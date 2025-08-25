Новини
Любопитно »
Къванч Татлъту изуми феновете с приликата си с баща си - "харизма по наследство"

Къванч Татлъту изуми феновете с приликата си с баща си - "харизма по наследство"

25 Август, 2025 08:09 641 1

  • къванч татлъту-
  • баща-
  • прилика

„Къванч е копие на баща си.", коментират последователите на актьора в социалните мрежи

Къванч Татлъту изуми феновете с приликата си с баща си - "харизма по наследство" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-обичаните и харизматични актьори в Турция – Къванч Татлъту, отново привлече вниманието на медиите и феновете си. Този път поводът не е нов филм или телевизионен проект, а изненадващата му прилика с баща му.

Къванч Татлъту изуми феновете с приликата си с баща си -
Снимка: Интернет

В социалните мрежи бяха разпространени снимки на актьора заедно с баща му, които предизвикаха истински фурор. Множество почитатели коментираха: „Харизмата явно е в гените!“ и „Къванч е копие на баща си“.

От години Татлъту е сред най-успешните турски актьори, превърнал се в звезда както в телевизионните сериали, така и в киното. Първите му големи успехи дойдоха с ролите в „Забранена любов“ и „Север Юг“, където критиците и зрителите оцениха високо неговия талант.

Освен на екрана, Къванч е забелязван и в обществения живот с непринудения си стил и естествено обаяние. Въпреки огромната популярност, той предпочита да държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Актьорът е женен за дизайнерката Башак Дизер, с която сключиха брак през 2016 г. Двамата са смятани за една от най-стабилните и обичани двойки в турския шоубизнес.

През 2022 година семейството се сдоби със син – малкия Курт Ефе, който промени живота на актьора и го направи още по-отдаден на семейството. В различни интервюта Къванч признава, че ролята на баща е най-важната в живота му.

Снимките с баща му обаче промениха обичайния дискретен имидж на звездата и показаха другата страна на харизматичната му личност. Мнозина фенове отбелязаха, че красотата и чарът му явно не са случайност, а наследство от семейството.

„Харизма по наследство“ – така обобщиха потребителите в социалните мрежи, където стотици коментари изтъкват невероятната прилика между баща и син.

Подобни публикации не са рядкост в турската преса – често се правят паралели между известни личности и техните родители. В случая с Къванч Татлъту интересът е особено голям, тъй като актьорът е сред най-обичаните звезди и в България.

Снимките се превърнаха в истинска сензация и отново поставиха името му сред най-обсъжданите в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ели Енчева

    0 0 Отговор
    Ами нормално е,нали има гени от татко си?!?!

    08:15 25.08.2025