Защо Кейт Мидълтън никога не пътува без черен тоалет?

23 Август, 2025 16:37 606 5

Причината за тази практика води началото си от случай с кралица Елизабет Втора през 1952 г.

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кейт Мидълтън е известна със своята елегантност, както и факта, че често съобразява тоалетите си с мястото и повода на събитието, на които присъства. Разбира се, случвали са се и изключения, но те вече са в миналото, пише Ladyzone.bg.

Дори когато е във ваканция или пътува по лични причини, принцесата на Уелс винаги спазва едно строго правило - винаги носи черен тоалет, независимо от дестинацията.

Този непотвърден официално от кралското семейство протокол се отнася до всичките му основни членове - те трябва да имат черен тоалет под ръка, когато пътуват.

Кейт винаги спазва протокола за официални събития

Причината? В случай на внезапна смърт на монарха, всички кралски особи трябва да могат да се облекат в черно, където и да се намират, за да спазят траурния етикет.

Тази традиция води началото си от 1952 г., когато младата принцеса Елизабет (по-късно кралица Елизабет Втора) е в Кения със съпруга си принц Филип. След като научава за смъртта на баща си крал Джордж Шести, тя се завръща в Англия като наследница на трона.

При кацането си на летището в Лондон обаче Елизабет установява, че няма черни дрехи в багажа си и е принудена да остане в самолета, докато ѝ донесат подходящо облекло. Тази случка е добре показана в първи сезон на сериала The Crown.

"Членовете на кралското семейство не искат да бъдат неподготвени за подобна ситуация, особено след случая с Елизабет. Затова винаги имат черен тоалет под ръка," пояснява кралският кореспондент на HELLO Даниел Стейси.


