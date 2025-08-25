Нова светска двойка: Денислава от "Игри на волята" и Любо от "Фермата" се пуснаха от фестивала в Жеравна (СНИМКИ)

Фестивалът на народната носия в Жеравна се оказа сцена на любопитна любовна премиера. Русата хубавица Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже - също риалити герой, само че от конкурентно предаване. Това е Любо Иванов, който участва в седми сезон на шоуто на bTV - "Фермата".

Снимки в социалните мрежи, на които двамата си разменят нежни ласки, предизвикаха фурор и събраха стотици коментари и хиляди харесвания.



"Всяка година чакам този уикенд с нетърпение.. за да се потопя в българското с красотата и традициите на нашата родина, които трябва да ценим по - често!", пише Денислава към кадрите, които са направени от още едно популярно лице в риалити форматите Димитър Господинов - Гуспата.



Макар двойката да не съобщава пряко, че е заедно, на коментари с комплименти за това, че си подхождат и че изглеждат добре заедно, те отговарят с благодарности. Последовател на Дени дори стига малко по-далеч. Той пише: "един път тва момиче да си хване адекватен", на което тя без да се свени, отговаря с "Факт.. потвърждавам!"

Сред завоеванията в любовен план на Денислава до този момент са Даниел, с когото тя влезе в предаването "Един за друг", актьора и водещ на подкаст Чефо, който в момента търси любовта в "Диви и красиви", както и победителят от пети сезон на "Игри на волята" - Иван Рълев. Личи си, че Дени явно има афинитет към риалити програмите.