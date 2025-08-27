Рецепта на деня: Зелева супа с месо - идеална против махмурлук

Пиянска чорба
Необходими продукти:
- 500 г кисело зеле;
- 200 г пикантна наденица;
- 200 г пушено месо;
- 125 мл готварска сметана 33%;
- 1 голяма глава лук;
- 1 голяма скилидка чесън;
- кимион;
- черен пипер на зърна;
- зърна бахар;
- смлян черен пипер;
- 3 дафинови листа;
- 1 супена лъжица смлян червен сладък пипер;
- 2 чаени лъжички смлян лют червен пипер;
- 2 супени лъжици брашно;
- 4 супени лъжици олио;
- захар;
- оцет.
Начин на приготвяне:
Настържете зелето, нарежете ситно лука, нарежете пушеното месо на малки кубчета, а наденицата на кръгчета. Запържете глава лук в малко олио.
Сложете зелето в тенджерата, заедно със сока, добавете пушеното месо и наденицата.
Добавете кимиона, черния пипер на зърна и бахара, дафиновите листа, добавете студена вода и кипнете. Когато зелето е почти омекнало, сгъстяваме бульона със запръжка. Пригответе я от олио, брашно, смлян черен пипер, двете лъжици лют пипер, вода и гответе още 15 минути.
Добавете сметана и оставете супата да поври за кратко, след което изключете котлона. Добавете счукания чесън, покрийте с капак и оставете да престои.
Подправете със захар, оцет и сол, ако е необходимо. Сервирайте чорбата топла с филия хубав домашен хляб, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!
10:19 27.08.2025