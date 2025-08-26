Дженифър Анистън най-накрая коментира любовния триъгълник с Анджелина Джоли и Брад Пит

Цели две десетилетия след един от най-обсъжданите и драматични разводи в Холивуд, Дженифър Анистън се завръща към болезнените събития, които не само промениха личния ѝ живот, но и я превърнаха в символ на жените, изправени пред публично предателство.

В откровено интервю за американското издание Vanity Fair 56-годишната актриса проговаря без излишни украшения за преживяното в годините след разрива си с Брад Пит – събитие, което навремето бе сред най-коментираните от медиите в света.

Анистън нарича раздялата си с Брад Пит „срамота“ и не крие, че е изпитвала дълбока лична болка от случилото се. Бракът им, считан за един от най-забележителните в съвременния Холивуд, се разпадна през 2005 г., когато Пит се влюби в Анджелина Джоли по време на снимките на „Господин и госпожа Смит“. Новината за романа се превърна в световна сензация, а Анистън бе поставена в центъра на широко коментиран „любовен триъгълник“, който завинаги беляза не само кариерите и животите на тримата, но и културната памет на цяло поколение.

„През цялото време си повтарях, че трябва да остана силна и да продължа напред“, признава Дженифър Анистън. Години наред медиите ѝ приписваха ролята на „горката Джен“, докато Пит и Джоли излизаха на кориците на списания и изграждаха новото си семейство, често под светлината на прожекторите и на фона на разрастващите се спекулации за връзката им. След време и този брак се разпадна – техният развод през 2016 г. също попадна в световния медиен фокус.

Постоянният интерес към личната драма на Джен бе подпален и от първото ѝ интервю след раздялата, публикувано във Vanity Fair през 2005 г. Тогава тя позволи на журналисти да влязат в дома ѝ и за пръв път призна пред публиката: „Самотна ли съм? Да. Разстроена ли съм? Да. Объркана ли съм? Да. Имам ли дни, в които изпитвам съжаление към себе си? Абсолютно“. През сълзи актрисата изповяда болката си, но и демонстрира присъщата си устойчивост, заявявайки, че се справя „много добре“, въпреки емоционалните турбуленции.

Години по-късно Дженифър Анистън споделя, че не е чела тази статия „от цяла вечност“, но ясно си спомня тежестта на периода, в който е била „толкова уязвима“. „Това беше едно от най-често разказваните истории. Ако нямахме сапунени опери, хората имаха таблоиди“, коментира тя, отбелязвайки как частният ѝ живот се е превърнал в обществено достояние.

С течение на времето Дженифър Анистън се превърна в символ на устойчивостта и новото начало. Кариерата ѝ остава забележителна, а откритостта ѝ в интервютата е често сочена като пример за зрялост и автентичност. Към днешна дата тя доказва, че може да преодолее бурите, независимо от мащаба им – и продължава да бъде една от най-обичаните и уважавани актриси в Холивуд. Освен това тя се радва на чисто нова връзка с мъж, който е далеч от Холивуд, докато Брад Пит е в романс с дизайнерката на бижута Инес де Рамон, а доколкото се знае Джоли няма мъж до себе си.