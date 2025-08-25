Новини
Любопитно »
Ерос Рамацоти с нов сингъл и дългоочаквано турне

Ерос Рамацоти с нов сингъл и дългоочаквано турне

25 Август, 2025 07:16 545 5

  • ерос рамацоти-
  • нов сингъл-
  • концерт-
  • турне

На 24 април 2026 г. Ерос Рамацоти ще се качи и на българска сцена в Арена 8888 София

Ерос Рамацоти с нов сингъл и дългоочаквано турне - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След три години пауза, Ерос Рамацоти се завръща с нова музика. Сингълът “Il mio giorno preferito (Mi día preferido)” е създаден от Ерос заедно с Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano и е достъпен както на италиански, така и на испански език. “Il mio giorno preferito” е съвременна поп композиция, която още веднъж доказва способността на Ерос да се докосне до нови поколения слушатели. Песента превръща темата за самотата и нуждата от бягство в послание за силата на малките моменти, способни да променят цялото ни ежедневие.

Дългоочакваното турне UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR ще започне през февруари 2026 г. и ще бъде предшествано от специални концерти на 17 и 18 октомври 2025 г. в Амстердам. По повод премиерата на “Il mio giorno preferito (Mi día preferido)”, италиянският изпълнител стартира и ексклузивен глобален конкурс, който даде шанс на един победител да присъства на уникалната World Tour Gala Première, насрочена за 17 октомври в Ziggo Dome, Амстердам. Турнето ще обхване 4 континента и 30 държави, включително Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка, и ще отбележи дългоочакваното завръщане на Ерос Рамацоти на стадионите в Италия.

А за българските фенове – новината е още по-вълнуваща. На 24 април 2026 г., по покана на Fest Team, Ерос Рамацоти ще се качи и на българска сцена в Арена 8888 София, за да сподели своята музикална магия на живо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 не ме хваща

    1 0 Отговор
    Ако прави 100 милиона от едно турне, печалба?! 2-милиона билета по 100 долара средно..? Защо да не плати поне 5-милиона за нов талантлив композитор и текстописец. Заедно със всичко ще му излезе 10-милиона. Колко трябва да вложиш за да вземеш? Толкова много готини композитори има които нямат достатъчно публика и пари, и поети вероятно. И трябва да се пее в духа на времето, изгубените надежди и неясното бъдеще, безсилието, и вярата в силата на слабите, силната вяра на изгубилите.

    Коментиран от #3

    07:52 25.08.2025

  • 3 Трифонов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "не ме хваща":

    И мен.

    08:14 25.08.2025

  • 4 Всичко което трябва

    1 0 Отговор
    Мислех, че ще падна.
    Но не, и сега го разбирам
    Че днес е любимият ми ден
    Ако, любов моя, ме хванеш.
    Тогава заедно ще намерим думите да избягаме
    От тези ужасни дни
    Ако, любов моя, избереш мен.
    Вземи очилата си и слез.
    Заедно ще търсим цялото слънце, за да
    Да се чувствам прекрасно

    08:21 25.08.2025

  • 5 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Ерос Рамацоти много хубаво пее. Израстнахме с песните му,с италианското диско."Рики е повери" ,Ал Бано,Челентано и още, и още също пеят прекрасни песни.Много италиански певци и певици.

    08:28 25.08.2025