Дженифър Анистън най-накрая коментира любовния триъгълник с Анджелина Джоли и Брад Пит

26 Август, 2025 15:31 1 074 8

Актрисата си спомни за мрачния период отпреди 20 години, когато всички са я съжалявали за това, че е била изоставена от мъжа си

Дженифър Анистън най-накрая коментира любовния триъгълник с Анджелина Джоли и Брад Пит - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Цели две десетилетия след един от най-обсъжданите и драматични разводи в Холивуд, Дженифър Анистън се завръща към болезнените събития, които не само промениха личния ѝ живот, но и я превърнаха в символ на жените, изправени пред публично предателство.

В откровено интервю за американското издание Vanity Fair 56-годишната актриса проговаря без излишни украшения за преживяното в годините след разрива си с Брад Пит – събитие, което навремето бе сред най-коментираните от медиите в света.

Анистън нарича раздялата си с Брад Пит „срамота“ и не крие, че е изпитвала дълбока лична болка от случилото се. Бракът им, считан за един от най-забележителните в съвременния Холивуд, се разпадна през 2005 г., когато Пит се влюби в Анджелина Джоли по време на снимките на „Господин и госпожа Смит“. Новината за романа се превърна в световна сензация, а Анистън бе поставена в центъра на широко коментиран „любовен триъгълник“, който завинаги беляза не само кариерите и животите на тримата, но и културната памет на цяло поколение.

„През цялото време си повтарях, че трябва да остана силна и да продължа напред“, признава Дженифър Анистън. Години наред медиите ѝ приписваха ролята на „горката Джен“, докато Пит и Джоли излизаха на кориците на списания и изграждаха новото си семейство, често под светлината на прожекторите и на фона на разрастващите се спекулации за връзката им. След време и този брак се разпадна – техният развод през 2016 г. също попадна в световния медиен фокус.

Постоянният интерес към личната драма на Джен бе подпален и от първото ѝ интервю след раздялата, публикувано във Vanity Fair през 2005 г. Тогава тя позволи на журналисти да влязат в дома ѝ и за пръв път призна пред публиката: „Самотна ли съм? Да. Разстроена ли съм? Да. Объркана ли съм? Да. Имам ли дни, в които изпитвам съжаление към себе си? Абсолютно“. През сълзи актрисата изповяда болката си, но и демонстрира присъщата си устойчивост, заявявайки, че се справя „много добре“, въпреки емоционалните турбуленции.

Години по-късно Дженифър Анистън споделя, че не е чела тази статия „от цяла вечност“, но ясно си спомня тежестта на периода, в който е била „толкова уязвима“. „Това беше едно от най-често разказваните истории. Ако нямахме сапунени опери, хората имаха таблоиди“, коментира тя, отбелязвайки как частният ѝ живот се е превърнал в обществено достояние.

С течение на времето Дженифър Анистън се превърна в символ на устойчивостта и новото начало. Кариерата ѝ остава забележителна, а откритостта ѝ в интервютата е често сочена като пример за зрялост и автентичност. Към днешна дата тя доказва, че може да преодолее бурите, независимо от мащаба им – и продължава да бъде една от най-обичаните и уважавани актриси в Холивуд. Освен това тя се радва на чисто нова връзка с мъж, който е далеч от Холивуд, докато Брад Пит е в романс с дизайнерката на бижута Инес де Рамон, а доколкото се знае Джоли няма мъж до себе си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Освалдо Риос

    5 2 Отговор
    Не е триъгълник, а влакче.

    15:33 26.08.2025

  • 2 Технологичен гигант

    2 0 Отговор
    Скоро ще видим Елизабет Цветанова кахъра с някой дядо между редовете на Некое мелнишко лозе

    15:46 26.08.2025

  • 3 От морето

    5 0 Отговор
    2005 бях на студентдка бригада там.Таблоидите наистина гърмяха.Челни страници с тях.Чак бяха публикували кривите пръсти с кокалчета на Анджелина.Разкостваха ги.Повечето хора я наричаха кучката на Брат.Симпатизираха повече на Джен.Това са ми впечатленията.

    15:47 26.08.2025

  • 4 Народно Събрание

    2 2 Отговор
    На Брат Пид Брат му.

    15:49 26.08.2025

  • 5 Стас

    3 2 Отговор
    Отношенията любовни между хората не са триъгълник,любовта не е геометрия. Триъгълникът е между краката на Джени и на Анджелина.

    15:53 26.08.2025

  • 6 вен серемос

    2 2 Отговор
    Кривокраката Анжелина Джоли е всичко друго,но не и актриса.Брат Пит го разбра и се разведе с нея.И Джен и Брат имат истински жени и истински мъже до себе си.А кривокраката Джоли,която дори от баща си Джон Войт се отрече,така и не стана актриса.А,а,а и си извади детеродните органи.Някой да напише ,къде се снима сега Джоли-май НИКЪДЕ!!!Ха,ха,ха,...

    16:03 26.08.2025

  • 7 Моцарела

    0 4 Отговор
    Напълно я разбирам. Преживях абсолютно същото нещо. Запазена марка на мъжете стрелци е първо да ти "влязат под кожата" и после започнат да я "разкъсват".

    16:07 26.08.2025

  • 8 Таня

    0 2 Отговор
    Да ,де ,но Брад Пит е искал да имат деца ,а Дженифър Анистън искала да развива кариерата си.
    Това е основната причина . Анджелина Джоли се появява малко по късно и катализира раздялата им,но според мен не е тя в основата.
    Сега Анистън не казва цялата истина . Съжаление ли търси ?

    16:08 26.08.2025