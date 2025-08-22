Новини
Бийтълс издават нов албум с нечувана досега музика (ВИДЕО)

22 Август, 2025 20:02 586 8

  • бийтълс-
  • нов албум-
  • пол маккартни-
  • ринго стар-
  • неиздаван албум-
  • документален филм-
  • джон ленън-
  • джордж харисън

Новият албум Anthology 4 ще съдържа 13 досега нечувани демо версии и записи от сесии на Бийтълс в оригиналния им състав

Бийтълс издават нов албум с нечувана досега музика (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бийтълс обявиха издаването на нов албум, който ще включва неиздавани досега демо записи, както и ремастериран документален филм. Новината идва след няколко дни на спекулации, породени от публикации в официалните социални мрежи на легендарната група, които намекнаха за голямо съобщение по-рано тази седмица.

В официален пост в Instagram бяха публикувани поредица от изображения с номера от едно до четири, но без допълнителен коментар. Днес е потвърдено, че новият албум Anthology 4 ще съдържа 13 досега нечувани демо версии и записи от сесии на Бийтълс, чийто състав включва сър Пол Маккартни, сър Ринго Стар и покойните Джон Ленън и Джордж Харисън.

Публикация, споделена от The Beatles (@thebeatles)

Премиерата на албума ще бъде съпътствана от излизането на нова книга и документална поредица през ноември, продуцирана от Disney+. Освен това, класическата документална поредица Beatles Anthology е напълно ремастерирана и ще бъде представена под новото заглавие The Beatles’ Story, In Their Own Words, като ще включва и девети епизод с непоказвани досега кадри зад кулисите с Пол, Ринго и Джордж от времето на създаването на поредицата.

Продуцентът Джордж Мартин е ремастерирал и първите три части на Anthology. Всички четири албума ще излязат през ноември като комплект с общо 191 песни.

По-рано тази година стана ясно, че Пол Мескал ще участва в предстоящите биографични филми за Бийтълс в ролята на Пол Маккартни. Във всяка лента ще бъде разказана историята на един от членовете на групата: Харис Дикинсън ще е Джон Ленън, Бари Киоган ще влезе в ролята на Ринго Стар, а Джоузеф Куин ще бъде Джордж Харисън. Очаква се филмите да бъдат излъчени през април 2028 г. Сценариите са одобрени от Пол Маккартни, Ринго Стар и наследниците на Ленън и Харисън.

Бийтълс, признати за най-влиятелната и продавана група на всички времена, са създадени през 1960 г. в Ливърпул. Сър Пол Маккартни, който наскоро навърши 83 години, продължава да бъде активен на сцената. Легендата отново ще се появи в киното – този път с епизодична роля в продължението на култовата музикална комедия „Spinal Tap II: The End Continues“, чиято премиера е планирана за септември. Към него ще се присъедини и Елтън Джон.

В интервю за Movies for Grownups режисьорът Роб Райнър разказва какво движи Маккартни да продължава с концертите дори в осмото си десетилетие. На въпроса дали любовта към музиката го държи на сцената, Маккартни отговаря с чувство за хумор: „Да, и наркотиците“, като тази реплика присъства и във филма.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никога

    3 2 Отговор
    Не съм харесвал лигавата им музика.

    20:22 22.08.2025

  • 2 Николета Лозанова

    0 0 Отговор
    Битълс ин Хелп е най-добрият им албум! После се завръщат с Аби Роуд. Но по онези времена повечето плочи съдържат пълнежи. Вероятно в момента се издава някакъв неиздаден пълнеж.

    20:24 22.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    2 2 Отговор
    Така и не разбрах каква е цялата тая еуфория по Бийтълс?!
    Имат 2-3 читави песни, които стават за слушане, другото е дразнеща какафония от звуци и къкънижене на не много смислени текстове...

    21:08 22.08.2025

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Разбираемо, вероятно сте почитател на Ози!

    21:16 22.08.2025

  • 6 Един

    2 0 Отговор
    Всъщност смятам себе си за музикален п оми я р - слушам почти всичко и с удоволствие от техно до хардрок и опера до рап... просто не намирам нито текстовете и особено музиката на Бийтълс за нещо феноменално, по което да припадам... а реално и чисто вокално не са кой знае какво... явно е на принципа, че като ти излезе име... :)

    21:26 22.08.2025

  • 7 Николета Лозанова

    0 0 Отговор
    Какъв ерудит!

    21:29 22.08.2025

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Купувам си колела от автокъщите. Стягам сам каквото мога или ползвам услуги. Имам колекция, която смятам да увелича. Бих подарил на някого с удоволствие, а мръсната мутра да пуска слухове, че са крадени!

    21:33 22.08.2025