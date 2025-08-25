Филип Киркоров падна от стълба на сцената (ВИДЕО)

Руската поп звезда с български корени Филип Киркоров претърпя нов болезнен инцидент на сцената по време на концерт.

Певецът откри фестивала „Нова вълна“, който се провежда се провежда в град Казан за първи път.

По време на представлението, където Киркоров представи 12 сценични образа, той падна на сцената, докато се опитваше да се изкачи по подвижно стълбище по време на песента „Violet Cotton Wool“. Танцьорите му помогнаха да стане, а Киркоров продължи да пее, все едно нищо не се е случило.

След представлението той каза: „Който не пада, не става“, уверявайки, че се чувства добре и не е пострадал сериозно след падането, предава Телеграф.

Това далеч не е първият сценичен инцидент на Филип Киркоров. Само преди няколко месеца - през април костюмът му се запали на сцената в Санкт Петербург вследствие на неизправна пиротехника, а той се оказа с усложнения от изгарянията.

Наскоро му беше поставена диагноза диабет тип 2 и след пластична операция отслабна драстично, но до „Нова вълна“ се оказа, че отново е качил килограми, което много го е разстроило и най-вероятно ще го подтикне отново да посегне към Оземпик - по-бърза и безболезнена алтернатива на липосукцията.

Въпреки това обаче Киркоров признава, че не може да устои на казанските сладкиши, включително прословутия чак-чак.