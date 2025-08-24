Първият рожден ден на сина на Джъстин и Хейли Бийбър: „Ти си олицетворение на радостта“

Хейли Бийбър отпразнува първия рожден ден на сина си Джак Блус със зашеметяваща серия от снимки, които показват очарователните златни кичури на детето ѝ, пише Фокус.

Основателката на Rhode Island сподели в Instagram две професионално заснети кадри с бебето си.

Снимките показват Хейли в семпла бяла тениска и сини дънки, люлееща сина си, облечен в бял гащеризон. Бадемовата ѝ коса пада на меки вълни, а естественият ѝ сияен грим подчертава непринудената ѝ красота, съобщава HELLO!.

28-годишната манекенка написа под публикацията:

"1 година с теб, мое красиво момче. Честит първи рожден ден, Джак Блус, ти си олицетворение на радостта."