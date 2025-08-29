Дубайската принцеса се сгоди за американски рапър ВИДЕО

Американският рапър Френч Монтана е сгоден за дубайската принцеса Шейха Махра, съобщи TMZ.

Годежът се е състоял през юни по време на Седмицата на модата в Париж. Двойката не е крила връзката си: от 2024 г. насам рапърът е виждан с принцесата в джамии и ресторанти в Дубай и Мароко, на парижкия Пон дез Ар и дори на разходка с камили в пустинята.

Страните все още не са обявили точната дата на сватбата. Според TMZ изборът на принцесата е бил одобрен от нейните роднини. Бащата на Махра е владетелят на Дубай, Мохамед бин Рашид Ал Мактум. През 2024 г. тя напуска първия си съпруг, обявявайки развода в социалната мрежа. Доколкото е известно, причината е неговата изневяра.

Рапърът Карим Харбуш, по-известен под псевдонима Френч Монтана, е роден в Мароко, но успява да направи музикална кариера в Съединените щати. Той изповядва сунитски ислям. Бракът му с Шейха Махра също няма да е първият. Монтана се развежда с първата си съпруга през 2012 г. През 2014 г. той излиза с телевизионната звезда Клои Кардашиян, но аферата не продължава дълго.

През 2018 г. се съобщава, че дъщерята на Мохамед бин Рашид ал Мактум, Шейх Латифа, се е опитала да избяга от Дубай с помощта на бившия агент на френското военно разузнаване Ерве Жобер, но е била заловена и оттогава е държана в плен. Опитът за бягство на по-голямата ѝ сестра през 2000 г. завършва по същия начин.