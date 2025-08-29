Ариана Гранде тръгва на световно турне за пръв път от 7 години насам (СНИМКА+ВИДЕО)

Американската поп звезда Ариана Гранде подготвя впечатляващо завръщане на световната музикална сцена с ново турне, планирано за лятото на 2026 година. Новината беше официално съобщена чрез публикация в профилите ѝ в социалните мрежи, където певицата публикува и първите дати от „The Eternal Sunshine Tour“, потвърдени от DPA, Billboard и Variety.

Гранде, която вече е носителка на “Грами” и многобройни музикални награди, през последните години се утвърди като едно от най-разпознаваемите имена в поп музиката. Позната е на милиони фенове по света с хитове като “Problem”, “7 Rings”, “Thank U, Next” и “Into You”. Освен с музикалните си успехи, звездата привлича внимание и с актьорските си роли – най-новата ѝ поява е в образа на Глинда във филмовата адаптация на хитовия мюзикъл “Злосторница”. Втората част на продукцията, “Злосторница: Завинаги”, ще излезе на екран през ноември 2025 г., малко преди началото на турнето.

Седмият студиен албум на Ариана Гранде – “Eternal Sunshine”, издаден през март 2024 г. под лейбъла Republic Records, бързо се превърна в международен хит, оглави редица класации и получи позитивни отзиви от критиците заради личната лирика и новаторския си звук. През март певицата изненада феновете с делукс издание на албума и краткия филм “Brighter Days Ahead”, които представят пет нови песни – “Hampstead”, “Twilight Zone”, “Warm”, “Dandelion” и “Past Life”.

Турнето ще стартира през юни 2026 г. от Лос Анджелис, като ще обхване водещи градове в Северна Америка – сред тях Ню Йорк, Чикаго, Бостън и Монреал, преди Гранде да отпътува за Европа. Финалните пет концерта ще се състоят в лондонската O2 Arena през август, където се очаква билети да бъдат разпродадени за часове, съдейки по предишните ѝ изяви.

Организаторите потвърдиха, че билетите за северноамериканската част от “The Eternal Sunshine Tour” ще бъдат пуснати в продажба на 10 септември 2025 г., а за Лондон – на 18 септември. Очаква се датите за други европейски градове и Азия да бъдат обявени през следващите месеци.

Ариана Гранде не е потегляла на турне от 2019 г., когато “Sweetener World Tour” премина с огромен успех през Европа и Америка. В последните години певицата се фокусира върху филмови и телевизионни проекти, както и върху развитието на козметичния си бранд r.e.m. beauty.