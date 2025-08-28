Мики Рурк е неузнаваем, появявайки се за пръв път след скандалите в "Биг Брадър" (СНИМКИ)

Мики Рурк се появи изненадващо в публичното пространство, но далеч от блясъка на холивудската си слава, демонстрирайки интересна промяна във външния си вид и поведение. 72-годишният актьор беше заснет от папараци пред дома си в Бевърли Хилс на 11 август, докато разговаря с техник по борба с вредители и дървеници. Рурк бе облечен в разкопчан сив суитшърт без тениска, зелени спортни панталони и маратонки. Изненадваща бе промяната в косата му - посивяла, скъсена и небрежна, като изглеждаше видимо променен спрямо дори последната си поява на екран - в "Биг Брадър".

Mickey Rourke was a shadow of his former self as he emerged from his Beverly Hills home in a rare public sighting. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/1YhJfE1uAl — Page Six (@PageSix) August 27, 2025

Бившият професионален боксьор, който е преминал през множество реконструктивни операции вследствие на травми, напоследък привлича внимание не само с външния си вид, но и с поведението си. Четири месеца преди тази поява Рурк беше отстранен от британското издание на риалити формата „Celebrity Big Brother“ след серия скандални прояви и използване на неприемлив език спрямо останалите участници, включително хомофобски реплики към певицата ДжоДжо Сива.

WTF happened to Mickey Rourke? pic.twitter.com/znp1XcH1zE — Eric 🌿🌞🌙 (@FluffyLives) August 27, 2025

ITV потвърди, че Мики Рурк е бил изгонен от шоуто след поредица от случаи на неприемливо поведение, като според източници от продукцията решението е било взето по взаимно съгласие. В шоуто Рурк няколко пъти влезе в конфликт с други участници, сред които Крис Хюз и самата ДжоДжо. По време на предаването той направи редица провокативни изказвания, които предизвикаха остра реакция и доведоха до официално предупреждение от страна на продуцентите. След поредица от напрегнати моменти, включително спор с Крис Хюз и множество обидни реплики, накрая актьорът беше отстранен от продукцията.

В свое изявление след напускането, Мики Рурк призна, че е прекрачил границата, пое отговорност за действията си и заяви, че работи върху овладяването на гнева си, подчертавайки, че това е предизвикателство, с което се бори през целия си живот.