Алекс Сърчаджиева показа порасналата си дъщеря (СНИМКА)

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Денят изисква от вас да се адаптирате и да намерите вътрешен баланс между чувството и разума. Възможно е емоционално колебание, но Венера ви подкрепя с желание за хармония и красота – особено в ежедневието и грижата за себе си.
Водолей (21.01 - 19.02)
Имате нужда от разширение – било то чрез учене, пътуване или нов поглед върху познатото. Денят ви носи както напрежение, така и вдъхновение. Венера в Лъв ще ви дари с повече чар в партньорствата и възможност за сближаване.
Козирог (23.12 - 20.01)
Фокусът пада върху вашия авторитет и професионални ангажименти. Съюзът на Луната и Марс може да ви даде пробив, но не забравяйте за деликатността. Венера ви отваря врата към дълбока трансформация и силни емоции – доверете се.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Денят е зареден с идеи, хора и възможности за сътрудничество. Възможно е напрежение в екипен план, но Венера ви отваря към нови хоризонти – духовни, емоционални или географски. Възползвайте се от импулса за разширяване.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Възможно е днес да предпочетете уединение или вътрешен фокус. Луната с Марс действа на подсъзнателно ниво – слушайте сигналите на тялото и интуицията. Венера ви вдъхновява с нови идеи в кариерата или възможност за красиво израстване.
Везни (24.09 - 23.10)
Луната е във вашия знак – и съвпадът ? с Марс може да ви направи по-смели или по-чувствителни от обикновено. Изразете емоциите си ясно, но с уважение. Венера ви носи подкрепа от приятели или ново вдъхновение в творчеството.
Дева (24.08 - 23.09)
Съсредоточете се върху приоритетите си – Луната ви помага да подредите ценностите. Възможно е напрежение около материални теми, но хармоничните аспекти на Венера ви дават шанс за вдъхновяващо решение и ново виждане.
Лъв (24.07 - 23.08)
Денят ви дава сцена – използвайте я с достойнство. Венера във вашия знак ви дарява с мекота, изразителност и обаяние. Динамиката на Луната и Марс ви подтиква да говорите смело, но бъдете деликатни към чуждото мнение.
Рак (22.06 - 23.07)
Днес може да почувствате нужда да подредите не само дома, но и емоциите си. Луната с Марс ви дава смелост, но и изпитания в балансирането между грижа и отстояване. Венера ви носи финансово вдъхновение или приятна изненада.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Луната ви носи прилив на вдъхновение, особено в личен и творчески план. Използвайте енергията на Марс за смели решения, но избягвайте импулсивност. Венера активира комуникацията – възможна е интересна покана или вдъхновяващ разговор.
Телец (21.04 - 21.05)
Стабилността и редът ще бъдат ваша опора днес. Енергията на Марс може да ви направи по-нетърпеливи, но Венера ви носи мъдрост и подкрепа от стари приятели или дългосрочни проекти. Разчитайте на стойностното и провереното.
Овен (21.03 - 20.04)
Денят ви приканва да се вслушате повече в другия. Възможно е напрежение в отношенията, но и шанс за съвместни действия. Венера ви вдъхновява с романтика и чар – покажете страстта си красиво и уверено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кака кифла
09:12 26.08.2025
2 Простьо
09:17 26.08.2025
3 под прожекторите
09:31 26.08.2025
4 Абе
09:33 26.08.2025
5 Елина
09:41 26.08.2025
6 Да Покажем !
Био Производството !
След Като !)
Акъла !
Не ни !
Стига !
09:43 26.08.2025
7 Ив сен лорен
10:15 26.08.2025
8 мдааааааааааа
10:37 26.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хохохши
11:08 26.08.2025