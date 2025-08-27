Новини
Любопитно »
Шефката на OnlyFans се усъмни в секс рекорда на порнозвездата Бони Блу

Шефката на OnlyFans се усъмни в секс рекорда на порнозвездата Бони Блу

27 Август, 2025 08:39 1 637 15

  • шефка-
  • onlyfans-
  • бони блу-
  • лили филипс-
  • рекорд-
  • секс

"Логистично и физически е невъзможно“, смята тя

Шефката на OnlyFans се усъмни в секс рекорда на порнозвездата Бони Блу - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шефката на британската PR агенция за модели OnlyFans, Луси Банкс, постави под съмнение твърденията на порнозвездата Бони Блу, че наистина е спала с хиляда мъже за 12 часа, пише The Sun.

Според Банкс, организирането на оргия от такъв мащаб е изключително трудно. „Едва ли ще мога да събера петима приятелки за брънч, а вие ми казвате, че 500 момчета са се появили някъде едновременно? Логистично и физически е невъзможно“, смята тя.

"Попитах гинеколози, хора, които могат да се считат за медицински експерти, и те казват, че всъщност е невъзможно. Тези момичета твърдят, че са правили всичко, но можете да попитате гинеколог и той ще ви каже, че всъщност не е така."

Порнозвездата Бони Блу стана известна с 12-часовия си секс маратон в началото на тази година, по време на който повече от хиляда мъже правиха секс с нея. Постижението ѝ по-късно бе надминато от модела Лили Филипс.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оспри

    13 0 Отговор
    И това трябва ли да ни интерендрусва?!

    08:42 27.08.2025

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Не бих се учидил ! Западното общество се гради върху лъжа и реклама !!!

    08:43 27.08.2025

  • 3 Парадисти

    8 3 Отговор
    Западни ценности и култура.

    08:44 27.08.2025

  • 4 Трол

    6 0 Отговор
    Не бяха хиляда, само деветстотин деветдесет и осем бяха.

    Коментиран от #7

    08:45 27.08.2025

  • 5 Лекар

    10 0 Отговор
    Някоя ще умре на тези рекорди и след това ще наложат лимит на западните жени от до 1000 мъже на 24 часа.

    08:45 27.08.2025

  • 6 бушприт

    1 0 Отговор
    „Едва ли ще мога да събера петима приятели за брънч,

    08:49 27.08.2025

  • 7 Освалдо Риос

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Операторът винаги и той топва чушката накрая.

    Коментиран от #9

    08:50 27.08.2025

  • 8 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Ако не е за брънч,а за ранна закуска и обяд,какво ще стане?

    08:51 27.08.2025

  • 9 Мий!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Освалдо Риос":

    С тази кофти работа отдавна е спрял да се възбужда!

    08:54 27.08.2025

  • 10 Каква досада!

    7 0 Отговор
    Пак ли това грозилище?

    09:23 27.08.2025

  • 11 Тома

    1 0 Отговор
    Как да е невъзможно след случката в Симитли

    09:40 27.08.2025

  • 12 Пецо

    2 0 Отговор
    Модерния кърволяк треа са рекламира и да са промиват мозъците на дечурлиата , че тва е ОК . Е тва са модерните ценности

    09:44 27.08.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Струва ми се, ча тази шефка просто завижда за тези 1057 мъже...

    09:45 27.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 амче да обяснят в подробности защо не

    3 0 Отговор
    медицински експерти, и те казват, че всъщност е невъзможно

    09:59 27.08.2025