Енрике Иглесиас и Анна Курникова очакват 4-то дете

28 Август, 2025 07:21 1 642 8

Според информацията бившата тенисистка е в средата на бременността си

Енрике Иглесиас и Анна Курникова очакват 4-то дете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съвсем скоро семейството на Енрике Иглесиас и Анна Курникова ще се увеличи като бройка, тъй като според достоверни източници на испанското издание Hola 44-годишната Анна е бременна с четвърто дете, пише Plodiv24.bg.

Според информацията бившата тенисистка е в средата на бременността си, за което свидетелстват снимки от това лято. На тях Курникова носи обемен суичър, докато се разхожда с децата си в Маями.



Макар да продължава да е сред най-успешните латино изпълнители в момента, 50-годишният Енрике Иглесиас споделя, че в момента приоритетите му са други.

"Напоследък реалксирам вкъщи с децата, радвам се на това да мога да ги водя на училище, да гледам как растат. С всеки изминал ден те растат толкова бързо и искам да се насладя на това. За 24 часа вече са различни", споделя той пред Hola! преди година.

Енрике Иглесиас и Анна Курникова са родители на седемгодишните близнаци Луси и Никълъс, и петгодишната Мария.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    22 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:30 28.08.2025

  • 2 Гориил

    20 5 Отговор
    Това е едно от най-богатите семейства в света, където царят любов, нежност, лоялност и преданост един към друг. Това се потвърждава и от четвъртата бременност на една от най-големите триумфалки на световния спорт, рускинята Анна Курникова, сравнима по красота с Мелания Тръмп. А може би дори по-красива и съвършена от нея.

    Коментиран от #6

    07:36 28.08.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    19 1 Отговор
    Браво ! Да са живи и здрави !

    07:38 28.08.2025

  • 4 Пич

    18 2 Отговор
    Браво ! Снимката показва хора които не са фалшиви в своята прегръдка. Желая им здраве и щастие !

    07:39 28.08.2025

  • 5 Факт

    3 0 Отговор
    Вятърът вдигна вълни на откритите заливи. Трябва да ги проверим.

    07:45 28.08.2025

  • 6 Kaлпазанин

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Да не забравяме защо са нормално семейство ,малко останаха такива ,сещам се за един Пиърс Броснан например възхищавам се на такива звезди а не префърцунени патки и гъсоци

    07:46 28.08.2025

  • 7 Зрител

    6 0 Отговор
    За първите се говореше ,че са от сурогатство.Никой не беше видял Ана бременна.Докарали са го до 4.Да си ги гледат със здраве!

    07:47 28.08.2025

  • 8 хаберих

    13 0 Отговор
    И аз им желая да са живи и здрави,да си гледат семейството и да са много щастливи!

    07:48 28.08.2025