Как се променя тялото ни, когато спрем да ядем месо

Консумацията на по-малко месо е един от най-лесните начини за намаляване на въглеродния отпечатък. Изследователи изчисляват, че ако всички в Обединеното кралство следват диета с ниско съдържание на месо, по-малко от 50 г на ден, ползата за околната среда би била еквивалентна на премахването на 8 милиона автомобила от пътищата, пише Фокус.

Какво се случва при дълго въздържание от месо?

Данни на британското правителство показват, че консумацията на говеждо, свинско и агнешко е спаднала с 62% между 1980 и 2022 г. Причините варират, основно нарастващи разходи, а не екологична осведоменост, но все повече хора избират да намалят или елиминират месото от диетата си.

Много дългосрочни вегетарианци и вегани се чудят дали телата им губят способността да метаболизират месо. В онлайн общности често се споделят оплаквания като подуване на корема или дискомфорт след консумация на месо. Д-р Сандър Керстен, професор по хранене в университета Корнел, обяснява, че научните изследвания по този въпрос са ограничени. „Липсата на доказателства не означава, че няма симптоми, а че проблемът не е проучен задълбочено“, казва той.

Рядко състояние, известно като Алфа-гал синдром, може да причини алергична реакция при консумация на месо от бозайници. Имунната система възприема алфа-лактозата като опасна, което може да доведе до симптоми дори до анафилаксия. Причината обикновено е ухапване от специфичен вид кърлеж, а не промяната в диетата.

Освен това, при хора, които съзнателно избягват месо, неволната консумация може да предизвика силна емоционална реакция. Д-р Керстен обяснява, че това може да доведе до негодувание или гняв, без непременно да има физически симптоми.

Храносмилателната система непрекъснато се адаптира към хранителните навици чрез чревния микробиом, съвкупността от микроорганизми, живеещи в червата. Те влияят върху производството на ензими за храносмилане. Едно проучване показва, че при изключително животинска диета микробиомът се адаптира за 24 часа, а след връщане към предишната диета се връща към първоначалните си нива.

„Що се отнася до месните протеини, тялото не спира да произвежда нужните ензими. Те са винаги активни. Разграждат протеини от всякакъв произход, независимо дали е грах, соя или говеждо“, обяснява д-р Керстен.

Внезапното увеличение на фибри след дълъг период на нисък прием може да причини подуване, газове и други храносмилателни дискомфорти. Промените в диетата трябва да се правят постепенно, за да може тялото да се адаптира.

„Няма причина да се притеснявате, че тялото ще загуби способността да метаболизира месото. Ако възникнат храносмилателни проблеми след дълго въздържание, причината е адаптацията на микробиома, а не липсата на ензими. Тялото остава гъвкаво и способно да се справя с промените в диетата с лекота“, заключава д-р Керстен.