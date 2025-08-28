Енрике Иглесиас и Анна Курникова очакват 4-то дете

Съвсем скоро семейството на Енрике Иглесиас и Анна Курникова ще се увеличи като бройка, тъй като според достоверни източници на испанското издание Hola 44-годишната Анна е бременна с четвърто дете, пише Plodiv24.bg.



Според информацията бившата тенисистка е в средата на бременността си, за което свидетелстват снимки от това лято. На тях Курникова носи обемен суичър, докато се разхожда с децата си в Маями.

Anna Kournikova pregnant with fourth child with Enrique Iglesias https://t.co/j0DOZNQhLe — HELLO! (@hellomag) August 27, 2025

Макар да продължава да е сред най-успешните латино изпълнители в момента, 50-годишният Енрике Иглесиас споделя, че в момента приоритетите му са други."Напоследък реалксирам вкъщи с децата, радвам се на това да мога да ги водя на училище, да гледам как растат. С всеки изминал ден те растат толкова бързо и искам да се насладя на това. За 24 часа вече са различни", споделя той пред Hola! преди година.Енрике Иглесиас и Анна Курникова са родители на седемгодишните близнаци Луси и Никълъс, и петгодишната Мария.