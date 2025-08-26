Новини
Любопитно »
Обвиниха "Игри на волята", че отново замърсяват и унищожават плажни дюни (СНИМКИ)

Обвиниха "Игри на волята", че отново замърсяват и унищожават плажни дюни (СНИМКИ)

26 Август, 2025 12:31 592 9

  • игри на волята-
  • обвинение-
  • замърсяване-
  • дюни-
  • защитена зона-
  • растителност

НПО публикува снимки от арените на "Игри на волята", които са били изградени върху дюни и защитена растителност

Обвиниха "Игри на волята", че отново замърсяват и унищожават плажни дюни (СНИМКИ) - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неправителствената организация "ЗаДаОстанеПРИРОДА" алармира, че за пореден път снимачният процес на риалити шоуто "Игри на волята" оставя зад себе си купища боклуци, разрушени плажни дюни и съсипана защитена растителност. Според организацията това може да се види освен на място, но и на сателитни снимки, които ясно показват зоната на разрушенията. На снимките отпреди снимачния процес се вижда ясно растителността по целия плаж, но след това всичко е изринато с багери, а пясъкът подравнен, за да могат да се изградят арените за екстремните игри.

Това далеч не е първият път, в който от "Игри на волята" си навличат гнева на обществото заради погрома, който оставят след себе си след края на снимките на екстремното шоу. Още докато то се снимаше на Южното Черноморие в мрежата заваляха снимки на изоставени съоръжения, плакати, дървени структури и боклуци, които просто бяха зарязани на дивите плажове, където се водиха игрите.

Ето какво пише "ЗаДаОстанеПРИРОДА" в становището си:

"За втора поредна година заснемането на Игри на волята: България унищожава дюни и защитени растения в м. МОРСКИ ПЛАЖ "ДУРАНКУЛАК - СЕВЕР 1"!
Защитените бели дюни са изравнени, а поне две растения от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие са унищожени - морски ветрогон и крайбрежен астродаукус. Astrodaucus littoralis е едно от най-редките растения в България - критично застрашено според Червената книга.
На сателитните снимки се вижда как между декември 2022 и септември 2024 по-голямата част от дюните са унищожени. Миналата година заснемането на Игри на волята на същото място (северно от къмпинг Космос) се осъществява през юни-август. Наша преверка днес установи, че унищожаването продължава!
Мястото е в зона А по Закона за устройството на черноморското крайбрежия и в две защитени зони по Натура 2000.
Надяваме са на съдействие от РИОСВ Варна и NOVA за възстановяване на щетите върху природата."


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянина с колелото

    9 1 Отговор
    Аз лично не виждам някакъв смисъл в тези "риалити" шоута. Като се започне с Големия Брат, ергени, мони и незнам си какви, и се стигне до Игри на волята, Игри на лъжци и т.н. Всичките само нагряват атмосферата и хабят кислорода, режисирани пародии.

    Коментиран от #7

    12:34 26.08.2025

  • 2 🦦🦦🦦

    4 6 Отговор
    И какво толкова тези дюни са едни тревясали купчини песук, змиярници.

    12:36 26.08.2025

  • 3 Дедо

    5 3 Отговор
    Нагло безобразие . Айде бе институциите размърдайте си мързеливите седалищни части . Никакъв смисъл няма от вас безобразни държавни търтеи и нищоправещи

    12:36 26.08.2025

  • 4 1488

    6 1 Отговор
    бай брадьр на плажа с примеси на игри от детската градина

    12:39 26.08.2025

  • 5 Али Риза

    1 1 Отговор
    Ааааа, аз ги знам тез, много длен характер имат

    12:39 26.08.2025

  • 6 Хан Ауспух

    5 1 Отговор
    Само тай-жалкитee безделници биха запали това гнyccноо предаване.

    12:43 26.08.2025

  • 7 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Селянина с колелото":

    "Бързи , смели , сръчни " ....осъвременен вариант , но не за чавдарчета и пионерчета , а за примитивни татуирани провинциални полуидиоти и ботоксови и силиконови селски пръчки ....ама от най мизерните , тинята на тинята !!!

    12:45 26.08.2025

  • 8 бушприт

    2 0 Отговор
    Прав си дедо! Ако правеха нещо нищоправците,то 8-годишното детенце нямаше да падне от парашута и да загине в морето. Но...нищоправничеството в главите на държавните търтеи е реална истина.

    12:45 26.08.2025

  • 9 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    2 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н...

    12:49 26.08.2025