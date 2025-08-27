Шефката на OnlyFans се усъмни в секс рекорда на порнозвездата Бони Блу

Шефката на британската PR агенция за модели OnlyFans, Луси Банкс, постави под съмнение твърденията на порнозвездата Бони Блу, че наистина е спала с хиляда мъже за 12 часа, пише The Sun.

Според Банкс, организирането на оргия от такъв мащаб е изключително трудно. „Едва ли ще мога да събера петима приятелки за брънч, а вие ми казвате, че 500 момчета са се появили някъде едновременно? Логистично и физически е невъзможно“, смята тя.

"Попитах гинеколози, хора, които могат да се считат за медицински експерти, и те казват, че всъщност е невъзможно. Тези момичета твърдят, че са правили всичко, но можете да попитате гинеколог и той ще ви каже, че всъщност не е така."

Порнозвездата Бони Блу стана известна с 12-часовия си секс маратон в началото на тази година, по време на който повече от хиляда мъже правиха секс с нея. Постижението ѝ по-късно бе надминато от модела Лили Филипс.