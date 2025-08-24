Новини
Първият рожден ден на сина на Джъстин и Хейли Бийбър: „Ти си олицетворение на радостта“

24 Август, 2025

Манекенката сподели очарователни снимки на Джак Блус

Първият рожден ден на сина на Джъстин и Хейли Бийбър: „Ти си олицетворение на радостта“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хейли Бийбър отпразнува първия рожден ден на сина си Джак Блус със зашеметяваща серия от снимки, които показват очарователните златни кичури на детето ѝ, пише Фокус.

Основателката на Rhode Island сподели в Instagram две професионално заснети кадри с бебето си.

Снимките показват Хейли в семпла бяла тениска и сини дънки, люлееща сина си, облечен в бял гащеризон. Бадемовата ѝ коса пада на меки вълни, а естественият ѝ сияен грим подчертава непринудената ѝ красота, съобщава HELLO!.

28-годишната манекенка написа под публикацията:
"1 година с теб, мое красиво момче. Честит първи рожден ден, Джак Блус, ти си олицетворение на радостта."



  • 1 200 одрани б г съии

    2 0 Отговор
    Много Добро Начало......
    Д. П. ..... Дебелуту Прасчу да се замисли, дали пък така няма да си На качи:) рейтингът

    11:29 24.08.2025

  • 2 цвак

    5 0 Отговор
    Много важна и актуална информация за днешния ми ден. Всъщност, кой ги знае тези?

    11:40 24.08.2025

  • 3 айдеде

    3 1 Отговор
    Първите три дни от бащинството са незабравими! След това изписват майката от родилното...

    12:12 24.08.2025