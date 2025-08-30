Майли Сайръс позира само по боя (СНИМКИ)

Майли Сайръс изуми феновете на модата и своите верни почитатели с изключително дързък ход. Тя участва в кампанията есен/зима 2024–2025 на модната къща Maison Margiela. 32-годишната певица и актриса засне серия впечатляващи кадри, заснети от прочутия фотограф Паоло Роверси, на които позира напълно гола, покрита единствено с бяла боя и носеща характерните боядисани ботуши на марката.
В официално разпространените снимки Майли демонстрира смел стил – от голо тяло, закрито единствено със сребриста чанта, до изчистена прозрачна рокля и обемно бяло палто върху боди в телесен цвят. Артистичното решение на кампанията се вписва в типичната естетика на Margiela, която често разчита на провокативни форми и ексцентрични визии.
В свое изявление Майли Сайръс коментира: „Да бъда гола за модна кампания беше наистина специален момент. Всичко, което носех, беше боята и ботушите. В този миг се почувствах като част от Margiela.“
Снимките, публикувани в профилите ѝ в социалните мрежи, предизвикаха бурни реакции от страна на фенове и модни експерти. Последователи на Сайръс коментират: „Това е истинско изкуство“, „Никой не може да изглежда толкова уникално и дръзко“ и „Истински шедьовър“. Множество водещи модни издания, включително Vogue и Harper’s Bazaar, отбелязват, че колаборацията с Margiela затвърждава статуса на певицата като една от най-влиятелните фигури в съвременната попкултура и мода.
Същевременно Майли Сайръс сподели пред Rolling Stone за здравословно предизвикателство, с което се е сблъскала наскоро – през май тя е била приета по спешност в болница след бактериална инфекция, възникнала по време на снимки на музикален клип в Холивуд. „Кракът ми буквално започна да се разпада“, разказва певицата, като с ирония добавя, че дори хирургът ѝ е реагирал с „Отврат!“, нещо необичайно за специалист, който ежедневно оперира мозъци.
