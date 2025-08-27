Рецепта на деня: Зелева супа с месо - идеална против махмурлук

Пиянска чорба

Необходими продукти:

500 г кисело зеле;

200 г пикантна наденица;

200 г пушено месо;

125 мл готварска сметана 33%;

1 голяма глава лук;

1 голяма скилидка чесън;

кимион;

черен пипер на зърна;

зърна бахар;

смлян черен пипер;

3 дафинови листа;

1 супена лъжица смлян червен сладък пипер;

2 чаени лъжички смлян лют червен пипер;

2 супени лъжици брашно;

4 супени лъжици олио;

захар;

оцет.

Начин на приготвяне:

Настържете зелето, нарежете ситно лука, нарежете пушеното месо на малки кубчета, а наденицата на кръгчета. Запържете глава лук в малко олио.

Сложете зелето в тенджерата, заедно със сока, добавете пушеното месо и наденицата.

Добавете кимиона, черния пипер на зърна и бахара, дафиновите листа, добавете студена вода и кипнете. Когато зелето е почти омекнало, сгъстяваме бульона със запръжка. Пригответе я от олио, брашно, смлян черен пипер, двете лъжици лют пипер, вода и гответе още 15 минути.

Добавете сметана и оставете супата да поври за кратко, след което изключете котлона. Добавете счукания чесън, покрийте с капак и оставете да престои.

Подправете със захар, оцет и сол, ако е необходимо. Сервирайте чорбата топла с филия хубав домашен хляб, пише flagman.bg.