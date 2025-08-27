Шефката на OnlyFans се усъмни в секс рекорда на порнозвездата Бони Блу

Шефката на британската PR агенция за модели OnlyFans, Луси Банкс, постави под съмнение твърденията на порнозвездата Бони Блу, че наистина е спала с хиляда мъже за 12 часа, пише The Sun.
Според Банкс, организирането на оргия от такъв мащаб е изключително трудно. „Едва ли ще мога да събера петима приятелки за брънч, а вие ми казвате, че 500 момчета са се появили някъде едновременно? Логистично и физически е невъзможно“, смята тя.
"Попитах гинеколози, хора, които могат да се считат за медицински експерти, и те казват, че всъщност е невъзможно. Тези момичета твърдят, че са правили всичко, но можете да попитате гинеколог и той ще ви каже, че всъщност не е така."
Порнозвездата Бони Блу стана известна с 12-часовия си секс маратон в началото на тази година, по време на който повече от хиляда мъже правиха секс с нея. Постижението ѝ по-късно бе надминато от модела Лили Филипс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оспри
08:42 27.08.2025
2 Пич
08:43 27.08.2025
3 Парадисти
08:44 27.08.2025
4 Трол
Коментиран от #7
08:45 27.08.2025
5 Лекар
08:45 27.08.2025
6 бушприт
08:49 27.08.2025
7 Освалдо Риос
До коментар #4 от "Трол":Операторът винаги и той топва чушката накрая.
Коментиран от #9
08:50 27.08.2025
8 мъкаааа
08:51 27.08.2025
9 Мий!
До коментар #7 от "Освалдо Риос":С тази кофти работа отдавна е спрял да се възбужда!
08:54 27.08.2025
10 Каква досада!
09:23 27.08.2025
11 Тома
09:40 27.08.2025
12 Пецо
09:44 27.08.2025
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:45 27.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 амче да обяснят в подробности защо не
09:59 27.08.2025