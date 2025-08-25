Предстои силна магнитна буря след мощно изригване на Слънцето

Мощно изригване на Слънцето, по-силно отколкото през юни, предизвика серия от магнитни бури. Това беше съобщено в официалния Telegram канал на ИКИ РАН.

„Слънцето току-що регистрира най-голямото си изригване от 20 юни тази година насам. Събитието имаше рейтинг M4.6 и беше класифицирано като изригване от категория 4 по съвременната 5-точкова система за изригване. Максималната радиация беше регистрирана в 08:24 часа“, се казва в изявление на учените, цитирани от Телеграф.

Отбелязва се, че в момента се регистрира рязко увеличение на слънчевата активност. Нови плазмени емисии обаче в момента само леко докосват Земята, те са се отдалечили. Но самият факт, че енергията се съхранява в центровете на активност, за да образува най-мощните експлозии за няколко месеца, е обезпокоителен.

Според предварителните оценки, слънчевите центрове ще окажат влияние върху Земята още утре - 26 август, започвайки от следобед. Въпреки това, големи изхвърляния на маса със значителни ъглови размери може да започнат да докосват Земята с краищата си още днес.