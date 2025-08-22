Бийтълс издават нов албум с нечувана досега музика (ВИДЕО)

Бийтълс обявиха издаването на нов албум, който ще включва неиздавани досега демо записи, както и ремастериран документален филм. Новината идва след няколко дни на спекулации, породени от публикации в официалните социални мрежи на легендарната група, които намекнаха за голямо съобщение по-рано тази седмица.

В официален пост в Instagram бяха публикувани поредица от изображения с номера от едно до четири, но без допълнителен коментар. Днес е потвърдено, че новият албум Anthology 4 ще съдържа 13 досега нечувани демо версии и записи от сесии на Бийтълс, чийто състав включва сър Пол Маккартни, сър Ринго Стар и покойните Джон Ленън и Джордж Харисън.

Премиерата на албума ще бъде съпътствана от излизането на нова книга и документална поредица през ноември, продуцирана от Disney+. Освен това, класическата документална поредица Beatles Anthology е напълно ремастерирана и ще бъде представена под новото заглавие The Beatles’ Story, In Their Own Words, като ще включва и девети епизод с непоказвани досега кадри зад кулисите с Пол, Ринго и Джордж от времето на създаването на поредицата.

Продуцентът Джордж Мартин е ремастерирал и първите три части на Anthology. Всички четири албума ще излязат през ноември като комплект с общо 191 песни.

По-рано тази година стана ясно, че Пол Мескал ще участва в предстоящите биографични филми за Бийтълс в ролята на Пол Маккартни. Във всяка лента ще бъде разказана историята на един от членовете на групата: Харис Дикинсън ще е Джон Ленън, Бари Киоган ще влезе в ролята на Ринго Стар, а Джоузеф Куин ще бъде Джордж Харисън. Очаква се филмите да бъдат излъчени през април 2028 г. Сценариите са одобрени от Пол Маккартни, Ринго Стар и наследниците на Ленън и Харисън.

Бийтълс, признати за най-влиятелната и продавана група на всички времена, са създадени през 1960 г. в Ливърпул. Сър Пол Маккартни, който наскоро навърши 83 години, продължава да бъде активен на сцената. Легендата отново ще се появи в киното – този път с епизодична роля в продължението на култовата музикална комедия „Spinal Tap II: The End Continues“, чиято премиера е планирана за септември. Към него ще се присъедини и Елтън Джон.

В интервю за Movies for Grownups режисьорът Роб Райнър разказва какво движи Маккартни да продължава с концертите дори в осмото си десетилетие. На въпроса дали любовта към музиката го държи на сцената, Маккартни отговаря с чувство за хумор: „Да, и наркотиците“, като тази реплика присъства и във филма.