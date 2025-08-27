Новини
Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодили преди две седмици, разкри бащата на футболиста

Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодили преди две седмици, разкри бащата на футболиста

27 Август, 2025 16:02 480 3

Предложението се е случило малко след записването на подкаста с братята Келси

Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодили преди две седмици, разкри бащата на футболиста - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бащата на футболиста Травис Келси - Ед Келси разкри подробности около предложението за брак на сина си към Тейлър Суифт, споделяйки кога именно звездата от Kansas City Chiefs е отправил съдбовния въпрос. В интервю за ABC News 5 Cleveland той разказа, че двойката се е сгодила преди почти две седмици , което потвърждава и изнесената от Page Six информация относно времето на годежа.

По думите на бащата, Травис е поканил Тейлър на чаша вино в градина, преди да излязат на вечеря, и именно тогава е направил предложението си, което той определи като "красиво". Макар Ед Келси да посочи, че това се е случило в градина в Лийс Съмит, Мисури, Page Six уточнява, че в действителност Травис е паднал на коляно в задния двор на къщата си в Лийууд, Канзас.

Ед Келси разказа още, че синът му е възнамерявал да отложи предложението за следващата седмица, като е искал да организира по-голямо и специално събитие, но самият той го посъветвал, че най-важното е самият момент, в който човек пада на коляно и задава въпроса, независимо от мястото.

Бащата поясни, че е научил новината скоро след предложението. Травис и Тейлър се се свързали с него, с майката на Травис – Дона Келси, както и с родителите на Суифт – Андреа и Скот Суифт, чрез видеовръзка, за да споделят радостния момент.

„Получих FaceTime обаждане от тях и веднага щом видях, че са заедно, разбрах какво ще ми кажат“, разказва той. В този момент Ед Келси е присъствал на публична тренировка на Philadelphia Eagles.

Тейлър Суифт и Травис Келси, и двамата на 35 години, официално обявиха годежа си в Instagram във вторник, публикувайки няколко снимки от красивото предложение заобиколени от цветя. Публикацията бе озаглавена: „Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят“.

На снимките двойката демонстрира щастие и близост, отбелязвайки специалния момент. Професионалният спортист предложи на Тейлър Суифт с пръстен с диамант с ретро брилянтна шлифовка и инкрустиран върху легло от жълто злато, проектиран лично от него с помощта на бижутерката Киндред Любек от Artifex Fine.


