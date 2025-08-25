Къванч Татлъту изуми феновете с приликата си с баща си - "харизма по наследство"

Един от най-обичаните и харизматични актьори в Турция – Къванч Татлъту, отново привлече вниманието на медиите и феновете си. Този път поводът не е нов филм или телевизионен проект, а изненадващата му прилика с баща му.

Снимка: Интернет

В социалните мрежи бяха разпространени снимки на актьора заедно с баща му, които предизвикаха истински фурор. Множество почитатели коментираха: „Харизмата явно е в гените!“ и „Къванч е копие на баща си“.

От години Татлъту е сред най-успешните турски актьори, превърнал се в звезда както в телевизионните сериали, така и в киното. Първите му големи успехи дойдоха с ролите в „Забранена любов“ и „Север Юг“, където критиците и зрителите оцениха високо неговия талант.

Освен на екрана, Къванч е забелязван и в обществения живот с непринудения си стил и естествено обаяние. Въпреки огромната популярност, той предпочита да държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Актьорът е женен за дизайнерката Башак Дизер, с която сключиха брак през 2016 г. Двамата са смятани за една от най-стабилните и обичани двойки в турския шоубизнес.

През 2022 година семейството се сдоби със син – малкия Курт Ефе, който промени живота на актьора и го направи още по-отдаден на семейството. В различни интервюта Къванч признава, че ролята на баща е най-важната в живота му.

Снимките с баща му обаче промениха обичайния дискретен имидж на звездата и показаха другата страна на харизматичната му личност. Мнозина фенове отбелязаха, че красотата и чарът му явно не са случайност, а наследство от семейството.

„Харизма по наследство“ – така обобщиха потребителите в социалните мрежи, където стотици коментари изтъкват невероятната прилика между баща и син.

Подобни публикации не са рядкост в турската преса – често се правят паралели между известни личности и техните родители. В случая с Къванч Татлъту интересът е особено голям, тъй като актьорът е сред най-обичаните звезди и в България.

Снимките се превърнаха в истинска сензация и отново поставиха името му сред най-обсъжданите в социалните мрежи.