Дензъл Уошингтън призна: Не гледам филми, писна ми от тях

Въпреки успешната си кариера и статута на един от най-уважаваните актьори в Холивуд, двукратният носител на „Оскар“ Дензъл Уошингтън заяви, че е изгубил интерес към киното.

В скорошно интервю за GQ, заедно с режисьора Спайк Лий и колегата му от филма „Highest 2 Lowest“ – A$AP Rocky (Реким Майърс), Уошингтън откровено призна, че е „уморен“ от филмите, което вероятно се дължи на десетките продукции, в които е участвал през годините. Темата бе повдигната по време на разговор за режисьорските техники на Лий, като A$AP Rocky изброи емблематични ленти като „Malcolm X“ и „Crooklyn“. Когато бе попитан кои са неговите любими, Уошингтън отговори лаконично: „Не гледам филми, човече. Наистина не гледам. Писна ми от тях.“ Това предизвика смях у Лий и Майърс.

Звездата от „Гладиатор II“ допълни: „Честен съм с вас. Не гледам филми, не ходя на кино, не гледам филми.“ Той уточни, че дори не преглежда собствените си продукции, тъй като не вижда смисъл да се връща към миналото.

На въпрос на A$AP Rocky дали причината се крие във факта, че сам ги създава, Уошингтън отговори: „Вероятно. Знаеш ли, писна ми от филмите.“

Когато Спайк Лий попита колко роли е изиграл, актьорът пошегува: „Твърде много. Мисля, че 50!“ – като справка в IMDb показва, че участието му в киното надхвърля дори този брой.

Признанието на Дензъл Уошингтън идва след скорошни негови изказвания, че не се вълнува от спечелването на повече награди „Оскар“ след успехите му с „Тренировъчен ден“ (2002) и „Слава“ (1990). „В тази професия съм отдавна, понякога съм печелил, когато не съм трябвало, друг път не съм печелил, когато съм заслужавал. Човек дава наградата, Бог дава наградата. Не се интересувам особено от „Оскар“-ите. Когато ме питат: „Къде ги държиш?“, отговарям: „До другия.“