Приключи ли любовната приказка на Лиъм Нийсън и Памела Андерсън?

Романтичната връзка между ирландския актьор Лиъм Нийсън и звездата от „Спасители на плажа“ Памела Андерсън се оказва под сериозно напрежение, съобщават източници от близкото им обкръжение пред Radar Online и други медии, сред които Daily Mail и Entertainment Tonight. Причина за сътресенията е продължаващата емоционална обвързаност на Андерсън с основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж, с когото тя поддържаше интензивни отношения през последното десетилетие.

Нийсън и Андерсън направиха връзката си публична при съвместната им поява на премиерата на филма „Голо оръжие“, където двамата демонстрираха близост на червения килим. В последващо интервю за People актрисата не скри възхищението си от Нийсън, определяйки го като „изключителен джентълмен, нежен и подкрепящ човек, в когото е невъзможно да не се влюбиш“. Романтиката между тях бързо се превърна в тема номер едно за световните таблоиди.

Въпреки публичните прояви на обич, според близки до двойката, отношенията им вече са изправени пред изпитания. Източник, цитиран от Entertainment Tonight, коментира: „Лиъм е сериозен към Памела и иска да изгради бъдеще с нея, но сянката от миналото ѝ с Асанж все още виси над връзката им. За него този емоционален багаж е предизвикателство.“

Памела Андерсън беше сред най-редовните посетители на еквадорското посолство в Лондон, където Асанж прекара седем години в убежище, за да избегне екстрадиция. Техните срещи предизвикаха много спекулации в медиите, а слуховете за романтична връзка между двамата често бяха подхранвани от изявления на Андерсън и анализи на британски и американски журналисти. Самата тя впоследствие призна пред The Guardian, че приятелството им е било „неочаквано дълбоко“ и че посещенията в посолството са били „интензивно преживяване“, което е привличало медийното внимание.

За Лиъм Нийсън, който е известен със своето желание да пази личния си живот далеч от прожекторите, подобно минало на партньорката му се оказва изпитание, твърдят източници от обкръжението му. „Той е горд и независим, трудно приема сравнения с Асанж и се надява Памела да затвори тази глава от живота си“, споделят те пред Daily Mail.