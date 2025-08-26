Обвиниха "Игри на волята", че отново замърсяват и унищожават плажни дюни (СНИМКИ)

Неправителствената организация "ЗаДаОстанеПРИРОДА" алармира, че за пореден път снимачният процес на риалити шоуто "Игри на волята" оставя зад себе си купища боклуци, разрушени плажни дюни и съсипана защитена растителност. Според организацията това може да се види освен на място, но и на сателитни снимки, които ясно показват зоната на разрушенията. На снимките отпреди снимачния процес се вижда ясно растителността по целия плаж, но след това всичко е изринато с багери, а пясъкът подравнен, за да могат да се изградят арените за екстремните игри.

Това далеч не е първият път, в който от "Игри на волята" си навличат гнева на обществото заради погрома, който оставят след себе си след края на снимките на екстремното шоу. Още докато то се снимаше на Южното Черноморие в мрежата заваляха снимки на изоставени съоръжения, плакати, дървени структури и боклуци, които просто бяха зарязани на дивите плажове, където се водиха игрите.



Ето какво пише "ЗаДаОстанеПРИРОДА" в становището си:



"За втора поредна година заснемането на Игри на волята: България унищожава дюни и защитени растения в м. МОРСКИ ПЛАЖ "ДУРАНКУЛАК - СЕВЕР 1"!

Защитените бели дюни са изравнени, а поне две растения от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие са унищожени - морски ветрогон и крайбрежен астродаукус. Astrodaucus littoralis е едно от най-редките растения в България - критично застрашено според Червената книга.

На сателитните снимки се вижда как между декември 2022 и септември 2024 по-голямата част от дюните са унищожени. Миналата година заснемането на Игри на волята на същото място (северно от къмпинг Космос) се осъществява през юни-август. Наша преверка днес установи, че унищожаването продължава!

Мястото е в зона А по Закона за устройството на черноморското крайбрежия и в две защитени зони по Натура 2000.

Надяваме са на съдействие от РИОСВ Варна и NOVA за възстановяване на щетите върху природата."