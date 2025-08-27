Новини
Рецепта на деня: Зелева супа с месо - идеална против махмурлук
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Зелева супа с месо - идеална против махмурлук

27 Август, 2025 10:05

Питателна, освежаваща и засищаща

Рецепта на деня: Зелева супа с месо - идеална против махмурлук - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пиянска чорба

Необходими продукти:

  • 500 г кисело зеле;
  • 200 г пикантна наденица;
  • 200 г пушено месо;
  • 125 мл готварска сметана 33%;
  • 1 голяма глава лук;
  • 1 голяма скилидка чесън;
  • кимион;
  • черен пипер на зърна;
  • зърна бахар;
  • смлян черен пипер;
  • 3 дафинови листа;
  • 1 супена лъжица смлян червен сладък пипер;
  • 2 чаени лъжички смлян лют червен пипер;
  • 2 супени лъжици брашно;
  • 4 супени лъжици олио;
  • захар;
  • оцет.

Начин на приготвяне:

Настържете зелето, нарежете ситно лука, нарежете пушеното месо на малки кубчета, а наденицата на кръгчета. Запържете глава лук в малко олио.

Сложете зелето в тенджерата, заедно със сока, добавете пушеното месо и наденицата.

Добавете кимиона, черния пипер на зърна и бахара, дафиновите листа, добавете студена вода и кипнете. Когато зелето е почти омекнало, сгъстяваме бульона със запръжка. Пригответе я от олио, брашно, смлян черен пипер, двете лъжици лют пипер, вода и гответе още 15 минути.

Добавете сметана и оставете супата да поври за кратко, след което изключете котлона. Добавете счукания чесън, покрийте с капак и оставете да престои.

Подправете със захар, оцет и сол, ако е необходимо. Сервирайте чорбата топла с филия хубав домашен хляб, пише flagman.bg.


  • 1 !!!

    2 0 Отговор
    Сокът от киселото зеле помага вълшебно!

    10:19 27.08.2025