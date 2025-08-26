Новини
Алекс Сърчаджиева показа порасналата си дъщеря (СНИМКА)

26 Август, 2025 09:07 1 946 10

  • александра сърчаджиева-
  • дъщеря-
  • иван ласкин

София, плод на любовта между актрисата и покойния Иван Ласкин, вече е на 14 години

Алекс Сърчаджиева показа порасналата си дъщеря (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Алекс Сърчаджиева трогна феновете си, като сподели в социалните мрежи кадър със своята дъщеря София. Под лунната светлина майка и дъщеря излъчват нежност и топлина, а снимката бързо събра вълна от харесвания и коментари.


София, плод на любовта между актрисата и покойния Иван Ласкин, вече е на 14 години. Красивата тийнейджърка уверено прави първите си стъпки в киното – миналата година дебютира във филма „Игра на доверие“ на режисьора Мартин Макариев, пише marica.bg


  • 1 кака кифла

    14 4 Отговор
    трогна феновете си, като сподели в социалните мрежи кадър със своето ухилено котенце

    09:12 26.08.2025

  • 2 Простьо

    13 2 Отговор
    Дано не стане п...ица, като баща си.

    09:17 26.08.2025

  • 3 под прожекторите

    13 3 Отговор
    След Пепа,Ласкин,сега дъщерята ще е повод тази търсеща слава да се показва. Иначе всички ще я забравят. Тя няма роли с, които да се помни

    09:31 26.08.2025

  • 4 Абе

    7 4 Отговор
    Буааа, тува многу грозну бе.

    09:33 26.08.2025

  • 5 Елина

    8 1 Отговор
    Хубаво дете, на баба си Пепа прилича :)

    09:41 26.08.2025

  • 6 Да Покажем !

    7 3 Отговор
    Да Покажем !

    Био Производството !

    След Като !)

    Акъла !

    Не ни !

    Стига !

    09:43 26.08.2025

  • 7 Ив сен лорен

    7 1 Отговор
    Еврейско-арменската смес не е много сполучлива, но да е живо и здраво и да не се напъва да става поредната бездарна бг артиСка.

    10:15 26.08.2025

  • 8 мдааааааааааа

    6 1 Отговор
    И при актьорите е връзкарско - мафиотска работа. Щом е наш човек, ще го наместим. Тук там пробива някой друг свестен актьор. Няма място от дечицата на наште хора.

    10:37 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хохохши

    0 0 Отговор
    Като беше на 18 Алекс беше тупалка, сега прилича вече на майка си... но това е нормално. Иначе младо момиче на 14... всички са красиви девойки, успех и дано са по-добри от родителите си.

    11:08 26.08.2025