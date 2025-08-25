Новини
Филип Киркоров падна от стълба на сцената (ВИДЕО)

25 Август, 2025 15:59 1 024 11

Инцидентът идва месеци, след като Киркоров беше подпален на сцената от пиротехника

Филип Киркоров падна от стълба на сцената (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руската поп звезда с български корени Филип Киркоров претърпя нов болезнен инцидент на сцената по време на концерт.

Певецът откри фестивала „Нова вълна“, който се провежда се провежда в град Казан за първи път.

По време на представлението, където Киркоров представи 12 сценични образа, той падна на сцената, докато се опитваше да се изкачи по подвижно стълбище по време на песента „Violet Cotton Wool“. Танцьорите му помогнаха да стане, а Киркоров продължи да пее, все едно нищо не се е случило.

След представлението той каза: „Който не пада, не става“, уверявайки, че се чувства добре и не е пострадал сериозно след падането, предава Телеграф.

Това далеч не е първият сценичен инцидент на Филип Киркоров. Само преди няколко месеца - през април костюмът му се запали на сцената в Санкт Петербург вследствие на неизправна пиротехника, а той се оказа с усложнения от изгарянията.

Наскоро му беше поставена диагноза диабет тип 2 и след пластична операция отслабна драстично, но до „Нова вълна“ се оказа, че отново е качил килограми, което много го е разстроило и най-вероятно ще го подтикне отново да посегне към Оземпик - по-бърза и безболезнена алтернатива на липосукцията.

Въпреки това обаче Киркоров признава, че не може да устои на казанските сладкиши, включително прословутия чак-чак.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Златка Райкова

    15 0 Отговор
    МАЙ Е ШМЪРКЛ НЕЩИЧКО :))))

    Коментиран от #3

    16:02 25.08.2025

  • 2 Сила

    15 0 Отговор
    Нема такъв палячо ...просто нема !!!" Недоразумение" , това е точната дума , която буквално охарактеризира това нещо ..

    !!??!!

    16:06 25.08.2025

  • 3 Не е май

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Златка Райкова":

    А колко и какво?

    Коментиран от #4

    16:06 25.08.2025

  • 4 Нищо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е май":

    Не е шмъркал , просто диференциала изпуска и компресията никаква я няма...

    Коментиран от #11

    16:12 25.08.2025

  • 5 Аз съм веган

    8 1 Отговор
    Просто момче путинистче

    16:14 25.08.2025

  • 6 Громико

    7 0 Отговор
    Как му е @нуса

    16:18 25.08.2025

  • 8 Да,да

    3 0 Отговор
    Ауу, Фифа упал!

    16:28 25.08.2025

  • 9 баста,

    7 0 Отговор
    Колкото и да тиражирате тази измишльотина,че този бил с български корени никой не ви вярва.Няма как от баща арменец и майка руска еврейка да се роди българин и да има български корен.

    Коментиран от #10

    16:32 25.08.2025

  • 10 Рон Джереми

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "баста,":

    Тука си 100% прав. Това си е чист руски амбреаж, каквито в Русия по правило няма.

    16:53 25.08.2025

  • 11 Тъпкача

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо":

    Ще кажа честно, тясничка е.

    17:24 25.08.2025