваше в официалното изявление на семейството. „Беше със семейството си, обграден с любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този момент. Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис.“

Легендарната група Black Sabbath също отдаде почит на фронтмена си с публикация в Instagram: „Ozzy Forever“, гласи посланието под една от неговите последни снимки от сцената.

Източници споделят пред Page Six, че последното шоу на Озбърн го е „озарило и изпълнило с живот“ в последните дни от живота му. „Беше се забавил значително, но след концерта сякаш отново беше себе си. Това е един красив финал“, споделя дългогодишен приятел на музиканта.