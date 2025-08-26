Новини
Зоуи Кравиц и Хари Стайлс бяха изловени в интимен момент (ВИДЕО)

26 Август, 2025 17:59 320 1

Според свидетели двойката се целувала като тийнейджъри

Зоуи Кравиц и Хари Стайлс бяха изловени в интимен момент (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц бяха засечени в интимен момент по време на романтична вечер в Лондон, съобщава британският таблоид The Sun.

По данни на изданието, 31-годишният певец и 36-годишната актриса са били забелязани да се целуват и да демонстрират близост в ресторанта Rita’s в квартал Сохо, като според свидетели двамата са изглеждали изключително увлечени един в друг. Източници, цитирани от таблоида, посочват, че двойката не е проявявала притеснение от присъствието на други посетители в заведението и не е крила отношенията си.

По-рано същата вечер Кравиц е присъствала на премиерата на новия си филм „Caught Stealing“ на Лестър Скуеър, след което двамата със Стайлс са пристигнали заедно в бара. Източници определят срещата като „очевидна среща на четири очи“ и коментират, че двамата изглеждат като „красива двойка“.

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц бяха забелязани и на разходка по улиците на Италия през изминалата неделя. Втори източник потвърждава, че актрисата е пътувала до Рим след премиерата на филма си в Париж, за да се срещне със Стайлс, който прекарва значително време в италианската столица. „Това е началото на техните отношения, без етикети и сериозни определения, но двамата очевидно се забавляват заедно“, коментира близък до двойката.

В последните седмици около името на Кравиц се появиха и други слухове за възможна нова връзка – актрисата бе забелязана в компанията на колегата си Остин Бътлър по време на парти след премиерата на „Caught Stealing“ в Париж. Източници твърдят, че между тях има силна химия, но до този момент отношенията им се определят като приятелски. След разтрогването на годежа си с Чанинг Тейтъм през миналата година, дъщерята на Лени Кравиц често попада във фокуса на светските хроники с различни популярни имена, сред които наскоро се споменава и актьорът Ноа Сентинео.

От своя страна, Хари Стайлс, който е необвързан след раздялата си с Тейлър Ръсел през май 2024 г., има в биографията си връзки с редица известни дами - все по-големи от него, сред които Каролайн Флак, Тейлър Суифт, Никол Шерцингер, Кендъл Дженър, Оливия Уайлд и Емили Ратайковски.


  • 1 Гретиния

    0 0 Отговор
    Гледам я , подърпам , гледам я , подърпам......па я погледнах по добре , и си викам - ако продължа с тази ще си е чисто самоизнасилване .

    18:03 26.08.2025