Нова светска двойка: Денислава от "Игри на волята" и Любо от "Фермата" се пуснаха от фестивала в Жеравна (СНИМКИ)

25 Август, 2025 16:59 659 5

Риалити героите пуснаха свои любвеобилни снимки

Нова светска двойка: Денислава от "Игри на волята" и Любо от "Фермата" се пуснаха от фестивала в Жеравна (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фестивалът на народната носия в Жеравна се оказа сцена на любопитна любовна премиера. Русата хубавица Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже - също риалити герой, само че от конкурентно предаване. Това е Любо Иванов, който участва в седми сезон на шоуто на bTV - "Фермата".

Снимки в социалните мрежи, на които двамата си разменят нежни ласки, предизвикаха фурор и събраха стотици коментари и хиляди харесвания.

"Всяка година чакам този уикенд с нетърпение.. за да се потопя в българското с красотата и традициите на нашата родина, които трябва да ценим по - често!", пише Денислава към кадрите, които са направени от още едно популярно лице в риалити форматите Димитър Господинов - Гуспата.

Публикация, споделена от Denislava Velkova (@itsdenis.v)


Макар двойката да не съобщава пряко, че е заедно, на коментари с комплименти за това, че си подхождат и че изглеждат добре заедно, те отговарят с благодарности. Последовател на Дени дори стига малко по-далеч. Той пише: "един път тва момиче да си хване адекватен", на което тя без да се свени, отговаря с "Факт.. потвърждавам!"

Сред завоеванията в любовен план на Денислава до този момент са Даниел, с когото тя влезе в предаването "Един за друг", актьора и водещ на подкаст Чефо, който в момента търси любовта в "Диви и красиви", както и победителят от пети сезон на "Игри на волята" - Иван Рълев. Личи си, че Дени явно има афинитет към риалити програмите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лими

    3 0 Отговор
    А онзи вълкодав,майка й с кого е светска двойка?

    17:02 25.08.2025

  • 2 Мъж

    3 0 Отговор
    Пет лева нема да дам за вас 🤣💯😂🤭

    17:02 25.08.2025

  • 3 Опитен мъж

    2 0 Отговор
    Бегайте далече от грозни и глупави българки 🤭😂💯🤣

    17:18 25.08.2025

  • 4 Ники Кънчев

    0 0 Отговор
    Знае те ли какво е светск двойка ? Явно не това е двойка от пошли предавания ! Нямам против самите тях .

    17:18 25.08.2025

  • 5 Мъж

    0 0 Отговор
    Виждали ли сте тези които се смятат за випове жени с какви се цифкат? Ако имате малко опит и познанства ще разберете истината. Цифкат се с най големите прошляци и бедняци а се имат за голяма работа. Хубаво е да им се искарват кирливите ризи. 🤣💯😂🤭🥳🥳

    17:27 25.08.2025