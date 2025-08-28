Новини
Любопитно »
Дензъл Уошингтън призна: Не гледам филми, писна ми от тях

Дензъл Уошингтън призна: Не гледам филми, писна ми от тях

28 Август, 2025 17:29 461 2

  • дензъл уошингтън-
  • актьор-
  • кино-
  • филми-
  • филмови награди

Холивудският ветеран дори не знае колко роли има в киното

Дензъл Уошингтън призна: Не гледам филми, писна ми от тях - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Въпреки успешната си кариера и статута на един от най-уважаваните актьори в Холивуд, двукратният носител на „Оскар“ Дензъл Уошингтън заяви, че е изгубил интерес към киното.

В скорошно интервю за GQ, заедно с режисьора Спайк Лий и колегата му от филма „Highest 2 Lowest“ – A$AP Rocky (Реким Майърс), Уошингтън откровено призна, че е „уморен“ от филмите, което вероятно се дължи на десетките продукции, в които е участвал през годините. Темата бе повдигната по време на разговор за режисьорските техники на Лий, като A$AP Rocky изброи емблематични ленти като „Malcolm X“ и „Crooklyn“. Когато бе попитан кои са неговите любими, Уошингтън отговори лаконично: „Не гледам филми, човече. Наистина не гледам. Писна ми от тях.“ Това предизвика смях у Лий и Майърс.

Звездата от „Гладиатор II“ допълни: „Честен съм с вас. Не гледам филми, не ходя на кино, не гледам филми.“ Той уточни, че дори не преглежда собствените си продукции, тъй като не вижда смисъл да се връща към миналото.

На въпрос на A$AP Rocky дали причината се крие във факта, че сам ги създава, Уошингтън отговори: „Вероятно. Знаеш ли, писна ми от филмите.“

Когато Спайк Лий попита колко роли е изиграл, актьорът пошегува: „Твърде много. Мисля, че 50!“ – като справка в IMDb показва, че участието му в киното надхвърля дори този брой.

Признанието на Дензъл Уошингтън идва след скорошни негови изказвания, че не се вълнува от спечелването на повече награди „Оскар“ след успехите му с „Тренировъчен ден“ (2002) и „Слава“ (1990). „В тази професия съм отдавна, понякога съм печелил, когато не съм трябвало, друг път не съм печелил, когато съм заслужавал. Човек дава наградата, Бог дава наградата. Не се интересувам особено от „Оскар“-ите. Когато ме питат: „Къде ги държиш?“, отговарям: „До другия.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сторми Даниелс

    1 0 Отговор
    И аз не гледам порно, писна ми. След резила с Доналд, даже и на снимачната площадка не ми се ходи.

    17:32 28.08.2025

  • 2 Гочо

    3 0 Отговор
    Аз също.......дали е от годините ,не знам.

    17:44 28.08.2025